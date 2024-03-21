Горный лагерь в Архызе PRO
Вы пройдете по каменистым тропинкам к озерам и водопадам, посетите очень много горных озёр: по плану — 10, а если группа отлично ходит, то сможете увидеть даже больше — изумрудное озеро Орленок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озёра. В этом туре треккинги каждый день, поэтому заранее позаботьтесь о своей физической форме.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
Термальные источники.
В первый день похода в Архыз заедем искупаться в термальных источниках!
В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой.
Выберем бассейн, который нам больше всего по душе и с удовольствием проведём здесь время.
Искупавшись, едем дальше, в горы!
Во второй половине дня приедем в наш любимый лагерь, поставим палатки.
Вечером будем готовить ужин и знакомиться.
Активная часть похода: 2 км пешком.
Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.
Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.
Треккинг к озеру Орленок
Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок.
Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервыеувидим альпийские луга.
Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато!
Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш.
Ее острые вершины неизменно притягивают взгляд туристов!
Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок.
Затем ещё немного пройдем, чтобы увидеть второе изумрудное озеро, которое спряталась выше по ущелью.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг к озерам Малой Дукки
Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а дальше только пешком.
Если вы любите длинные треккинги с множеством фото локаций — то этот маршрут вам приглянется!
В этот день похода по горам Архыза увидим 3 озера на реке Малая Дукка.
Все они совершенно разной формы и цвета!
Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно пособирать чернику, а третье озеро просто огромное и красивое.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
Треккинг к озеру Семицветное
Река Дукка богата на прекрасные водоемы.
Сегодня пойдем к одному из самых крупных местных озёр.
Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине.
Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты.
Зато, поднявшись на каменную морену, сразу же за ней увидим Семицветное озеро!
Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал.
С разных сторонвода в озере будет разного цвета.
Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество разноцветных фотографий.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.
Треккинг к Софийским озерам
По долине реки Ак-Айры поднимаемся все выше и выше, по пути любуемся на водопады.
Чтобы было легче подниматься, инструктор угостит вас фруктами или орешками.
А затем — подъём на перевал Иркиз!
Увидим 3 озера —роскошные, разноцветные!
Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе.
Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро — тёмно-зелёное Айматлы.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.
Треккинг к озеру Нижняя Запятая
Много диковинных озёр мы с Вами увидим в этом походе по Архызу!
Сегодня очередь озера, которое по форме напоминает огромную, зелёную каплю или запятую.
Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная, видно дно и огромные камни.
Пройдя к озеру, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху!
Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.
Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды
С утра просыпаемся в уже таком привычном лагере.
Как обычно, нас ждёт вкусный завтрак!
Сегодня заключительный день похода, поэтому собираем палатки и уезжаем из гор.
12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот».
Стоимость тура на 1 человека — 32 800 руб.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (баня за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезд на горном транспорте в ущелья (УАЗик)
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот»
- Трёхразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Входные билеты на термальные источники
- Прокат группового снаряжения: костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение: палатка, спальник, каремат (можно взять в прокат)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
- при необходимости, можно взять треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
11:00-11:30 (московское время). Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).
В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире на сутки (1800-2000 руб. /сутки).
Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Есть ли скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 12 до 14 лет включительно.
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам. Так что находите компанию — и получайте скидки!
Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера! Несомненно, очень быстро вы станете любимчиком туристов и инструктора.
Какая стоимость проката туристического снаряжения?
Стоимость проката туристического снаряжения на Кавказе (ориентировочная):
|Вид снаряжения
|Стоимость проката
на 7 дней, руб.
|Примечание
|Спальник
|1 000
|Спальник с искусственным утеплителем.
Температура комфорта -4… -10С
|Каремат
|400
|Каремат "Ижевский"
|Двухместная палатка
|2 400
|Двухслойная, непромокаемая палатка
|Трехместная палатка
|2 800
|Двухслойная, непромокаемая палатка
|Треккинговые палки
(2 шт.)
|800
|Треккинговые палки