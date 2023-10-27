Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и нарзаны, бьющие прямо из источников.
Будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности и бутылочки для воды.
Проживание. Первую ночь проведем в гостинице при астрономической обсерватории в горах — отсюда здорово наблюдать за звездами. Вторая ночь на турбазе «Парк Долина Нарзанов». Размещение двухместное.
Питание. В стоимость тура входит прощальный ужин с алкоголем. Завтраки, обеды и ужины организуются дополнительно — можно питаться в кафе по пути, можно договориться заранее и гид сделает вкуснейшие кавказские шашлыки на природе.
Уровень сложности. Большинство перемещений на машине, так что много ходить не придется — тур доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки.
Связь и интернет. В горах связь может не ловить, а интернет тем более — не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Медовые водопады, пещеры и звездное небо на плато Бермамыт
Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды (выбирайте, пожалуйста, утренние рейсы, прилетающие до 8:00), в 9:30 заедем в Кисловодск — можно присоединиться там. И наше путешествие начинается! Первая остановка — Медовые водопады. Вы зарядитесь энергией воды и сможете сделать отличные кадры.
Виды водохранилища и лазание по пещерам. Затем отправимся на Эшкаконское водохранилище, расположенное на высоте 1212 м. Это огромный водоем, завораживающий своими видами и масштабом. Затем погуляем по сталактитовым пещерам в Гришкиной балке. Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро.
Закат с видом на Эльбрус. К вечеру доберемся до плато Бермамыт и встретим там закат. Отсюда видно Эльбрус и виды открываются просто невероятные! Никуда уезжать из этой красоты не придется — остановимся рядом в гостинице при Астрономической обсерватории РАМН. Отсюда здорово наблюдать за звездами, а утром можно встретить рассвет на плато Шатджатмаз.
Нарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога России
Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов. Встретим рассвет в горах и в 8:30 поедем на Джилы-Су. Дорога туда входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Заедем в Долину Нарзанов в ущелье Хасаут, у вас будет возможность попробовать целебный нарзан прямо из источника, так что обязательно берите с собой бутылочки для воды.
Национальный обед и загадочная пирамида. На обед заедем в домик лесника в ущелье Харбаз. Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней — такие блюда не попробуешь больше нигде. Еще увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Правильные и ровные очертания горы удивляют — сложно поверить, что это сделала природа.
Водопады и нарзанные ванны. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.
Треккинг к Серебряному источнику. Завершим день на поляне Эммануэля. Отсюда начинают восхождение на Эльбрус многие альпинисты — это стартовая точка с альплагерем. По договоренности и желанию группы можем совершить легкий треккинг к Серебряному источнику. А потом заселимся на турбазу «Парк Долина Нарзанов» и отдохнем после такого насыщенного дня.
Небесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопады
Загадочные озера. Сегодня нас ждут высокогорные озера Шадхурей. В переводе название означает «круглый омут». Сюда не впадает и не вытекает ни одна река или ручей, так что с озерами связаны множество загадок и легенд.
Небесное озеро, живописный перевал и парапланы. После этого сделаем остановку на озере Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.
Водопады и отъезд. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом вернемся в Кисловодск к 19 часам. Если вам нужно в аэропорт в Минеральных Водах, мы отвезем вас туда — смотрите рейсы с вылетом не раньше 22-23 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Минеральные Воды и трансфер до Кисловодска
- Весь трансфер по программе
- Услуги гида
- Проживание в гостинице и на турбазе
- Чай на травах и кофе на костре
- Прощальный ужин с выпивкой
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Полеты на параплане
- Экосборы
- Если вы путешествуете один/одна, обязательна доплата за одноместное размещение - 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий.
Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше.
Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными.
Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂
Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп.
Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌