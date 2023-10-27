Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Авторский тур в Минеральных Водах

Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах

5
3 отзыва
Погрузиться в красоту природы, любоваться горами, озерами и реками и наслаждаться каждым мгновением — если вы давно чувствуете запрос на то, чтобы сбежать подальше от города и забыть обо всех проблемах и суете, то это путешествие для вас.

За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и нарзаны, бьющие прямо из источников.

Будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ближайшие даты:
3
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мая
31
мая
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июн
28
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности и бутылочки для воды.

Проживание. Первую ночь проведем в гостинице при астрономической обсерватории в горах — отсюда здорово наблюдать за звездами. Вторая ночь на турбазе «Парк Долина Нарзанов». Размещение двухместное.

Питание. В стоимость тура входит прощальный ужин с алкоголем. Завтраки, обеды и ужины организуются дополнительно — можно питаться в кафе по пути, можно договориться заранее и гид сделает вкуснейшие кавказские шашлыки на природе.

Уровень сложности. Большинство перемещений на машине, так что много ходить не придется — тур доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки.

Связь и интернет. В горах связь может не ловить, а интернет тем более — не планируйте важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Медовые водопады, пещеры и звездное небо на плато Бермамыт

Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды (выбирайте, пожалуйста, утренние рейсы, прилетающие до 8:00), в 9:30 заедем в Кисловодск — можно присоединиться там. И наше путешествие начинается! Первая остановка — Медовые водопады. Вы зарядитесь энергией воды и сможете сделать отличные кадры.

Виды водохранилища и лазание по пещерам. Затем отправимся на Эшкаконское водохранилище, расположенное на высоте 1212 м. Это огромный водоем, завораживающий своими видами и масштабом. Затем погуляем по сталактитовым пещерам в Гришкиной балке. Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро.

Закат с видом на Эльбрус. К вечеру доберемся до плато Бермамыт и встретим там закат. Отсюда видно Эльбрус и виды открываются просто невероятные! Никуда уезжать из этой красоты не придется — остановимся рядом в гостинице при Астрономической обсерватории РАМН. Отсюда здорово наблюдать за звездами, а утром можно встретить рассвет на плато Шатджатмаз.

Медовые водопады, пещеры и звездное небо на плато БермамытМедовые водопады, пещеры и звездное небо на плато БермамытМедовые водопады, пещеры и звездное небо на плато БермамытМедовые водопады, пещеры и звездное небо на плато Бермамыт
2 день

Нарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога России

Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов. Встретим рассвет в горах и в 8:30 поедем на Джилы-Су. Дорога туда входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Заедем в Долину Нарзанов в ущелье Хасаут, у вас будет возможность попробовать целебный нарзан прямо из источника, так что обязательно берите с собой бутылочки для воды.

Национальный обед и загадочная пирамида. На обед заедем в домик лесника в ущелье Харбаз. Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней — такие блюда не попробуешь больше нигде. Еще увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Правильные и ровные очертания горы удивляют — сложно поверить, что это сделала природа.

Водопады и нарзанные ванны. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.

Треккинг к Серебряному источнику. Завершим день на поляне Эммануэля. Отсюда начинают восхождение на Эльбрус многие альпинисты — это стартовая точка с альплагерем. По договоренности и желанию группы можем совершить легкий треккинг к Серебряному источнику. А потом заселимся на турбазу «Парк Долина Нарзанов» и отдохнем после такого насыщенного дня.

Нарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога РоссииНарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога РоссииНарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога РоссииНарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога РоссииНарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога России
3 день

Небесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопады

Загадочные озера. Сегодня нас ждут высокогорные озера Шадхурей. В переводе название означает «круглый омут». Сюда не впадает и не вытекает ни одна река или ручей, так что с озерами связаны множество загадок и легенд.

Небесное озеро, живописный перевал и парапланы. После этого сделаем остановку на озере Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.

Водопады и отъезд. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом вернемся в Кисловодск к 19 часам. Если вам нужно в аэропорт в Минеральных Водах, мы отвезем вас туда — смотрите рейсы с вылетом не раньше 22-23 часов.

Небесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопадыНебесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопадыНебесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопадыНебесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопадыНебесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопады

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Минеральные Воды и трансфер до Кисловодска
  • Весь трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Проживание в гостинице и на турбазе
  • Чай на травах и кофе на костре
  • Прощальный ужин с выпивкой
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
  • Полеты на параплане
  • Экосборы
  • Если вы путешествуете один/одна, обязательна доплата за одноместное размещение - 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, 9:30
Завершение: Кисловодск, 19:00 Аэропорт Минеральные Воды, после 20 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
27 окт 2023
Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
Т
31 июля 2022
Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег.
Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий.
Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше.
Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными.
Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂
Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп.
Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌
Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень
Ольга
29 июля 2022
Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания гида, его любовь к своему народу, горам, истории страны и Кавказа. Организованная до последней минуты, совершенно безупречно сделанная поездка произвела огромное впечатление. Ислам был с нами все время и все время рассказывал все новые и новые истории. Мы влюбились в этот ура, в горы, в проводника!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыГорыВодопады

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