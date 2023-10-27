Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности и бутылочки для воды.

Проживание. Первую ночь проведем в гостинице при астрономической обсерватории в горах — отсюда здорово наблюдать за звездами. Вторая ночь на турбазе «Парк Долина Нарзанов». Размещение двухместное.

Питание. В стоимость тура входит прощальный ужин с алкоголем. Завтраки, обеды и ужины организуются дополнительно — можно питаться в кафе по пути, можно договориться заранее и гид сделает вкуснейшие кавказские шашлыки на природе.

Уровень сложности. Большинство перемещений на машине, так что много ходить не придется — тур доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки.

Связь и интернет. В горах связь может не ловить, а интернет тем более — не планируйте важные звонки на это время.