Отправимся в сердце Северной Осетии — Дигорское ущелье с водопадами, снежными вершинами и бурными реками. Будем просыпаться среди гор, пить чай на веранде с видом на лесистые склоны и наслаждаться тишиной и звуками природы. Все треккинги доступны для новичков и детей от 8 лет. Дойдём до могучих ледников, где приготовим горный чай с травами и ягодами. Полежим на цветущих лугах на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Прогуляемся по тропам среди сосновых чащ и умоемся водой из источника, дарящего красоту и здоровье. Загадаем желание на Медвежьей горе и увидим древние аулы, башни, пещеру и крепость.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.

Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)