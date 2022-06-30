Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:

Проживание. Можно жить в кемпинге (палатка предоставляется), можно в гостинице (с доплатой). Одна ночевка у всех будет в палатках — остановимся на озере Сылтранкёль. Все необходимое снаряжение (спальники, палатки, коврики) мы вам выдадим.

Питание. Трехразовое питание: простое, но сытное. На завтрак и ужин горячее, на обед сухой паек с вкусным ароматным чаем из термоса.

Уровень подготовки. Для похода нужна хорошая физическая подготовка, мы будем проходить от 5 до 15 километров в день (от 3 до 6 часов).

Связь и интернет. На базе связь есть, а горах и во время похода к озерам и треккингов связи может не быть: не планируйте важные звонки на это время.