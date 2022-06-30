Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Авторский тур в Минеральных Водах

Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом

5
1 отзыв
Если вас манит романтика горных походов, но при этом вы любите комфорт и не хотите таскаться с тяжелыми рюкзаками, то это путешествие для вас.

Каждый день у нас будут треккинги налегке: красивые маршруты среди гор, альпийских лугов, ледников и скал.

Каждый вечер будем возвращаться на комфортную базу, где нас будет ждать горячий ужин, а одну ночь проведем возле озера Сылтранкёль среди величественных четырехтысячников. Будут как известные локации, так отдаленные тропы, куда мало кто добирается.
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Ближайшие даты:
10
мая
11
мая
22
мая
1
июн
11
июн
21
июн
1
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:

  • Рюкзак 25-30 литров и накидка на рюкзак от дождя
  • Треккинговые палки
  • Термобелье
  • Ветрозащитные штаны и куртка
  • Головной убор или баф
  • Солнцезащитные очки и крем от загара
  • Треккинговые ботинки или кроссовки
  • Налобный фонарик
  • Сидушка
  • Термос и бутылка для воды
  • Кружка, ложка, миска, нож
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания

Проживание. Можно жить в кемпинге (палатка предоставляется), можно в гостинице (с доплатой). Одна ночевка у всех будет в палатках — остановимся на озере Сылтранкёль. Все необходимое снаряжение (спальники, палатки, коврики) мы вам выдадим.

Питание. Трехразовое питание: простое, но сытное. На завтрак и ужин горячее, на обед сухой паек с вкусным ароматным чаем из термоса.

Уровень подготовки. Для похода нужна хорошая физическая подготовка, мы будем проходить от 5 до 15 километров в день (от 3 до 6 часов).

Связь и интернет. На базе связь есть, а горах и во время похода к озерам и треккингов связи может не быть: не планируйте важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и треккинг в Терскольское ущелье

Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и поедем в Приэльбрусье. Дорога займет около трех часов. На месте обустроимся в палатках или в гостинице и перекусим.

Треккинг по ущелью. После ланча у нас будет легкий треккинг в Терскольское ущелье. Посмотрим четырехтысячники Главного Кавказского хребта, Донгузорун с ледником Семерка, а также пики Большой и Малый Когутай. Дойдем до водопада Терскол и умоемся свежей водой, стекающей с гор.

Душевные посиделки. Вечером вернемся на базу, поужинаем и устроим дружеские посиделки: познакомимся, пообщаемся, поиграем в игры и, если среди нас будут музыканты, устроим гитарник.

Встреча и треккинг в Терскольское ущельеВстреча и треккинг в Терскольское ущельеВстреча и треккинг в Терскольское ущельеВстреча и треккинг в Терскольское ущелье
2 день

Треккинг к поляне Нарзанов и Азау

Нарзанные источники. После завтрака пойдем гулять по экотропе Чегет — поляна Нарзанов — поляна Азау. Это очень комфортная дорога с небольшим перепадом высот, без крутых подъемов и спусков. На поляне Нарзанов можно попробовать целебную воду прямо из источников — берите бутылочки, чтобы удобно было пить и можно было набрать воды с собой.

Горы и целебный воздух. Пойдем вдоль реки Баксан. Горы здесь со всех сторон — хочется смотреть вверх и любоваться. А какой здесь свежий воздух! Кажется, что этот воздух можно «съесть», настолько он вкусный. Протяженность всего маршрута около 16 км, при желании можно сократить. Вечером вернемся на базу, поужинаем и обменяемся впечатлениями.

Треккинг к поляне Нарзанов и АзауТреккинг к поляне Нарзанов и АзауТреккинг к поляне Нарзанов и АзауТреккинг к поляне Нарзанов и Азау
3 день

Восхождение на Чегет

На канатке в горы. Позавтракаем и отправимся на Чегет. Первую часть пути проедем на канатной дороге и поднимемся на высоту 2500 метров. Отсюда открываются прекрасные виды, можно увидеть Эльбрус, Донгузорун и ледник Семерка, а внизу раскинулась живописная Баксанская долина.

Еще выше: привет, Чегет! Поднимемся пешком на вершину Чегет 3461 метр: здесь все как на ладони — красота! Обратно можно спуститься по канатной дороге или пешком, в зависимости от наших сил. Весь маршрут займет около 5-6 часов. Вечером нас ждет сытный ужин — пополним силы и отдохнем.

Восхождение на ЧегетВосхождение на ЧегетВосхождение на Чегет
4 день

Поход в Шхельдинское ущелье

Завтракаем и едем в ущелье Адыл-Су. Дорога займет около 20 минут, высадимся около альплагеря «Шхельда», отсюда начнется наш поход. Пройдем через хвойный лес по Шхельдинскому ущелью. Устроим пикник в живописном месте у стены горы Шхельда, а потом двинемся в обратный путь. Возле альплагеря нас будет ждать трансфер и доставит до базы.

Поход в Шхельдинское ущельеПоход в Шхельдинское ущельеПоход в Шхельдинское ущелье
5 день

Поход к озеру Салтранкёль начинается

Сегодня нас ждет большой двухдневный поход к озеру Салтранкёль. Завтракаем и выдвигаемся на тропу. Сначала пройдем через лес, потом дорога поведет по альпийским лугам, затем среди скал и крупных осыпей — это максимально разнообразный маршрут с отличными видами.

Дорога до озера составляет 8,5 км, это примерно 5-6 часов пути. Возле озер нас уже будут ждать палатки — ничего тащить на себе не придется, это комфортный поход налегке. Разместимся в палатках, поужинаем и устроим вечерние посиделки. Будем петь походные песни и любоваться звездным небом.

Поход к озеру Салтранкёль начинаетсяПоход к озеру Салтранкёль начинаетсяПоход к озеру Салтранкёль начинаетсяПоход к озеру Салтранкёль начинается
6 день

От озера Салтранкёль по долине реки Кыртык

Просыпаемся в потрясающе красивом месте среди гор, завтракаем и налегке отправляемся к перевалу Сылтран. Оттуда открывается великолепный вид на Восточную вершину Эльбруса и долину реки Кыртык. По этой долине мы и вернемся обратно в то место, где стартовали вчера. Весь спуск займет около 7 часов (19 км). Вечером доберемся до нашей базы, поужинаем и отдохнем. При желании можно заказать баню — это отличное расслабление после похода.

От озера Салтранкёль по долине реки КыртыкОт озера Салтранкёль по долине реки КыртыкОт озера Салтранкёль по долине реки КыртыкОт озера Салтранкёль по долине реки Кыртык
7 день

Отъезд

Сегодня последний день нашего путешествия. Завтракаем, прощаемся с горами и едем в аэропорт Минеральные Воды. До отъезда можно заглянуть на рынок Чегет и купить подарки друзьям и близким. В Приэльбрусье отличные травяные сборы, варенье и изделия из козьего пуха.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в кемпинге (палатка предоставляется)
  • Трехразовое питание
  • Все трансферы по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Термальные источники
  • Работа гидов
Что не входит в цену
  • Проживание в гостинице (двух - и трехместное размещение) - доплата 13 300 руб
  • Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Баня
  • Сувениры и личные расходы
  • Скидки
  • Детям от 8 до 15 лет - скидка 20%
  • Детям от 6 до 8 лет - скидка 50%
  • Детям до 6 лет бесплатно
  • Участие в программе без питания и проживания - 10 500 руб
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
30 июня 2022
Кемпинг:
Начну с плохого. Кемпинг не организован от слова совсем. Это я думаю жирный минус для данного мероприятия потому, что некоторые хотели именно его. (Не имеет отношения к любителям проживания в гостинице)
Проживание:
Гостиница без особых излишеств, но вполне подходит для данного вида отдыха. Питание тоже без излишеств, все съедобное и приготовлено с душой.
Место:
Места в округе очень живописные и заряжающие энергией.
Трекинг:
Тут есть жирный плюс. Можно ходить в горы с одним гидом по лайтовым маршрутам (это те маршруты, которые предусмотрены по данной программе), а можно часть времени провести с другим гидом по более экстримальной программе. С теми кто проходит аклиматизацию для восхождения на Эльбрус. После данной подготовительной программы не исключено, что вам тоже захочется на Эльбрус.

P.S. Огромное спасибо гидам Сергею и Денису за прекрасную программу.
Михаилу спасибо за организацию данного мероприятия. Ему желаю организовать программу так, чтобы потом не было лишних вопросов и нестыковок.
Кемпинг:Кемпинг:Кемпинг:Кемпинг:

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыГоры

Похожие туры из Минеральных Вод

Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
3 мая
17 мая
31 мая
7 июня
25 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля
52 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
43 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам