Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Каждый день у нас будут треккинги налегке: красивые маршруты среди гор, альпийских лугов, ледников и скал.
Каждый вечер будем возвращаться на комфортную базу, где нас будет ждать горячий ужин, а одну ночь проведем возле озера Сылтранкёль среди величественных четырехтысячников. Будут как известные локации, так отдаленные тропы, куда мало кто добирается.
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:
- Рюкзак 25-30 литров и накидка на рюкзак от дождя
- Треккинговые палки
- Термобелье
- Ветрозащитные штаны и куртка
- Головной убор или баф
- Солнцезащитные очки и крем от загара
- Треккинговые ботинки или кроссовки
- Налобный фонарик
- Сидушка
- Термос и бутылка для воды
- Кружка, ложка, миска, нож
- Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания
Проживание. Можно жить в кемпинге (палатка предоставляется), можно в гостинице (с доплатой). Одна ночевка у всех будет в палатках — остановимся на озере Сылтранкёль. Все необходимое снаряжение (спальники, палатки, коврики) мы вам выдадим.
Питание. Трехразовое питание: простое, но сытное. На завтрак и ужин горячее, на обед сухой паек с вкусным ароматным чаем из термоса.
Уровень подготовки. Для похода нужна хорошая физическая подготовка, мы будем проходить от 5 до 15 километров в день (от 3 до 6 часов).
Связь и интернет. На базе связь есть, а горах и во время похода к озерам и треккингов связи может не быть: не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Встреча и треккинг в Терскольское ущелье
Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и поедем в Приэльбрусье. Дорога займет около трех часов. На месте обустроимся в палатках или в гостинице и перекусим.
Треккинг по ущелью. После ланча у нас будет легкий треккинг в Терскольское ущелье. Посмотрим четырехтысячники Главного Кавказского хребта, Донгузорун с ледником Семерка, а также пики Большой и Малый Когутай. Дойдем до водопада Терскол и умоемся свежей водой, стекающей с гор.
Душевные посиделки. Вечером вернемся на базу, поужинаем и устроим дружеские посиделки: познакомимся, пообщаемся, поиграем в игры и, если среди нас будут музыканты, устроим гитарник.
Треккинг к поляне Нарзанов и Азау
Нарзанные источники. После завтрака пойдем гулять по экотропе Чегет — поляна Нарзанов — поляна Азау. Это очень комфортная дорога с небольшим перепадом высот, без крутых подъемов и спусков. На поляне Нарзанов можно попробовать целебную воду прямо из источников — берите бутылочки, чтобы удобно было пить и можно было набрать воды с собой.
Горы и целебный воздух. Пойдем вдоль реки Баксан. Горы здесь со всех сторон — хочется смотреть вверх и любоваться. А какой здесь свежий воздух! Кажется, что этот воздух можно «съесть», настолько он вкусный. Протяженность всего маршрута около 16 км, при желании можно сократить. Вечером вернемся на базу, поужинаем и обменяемся впечатлениями.
Восхождение на Чегет
На канатке в горы. Позавтракаем и отправимся на Чегет. Первую часть пути проедем на канатной дороге и поднимемся на высоту 2500 метров. Отсюда открываются прекрасные виды, можно увидеть Эльбрус, Донгузорун и ледник Семерка, а внизу раскинулась живописная Баксанская долина.
Еще выше: привет, Чегет! Поднимемся пешком на вершину Чегет 3461 метр: здесь все как на ладони — красота! Обратно можно спуститься по канатной дороге или пешком, в зависимости от наших сил. Весь маршрут займет около 5-6 часов. Вечером нас ждет сытный ужин — пополним силы и отдохнем.
Поход в Шхельдинское ущелье
Завтракаем и едем в ущелье Адыл-Су. Дорога займет около 20 минут, высадимся около альплагеря «Шхельда», отсюда начнется наш поход. Пройдем через хвойный лес по Шхельдинскому ущелью. Устроим пикник в живописном месте у стены горы Шхельда, а потом двинемся в обратный путь. Возле альплагеря нас будет ждать трансфер и доставит до базы.
Поход к озеру Салтранкёль начинается
Сегодня нас ждет большой двухдневный поход к озеру Салтранкёль. Завтракаем и выдвигаемся на тропу. Сначала пройдем через лес, потом дорога поведет по альпийским лугам, затем среди скал и крупных осыпей — это максимально разнообразный маршрут с отличными видами.
Дорога до озера составляет 8,5 км, это примерно 5-6 часов пути. Возле озер нас уже будут ждать палатки — ничего тащить на себе не придется, это комфортный поход налегке. Разместимся в палатках, поужинаем и устроим вечерние посиделки. Будем петь походные песни и любоваться звездным небом.
От озера Салтранкёль по долине реки Кыртык
Просыпаемся в потрясающе красивом месте среди гор, завтракаем и налегке отправляемся к перевалу Сылтран. Оттуда открывается великолепный вид на Восточную вершину Эльбруса и долину реки Кыртык. По этой долине мы и вернемся обратно в то место, где стартовали вчера. Весь спуск займет около 7 часов (19 км). Вечером доберемся до нашей базы, поужинаем и отдохнем. При желании можно заказать баню — это отличное расслабление после похода.
Отъезд
Сегодня последний день нашего путешествия. Завтракаем, прощаемся с горами и едем в аэропорт Минеральные Воды. До отъезда можно заглянуть на рынок Чегет и купить подарки друзьям и близким. В Приэльбрусье отличные травяные сборы, варенье и изделия из козьего пуха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в кемпинге (палатка предоставляется)
- Трехразовое питание
- Все трансферы по программе
- Билеты на канатную дорогу
- Термальные источники
- Работа гидов
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице (двух - и трехместное размещение) - доплата 13 300 руб
- Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Баня
- Сувениры и личные расходы
- Скидки
- Детям от 8 до 15 лет - скидка 20%
- Детям от 6 до 8 лет - скидка 50%
- Детям до 6 лет бесплатно
- Участие в программе без питания и проживания - 10 500 руб
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Начну с плохого. Кемпинг не организован от слова совсем. Это я думаю жирный минус для данного мероприятия потому, что некоторые хотели именно его. (Не имеет отношения к любителям проживания в гостинице)
Проживание:
Гостиница без особых излишеств, но вполне подходит для данного вида отдыха. Питание тоже без излишеств, все съедобное и приготовлено с душой.
Место:
Места в округе очень живописные и заряжающие энергией.
Трекинг:
Тут есть жирный плюс. Можно ходить в горы с одним гидом по лайтовым маршрутам (это те маршруты, которые предусмотрены по данной программе), а можно часть времени провести с другим гидом по более экстримальной программе. С теми кто проходит аклиматизацию для восхождения на Эльбрус. После данной подготовительной программы не исключено, что вам тоже захочется на Эльбрус.
P.S. Огромное спасибо гидам Сергею и Денису за прекрасную программу.
Михаилу спасибо за организацию данного мероприятия. Ему желаю организовать программу так, чтобы потом не было лишних вопросов и нестыковок.