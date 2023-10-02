Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
По тропам через пихтовые леса и альпийские луга дойдём до смотровых с захватывающими дух панорамами на хребты, поднимемся на канатной дороге к ледникам и попробуем хычины. Увидим храм 10 века, «чёрное озеро» и инопланетную тарелку. Не забудьте фотоаппарат и яркое платье для обновления аватарки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 900 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в треккинге в Домбай, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами плохо развита.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса в 2-3-местных номерах с ванными комнатами и Wi-Fi. Выдают полотенца. Можно воспользоваться феном, общим холодильником, термопотом, посидеть в беседке с мангалом во дворе или собраться в уютном холле с камином.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и походные обеды в виде пикников во время треккинга со 2-го дня (кроме 5-го дня). Дополнительно оплачиваются ужины, обед в кафе в дороге в 1-й день и в 5-й день. В посёлке Домбай множество ресторанов, где можно попробовать национальную кухню. Местные продают домашнее молоко, сыр, айран. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами плохо развита.
Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. По маршрутам будет перепад высот в день от 340 до 580 м – это как подъем на 110-190 этажей.
Общий километраж — 55,5 км.
Связь и интернет. «МТС», «Мегафон», «Билайн» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Связи «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi.
Программа тура по дням
Шоанинский храм, озеро Кара-кёль, посёлок Домбай
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 4-5 часов в посёлок Домбай.
По пути остановимся у древнего Шоанинского храма, построенного византийскими зодчими в период расцвета Аланского государства. Поднимемся и осмотрим на стенах остатки декоративной росписи. Заедем на «чёрное озеро» Кара-кёль, оно же самое тёплое в Тебердинском заповеднике. Здесь на берегу растут пихты, и возвышаются скальные пики горы Кёль-Баши. Пообедаем в кафе.
Вечером заселимся в гостиницу в посёлке среди белоснежных вершин. Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина.
Ущелье Домбай-Ульген и Чучхурский водопад
Просыпаемся с видом на горы из окна, а для нас уже приготовлен сытный завтрак. Сегодня увидим одну из местных жемчужин — ущелье Домбай-Ульген с одноименным четырёхтысячником, самой высшей точкой Западного Кавказа.
Отправляемся к Чучхурскому водопаду через долину реки Домбай-Ульген, Русскую поляну, цветущие летом альпийские луга и лес с берёзами, рябинами и клёнами. Водопад берёт своё начало от ледника Малого и состоит из нескольких каскадов. Мы идём к самому верхнему, будем останавливаться по пути на смотровых площадках и любоваться открывающимися панорамами. Летом Чучхур наиболее полноводный, а осенью танцует в окружении пёстрых деревьев. Сделаем фотографии водопада с разных ракурсов и поднимемся ещё выше, чтобы восхититься видом на ущелье Домбай-Ульген и Алибек. Посмотрим на гору Золотушка и массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
За 6-7 часов пройдём почти 14 км с остановками, наберём и сбросим около 500 м высоты. Организуем обед-привал с впечатляющим видом. К ужину вернёмся в посёлок Домбай.
Каньон Аманауз и Суфруджинский водопад
После завтрака начинаем треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады.
Увидим снежники вдоль реки, поднимем взгляд к небу, чтобы получше рассмотреть высокие пихты, в тени которых приятно идти жарким летом. Встретим на пути «Чёртову мельницу» с пенистым водоворотом и пирамидки из камней, указывающие правильное направление и сложенные заботливыми путешественниками. Остановимся полюбоваться водопадами, скалами, а может и искупаемся. Вскоре перед нами откроется могучий и шумный Суфруджинский водопад. Огромная масса воды низвергается с большой высоты из ледникового грота! Под солнечными лучами возникают радужные искры. Сделаем впечатляющие фотографии, отдохнём и пообедаем.
Треккинг займёт 6-7 часов. Пройдём 11,3 км с набором высоты не более 500 м.
Изумрудные Бадукские озёра
Сегодня окажемся в сказочном хвойном лесу посреди пихт, елей и зарослей папоротника. Увидим по дороге слияние двух рек — Хаджибей и Бадук. Пихтовый лес сменится берёзками. Идти будем в комфортном темпе с остановками, сделаем много фотографий на мосту, с цветочками и снежными шапками гор. Тропинка выведет нас к невероятным, словно нарисованным озёрам изумрудного цвета. Прозрачная вода поманит купаться. Устроим пикник и насладимся хорошим днём на Бадукских озёрах.
Пройдём за 5-6 часов 8,7 км. Перепад высоты не более 580 м. Вернёмся в гостиницу ближе к вечеру.
Поднебесье Домбая
Устроим себе расслабленный день и поднимемся на канатной дороге к снежным вершинам гор на склон Муссы-Ачитары.
Погуляем на высоте более 3000 м над уровнем моря, увидим Главный Кавказский хребет, двуглавый Эльбрус и Белалакаю, символ Домбая. Здесь много кафе с панорамным видом, где можно отведать национальную кухню. Зайдём на сувенирный рынок, сделаем фотографии с прославленной инопланетной гостиницей «Тарелка».
Пройдём 2,1 км. Вечером останется свободное время.
Водопад Алибек
Сегодня нас ждёт в гости живописный водопад Алибек. По лесной тропе поднимемся к 25-метровому водопаду. Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную живописную поляну. Здесь остановимся на пикник, насладимся журчанием воды, сделаем эффектные фотографии.
За 6-7-часовую прогулку пройдём 17,4 км, поднимемся на высоту 1940 м. После ужина соберёмся в уютном холле на заключительный вечер или у костра в беседке, поделимся впечатлениями и пообщаемся.
Отъезд
Завтракаем и едем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 будем в аэропорту, а в 13:30 – на железнодорожном вокзале.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах
- 2-разовое питание
- Аренда УАЗика в горах
- Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Входные билеты на канатную дорогу
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 10 000 рублей за весь период
- Обед в 5-й день и в 1-й день в кафе, ужины - 300-500 рублей за 1 приём пищи
- Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать оценку
Природа - фантастическая.
Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно.
Группа нормальная, спокойные люди
Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.