Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице

Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хотите в поход в горы, но не готовы спать в палатке и нести тяжёлый рюкзак? Идём с нами в лёгкий треккинг по живописным тропам Северной Осетии.

Пообедаем у водопада, приготовим травяной чай у ледника Цей, попробуем знаменитые осетинские пироги, заберёмся через облака на пик Туриста и увидим места, где можно снимать русский «Аватар». Полежим на альпийских лугах, искупаемся в термальных источниках и преподнесём дары божеству Осетии.
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
28
мая
11
июн
25
июн
23
июл
13
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30
Завершение: Минеральные воды, ж. - д. вокзал в 13:30 и аэропорт в 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Многодневные туры
7-дневные туры
Горы

Похожие туры из Минеральных Вод

Треккинг налегке в Безенги с проживанием в альплагере
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Треккинг налегке в Безенги с проживанием в альплагере
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Минеральные воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
4 июня
11 июня
18 июня
2 июля
46 400 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице на майские праздники
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице на майские праздники
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, искупаться в 8 бассейнах и покататься на лошадях
Минеральные воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
30 апр
7 мая
39 600 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Минеральные воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 апр
7 мая
2 июля
6 авг
42 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минеральных Водах
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ