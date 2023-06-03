Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Если вы отдыхаете на курортах Кавказских Минеральных Вод и хотите разнообразить свой отпуск, то приглашаем отправиться на два дня в Дагестан. Это необычная и самобытная республика сильно отличается от других кавказских городов. Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте. А ещё вы увидите самую старую в России мечеть и погуляете по побережью Каспийского моря.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, 7:00Завершение: Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 266 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные туры по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждем встречи и с вами!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
На машине
Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Популярные места
Водные развлечения
Похожие туры из Минеральных Вод
Авторский тур
4 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Аэропорт Минеральных Вод, время встречи зависит от...
28 мая
29 мая
30 мая
31 мая
4300038 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
26 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 мая
11 июня
2 июля
9 июля
46 400₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании