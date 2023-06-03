В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент

Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону

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Если вы отдыхаете на курортах Кавказских Минеральных Вод и хотите разнообразить свой отпуск, то приглашаем отправиться на два дня в Дагестан. Это необычная и самобытная республика сильно отличается от других кавказских городов. Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте. А ещё вы увидите самую старую в России мечеть и погуляете по побережью Каспийского моря.
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Ближайшие даты:
3
июн
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 7:00
Завершение: Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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