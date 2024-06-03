Туры по Минеральным Водам на машине с гидом

Найдено 27 туров в категории «На машине» в Минеральных Водах, цены от 21 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000 за человека
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000 за человека
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
21 июня в 08:00
5 июля в 08:00
25 000 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250 за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715 за человека
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • д
    диана
    20 мая 2024
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
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    проявлял к нам на протяжении всех 4 дней. После такого приёма хочется вернуться снова и еще больше узнать посмотреть новые места края. Всем рекомендую.

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
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    впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
  4. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  5. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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