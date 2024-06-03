1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
21 июня в 08:00
5 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
- ЮЮлия6 мая 2024Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
- ЕЕлена20 апреля 2024Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На машине" можно забронировать 27 авторских туров от 21 000 до 71 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 27 туров в Минеральных Водах на 2024 год на машине, 121 ⭐ отзыв, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август