Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Изюминка путешествия — обсерватория, куда мы отправимся ночью, чтобы узнать, как работают астрономы, а если повезёт с погодой, то и рассмотреть планеты и звёзды в телескоп.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 305 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно проведение тура в любые даты.
Проживание. Будем жить в комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами, а также в обсерватории.
Питание. В программу не включено питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Пятигорску и термальные источники
Встречаемся в аэропорту и отправляемся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Прилететь рекомендуем утром или до 13:00.
Первая локация — старейший в городе парк «Цветник». Пройдёмся по Лермонтовской галерее, где сохранился почти первозданный облик с момента её открытия в 1901 году. Рассмотрим здание Ермоловских ванн, заглянем в грот Дианы и познакомимся с увлекательными курортными традициями 19 века.
Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея.
Во время неспешной прогулки по Иммануэлевскому парку попробуем минеральную воду из разных источников, а у «Бесстыжих ванн» — каскада каменных бассейнов с сероводородной водой, сделаем эффектные снимки.
Доберёмся до загадочного подземного озера Провал, овеянного множеством легенд, а затем по канатной дороге поднимемся на гору Машук. С высоты 993 метра в ясную погоду можно увидеть Кавказский хребет и даже величественный Эльбрус.
Не обойдёмся без разговоров о М. Ю. Лермонтове: вы услышите интересные факты из жизни писателя на Кавказе и увидите место его дуэли.
На автомобиле прокатимся по улочкам Пятигорска, рассматривая, какой причудливый ансамбль образуют старинная архитектура и современные постройки.
Завершим день в «Суворовских» термальных источниках, где вы сможете расслабиться в горячих минеральных водах с уникальным составом, оказывающих успокаивающее действие, способствующих регенерации и восполнению положительных эмоций.
Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"
В 07:00 разместимся в машине и отправимся к Эльбрусу — высшей точке Европы. Дорога пройдёт через живописное Баксанское ущелье с отвесными скалами и цветущими альпийскими лугами. Вас ждут и гастрономические открытия: попробуем настоящий Нарзан и насладимся хычинами.
С поляны Чегет по канатно-кресельной дороге поднимемся на одноимённую вершину. Перед нами предстанет Эльбрус с одной стороны и вершина Донгуз-Орун с ледником Семёрка с другой.
Следующие локации — станции «Мир» и «Гара-Баши», куда нас довезёт канатная дорога. Вы окажетесь на высоте сначала 3500 метров, а потом 3847 метров. У вас будет время сделать фотографии, вдоволь надышаться свежим горным воздухом и прогуляться.
Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерватория
Планы на день — наполеоновские. Вас ждут экскурсии сразу по 3 курортным городам. Начнём с Железноводска. Рассмотрим дворец Бухарского эмира нежно-голубого цвета с минаретом, мозаичным пано и мавританской аркой. В отделке сооружения принимали участие мастера из Бухары и Хорезма. Подойдём к Пушкинской галерее — визитной карточке города. Вы увидите здание из стекла и металла с изящным куполом, особенно эффектно выглядящим на фоне окружающей его зелени деревьев.
В Смирновском источнике попробуем минеральную воду и по Каскадной лестнице, одной из самых длинных в России, спустимся к Курортному озеру, в глади которого отражаются вершины. Живописное место прозвали местной Швейцарией.
Переедем в Ессентуки, прокатимся по центру и посетим храмовый комплекс Петра и Павла, чтобы увидеть крупнейшую в России скульптуру Христа, взор которого обращён на Кавказский хребет.
В Кисловодске вас ждёт прогулка по Курортному бульвару, где легко почувствовать себя отдыхающей дамой или джентльменом, совершающим променад. Полюбуемся Нарзанной галереей, цветным фонтаном и Октябрьскими ваннами, а в завершение пройдёмся по парку с эко-тропам.
Из Кисловодска поедем в самую высокогорную обсерваторию и разместимся в гостевых домиках или номерах при ней. На экскурсию отправимся ночью: вы познакомитесь с нюансами работы астрономов и услышите интересные факты о звёздах и планетах, а в ясную погоду сможете понаблюдать за ними в телескопы.
Рано утром на следующий день отправимся в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Услуги гида
- Билеты на канатные дороги
- Посещение бассейнов с минеральной водой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате для 1-3 человек, стоимость - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности.
Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены.
Если честно, не ожидала, что будет так душевно.
Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.
Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов.
Большое спасибо за организацию экскурсии!