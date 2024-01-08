Встречаемся в аэропорту и отправляемся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Прилететь рекомендуем утром или до 13:00.

Первая локация — старейший в городе парк «Цветник». Пройдёмся по Лермонтовской галерее, где сохранился почти первозданный облик с момента её открытия в 1901 году. Рассмотрим здание Ермоловских ванн, заглянем в грот Дианы и познакомимся с увлекательными курортными традициями 19 века.

Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея.

Во время неспешной прогулки по Иммануэлевскому парку попробуем минеральную воду из разных источников, а у «Бесстыжих ванн» — каскада каменных бассейнов с сероводородной водой, сделаем эффектные снимки.

Доберёмся до загадочного подземного озера Провал, овеянного множеством легенд, а затем по канатной дороге поднимемся на гору Машук. С высоты 993 метра в ясную погоду можно увидеть Кавказский хребет и даже величественный Эльбрус.

Не обойдёмся без разговоров о М. Ю. Лермонтове: вы услышите интересные факты из жизни писателя на Кавказе и увидите место его дуэли.

На автомобиле прокатимся по улочкам Пятигорска, рассматривая, какой причудливый ансамбль образуют старинная архитектура и современные постройки.

Завершим день в «Суворовских» термальных источниках, где вы сможете расслабиться в горячих минеральных водах с уникальным составом, оказывающих успокаивающее действие, способствующих регенерации и восполнению положительных эмоций.