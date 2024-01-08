Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Авторский тур в Минеральных Водах

Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус

5
4 отзыва
Почувствуем себя дамами и джентльменами 19 века, отдыхающими на курортах Кавказских Минеральных вод: будем совершать променады по паркам и галереям, дегустировать минеральную воду и купаться в целебных термальных источниках, дышать свежим горным воздухом и слушать истории про жизнь Лермонтова.

Изюминка путешествия — обсерватория, куда мы отправимся ночью, чтобы узнать, как работают астрономы, а если повезёт с погодой, то и рассмотреть планеты и звёзды в телескоп.
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
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мая
5
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 305 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно проведение тура в любые даты.

Проживание. Будем жить в комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами, а также в обсерватории.

Питание. В программу не включено питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Пятигорску и термальные источники

Встречаемся в аэропорту и отправляемся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Прилететь рекомендуем утром или до 13:00.

Первая локация — старейший в городе парк «Цветник». Пройдёмся по Лермонтовской галерее, где сохранился почти первозданный облик с момента её открытия в 1901 году. Рассмотрим здание Ермоловских ванн, заглянем в грот Дианы и познакомимся с увлекательными курортными традициями 19 века.

Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея.

Во время неспешной прогулки по Иммануэлевскому парку попробуем минеральную воду из разных источников, а у «Бесстыжих ванн» — каскада каменных бассейнов с сероводородной водой, сделаем эффектные снимки.

Доберёмся до загадочного подземного озера Провал, овеянного множеством легенд, а затем по канатной дороге поднимемся на гору Машук. С высоты 993 метра в ясную погоду можно увидеть Кавказский хребет и даже величественный Эльбрус.

Не обойдёмся без разговоров о М. Ю. Лермонтове: вы услышите интересные факты из жизни писателя на Кавказе и увидите место его дуэли.

На автомобиле прокатимся по улочкам Пятигорска, рассматривая, какой причудливый ансамбль образуют старинная архитектура и современные постройки.

Завершим день в «Суворовских» термальных источниках, где вы сможете расслабиться в горячих минеральных водах с уникальным составом, оказывающих успокаивающее действие, способствующих регенерации и восполнению положительных эмоций.

Прогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источникиПрогулка по Пятигорску и термальные источники
2 день

Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"

В 07:00 разместимся в машине и отправимся к Эльбрусу — высшей точке Европы. Дорога пройдёт через живописное Баксанское ущелье с отвесными скалами и цветущими альпийскими лугами. Вас ждут и гастрономические открытия: попробуем настоящий Нарзан и насладимся хычинами.

С поляны Чегет по канатно-кресельной дороге поднимемся на одноимённую вершину. Перед нами предстанет Эльбрус с одной стороны и вершина Донгуз-Орун с ледником Семёрка с другой.

Следующие локации — станции «Мир» и «Гара-Баши», куда нас довезёт канатная дорога. Вы окажетесь на высоте сначала 3500 метров, а потом 3847 метров. У вас будет время сделать фотографии, вдоволь надышаться свежим горным воздухом и прогуляться.

Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"Путешествие по Баксанскому ущелью, станции "Мир" и "Гара-Баши"
3 день

Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерватория

Планы на день — наполеоновские. Вас ждут экскурсии сразу по 3 курортным городам. Начнём с Железноводска. Рассмотрим дворец Бухарского эмира нежно-голубого цвета с минаретом, мозаичным пано и мавританской аркой. В отделке сооружения принимали участие мастера из Бухары и Хорезма. Подойдём к Пушкинской галерее — визитной карточке города. Вы увидите здание из стекла и металла с изящным куполом, особенно эффектно выглядящим на фоне окружающей его зелени деревьев.

В Смирновском источнике попробуем минеральную воду и по Каскадной лестнице, одной из самых длинных в России, спустимся к Курортному озеру, в глади которого отражаются вершины. Живописное место прозвали местной Швейцарией.

Переедем в Ессентуки, прокатимся по центру и посетим храмовый комплекс Петра и Павла, чтобы увидеть крупнейшую в России скульптуру Христа, взор которого обращён на Кавказский хребет.

В Кисловодске вас ждёт прогулка по Курортному бульвару, где легко почувствовать себя отдыхающей дамой или джентльменом, совершающим променад. Полюбуемся Нарзанной галереей, цветным фонтаном и Октябрьскими ваннами, а в завершение пройдёмся по парку с эко-тропам.

Из Кисловодска поедем в самую высокогорную обсерваторию и разместимся в гостевых домиках или номерах при ней. На экскурсию отправимся ночью: вы познакомитесь с нюансами работы астрономов и услышите интересные факты о звёздах и планетах, а в ясную погоду сможете понаблюдать за ними в телескопы.

Рано утром на следующий день отправимся в аэропорт.

Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерваторияЖелезноводск, Ессентуки, Кисловодск и обсерватория

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Билеты на канатные дороги
  • Посещение бассейнов с минеральной водой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате для 1-3 человек, стоимость - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
8 янв 2024
Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда))
Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности.
Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены.
Если честно, не ожидала, что будет так душевно.
Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.
Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера.
Галина
20 сен 2023
Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.
Анастасия
16 мая 2023
Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур.
Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов.

Большое спасибо за организацию экскурсии!
Светлана
21 апр 2023
Всё очень понравилось! Посетила КМВ в период с 14 по 17 апреля. Поездка была посвящена моему дню рождения. Долго подбирала тур, посылала заявки различным онлайн-туроператорам. Но, поскольку приехать я хотела одна, почти везде мне отказывали или назначали очень высокую цену. И только Анна из Tripster предложила индивидуальный тур, полностью отвечающий моим индивидуальным предпочтениям, за очень разумную цену. Не обошлось без форс-мажора, но все проблемы были решены исключительно в мою пользу. Очень благодарна экскурсоводу Марии. Она прекрасно приоткрыла мне дверцу в чудесный мир Кавказа. Естественно за 3 дня невозможно охватить всё. Поэтому появилось большое желание вернуться в КМВ и продолжить знакомство с этим удивительным местом на карте своей родной страны. День рождения я всретила на одном из сконов Эльбруса на высоте 3747 м, и это обязательно запомнится на долгие годы. В день улета мы прокатились по курортным городам с экскурсоводом Дмитрием. Улетала я в чудесном настроении. Большое спасибо всей команде!
Всё очень понравилось! Посетила КМВ в период с 14 по 17 апреля. Поездка была посвящена моему

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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