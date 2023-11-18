Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия

Групповой тур в Минеральных Водах
4.7
3 отзыва
Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
26
мая
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июн
9
июн
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даты

Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на вершину Домбая — гору Мусса-Ачитара
Яркий Пятигорск
Яркий Пятигорск
Прогуляемся по улочкам Пятигорска, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей
Аланские храмы
Аланские храмы
Восхитимся жемчужиной византийской архитектуры, признанной величайшим памятником всероссийского значения
Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Увидим самые разнообразные природные ландшафты: горы, ледники, леса, в которых водится множество удивительных животных
Современный Кисловодск
Современный Кисловодск
Продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара
Медовые водопады
Медовые водопады
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске, программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

17:00 Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам позже 19:00.

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Снежный барс 3*стандарт14.04.2024-03.12.20244500045000304006500062000Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3*стандарт14.04.2024-03.12.20244900049000340006800066000Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы, возможна еврораскладушка).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Интурист 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Машук 2

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

«Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер на ж/д вокзал Пятигорска и в аэропорт Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
18 ноя 2023
Тур очень понравился, программа насыщенная, отдельная благодарность гидам Димитрию и Елене,которые сопровождали в течение поездки. Единственное замечание по логистике, наш тур проходил в ноябре,и когда вечером добирались до гостиниц и экскурсия заканчивалась, изучать новые места приходилось в темноте, чуть больше свободного времени можно было заложить на Домбай и Пятигорск. Но в целом все отлично,буду рекомендовать.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
5 ноя 2023
Спасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, был вежлив и рассказал нам много интересного и познавательного. Внимательный, спокойный. Профессионал своего дела. Очень приятные впечатления)Ездим 3 год на свой ДР и ни разу компания не поздравила….. А вот гид молодец, не знаем откуда узнал, Но было очень приятно за его добрые поздравления и подарок! В целом тур отличный!
Спасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, былСпасибо! Тур был насыщенный, интересный. Много мест посетили. Гид молодец, Димитрий никогда нас не подгонял, был
Е
24 авг 2023
Тур в целом хороший. Незабываемые виды, передвижение на комфортном автобусе, хороший гид.
Но есть замечания:
- за 4 дня тура было три остановки в дегустационных домиках, по факту пустая трата времени, это можно было бы убрать из маршрута. В итоге чтобы погулять по горам или на водопадах времени не хватало, носишься там быстрее-быстрее чтобы сделать красивые фотографии. Мед, сыр, варенье, чай - это можно и в своем городе купить.
- питание, это ужас(((в отелях к завтракам претензий нет, в гостинице Интурист завтрак был вообще прекрасен. Но остановка на обед в придорожном кафе оставляет желать лучшего. Повели всю группу в определенное кафе сделать заказ, чтобы после подъема на гору обед был готов. Заказала люля-кебаб, не доготовили, внутри сырое. А отравиться в таком туре это самое ужасное, передвижения между отелем и достопримечательностями занимали 2-3 часа. На медовых водопадах сказали можно поесть в местном кафе, но времени на обед не хватило, взяли хычаны с собой в автобус, в итоге отравление, которое уже дома пришлось долечивать. Там вообще лучше не есть, попить водички и все на этом. Следующая остановка Кисловодск, в парке очень много приличных ресторанов, нужно было предупредить, что там и можно будет пообедать, а не в местных забегаловках.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с обедом в кафе. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения организации обеда на маршруте экскурсий, так же передадим Ваши пожелания об улучшении программы экскурсий. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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