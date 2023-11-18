Тур в целом хороший. Незабываемые виды, передвижение на комфортном автобусе, хороший гид.

Но есть замечания:

- за 4 дня тура было три остановки в дегустационных домиках, по факту пустая трата времени, это можно было бы убрать из маршрута. В итоге чтобы погулять по горам или на водопадах времени не хватало, носишься там быстрее-быстрее чтобы сделать красивые фотографии. Мед, сыр, варенье, чай - это можно и в своем городе купить.

- питание, это ужас(((в отелях к завтракам претензий нет, в гостинице Интурист завтрак был вообще прекрасен. Но остановка на обед в придорожном кафе оставляет желать лучшего. Повели всю группу в определенное кафе сделать заказ, чтобы после подъема на гору обед был готов. Заказала люля-кебаб, не доготовили, внутри сырое. А отравиться в таком туре это самое ужасное, передвижения между отелем и достопримечательностями занимали 2-3 часа. На медовых водопадах сказали можно поесть в местном кафе, но времени на обед не хватило, взяли хычаны с собой в автобус, в итоге отравление, которое уже дома пришлось долечивать. Там вообще лучше не есть, попить водички и все на этом. Следующая остановка Кисловодск, в парке очень много приличных ресторанов, нужно было предупредить, что там и можно будет пообедать, а не в местных забегаловках.