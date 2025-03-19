Горы — это свежий воздух, ледяные озёра и головокружительные виды.Давайте отправимся туда, где вы насладитесь всем этим в комфортном темпе — у нас будет два дня для знакомства с красотами

Карачаево-Черкесской Республики. Мы проедем по живописной дороге к водопаду «Белый» и прогуляемся по поляне Таулу в Архызе, побываем на перевале Гумбаши, озере Кара-Кёль и реке Уллу-Муруджу, а также поднимемся по канатным дорогам к склонам, откуда открываются невероятные виды на Кавказский хребет.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание тура

День 1: Живописная горная дорога к водопаду "Белый"

Поездка к водопаду на реке Белой — это отличный выбор для тех, кто предпочитает меньше времени проводить в пеших прогулках. К водопаду можно подъехать на внедорожнике, а затем пройти всего 250-300 метров. Водопад расположен на притоке Псыша — реке Белая, которая получила свое название благодаря ущелью Айюлю-Чат, что в переводе означает «медвежья балка». Эта местность, полная густых лесов и скальных завалов, привлекает медведей, которые зимуют здесь.

Посещение водопада не требует особой физической подготовки и может стать прекрасным перерывом между более сложными походами к другим природным достопримечательностям.

Маршрут к водопаду

Дорога к водопаду начинается с поляны Таулу под Архызом. Сначала туристам предстоит идти вдоль левого берега реки Псыш до места слияния с рекой Белой. На этом пути могут встречаться небольшие речушки и ручейки, которые придется преодолевать вброд. Некоторые участки оборудованы бревнами, но в некоторых местах необходимо пройти по воде.

По пути открываются живописные виды на далекие горы, покрытые зелеными лесами. Этот участок можно преодолеть на внедорожнике или верхом на лошади. После слияния рек путь продолжается пешком, и вскоре туристы поднимаются в окружении вековых сосен и елей. Тропа, покрытая мягкой хвоей и мхом, делает прогулку приятной и комфортной.

Водопад "Белый"

Наконец, туристы достигают водопада, который обрушивается с высоты, извиваясь между камнями и создавая белые барашки. С обеих сторон водопад окружен густыми хвойными лесами, которые укрывают путников своей тенью.

После посещения водопада можно вернуться на поляну Таулу и пообедать в местном кафе, где подают вкусные блюда кавказской кухни.

Канатная дорога "Млечный путь"

Далее мы отправимся на живописную канатную дорогу в поселок Романтик. Летом 2022 года работает гондольная канатная дорога "Млечный путь", которая поднимает гостей на смотровую площадку Южного склона на высоту 2240 метров над уровнем моря. Подъем занимает около 11 минут.

Маршруты с смотровой площадки

Легкий маршрут по экологической тропе вниз к поляне Романтик (примерно 3 часа).

Восхождение к перевалу Федосеева на высоту 2987 метров (до 4 часов). Здесь стоит захватить теплые вещи и перекус.

Тропа к нижней станции канатной дороги "Лунный экспресс", которая сейчас строится (примерно 4 часа). После этого остается 1,5 км удобного променада до Романтика.

После спуска по канатной дороге мы отправляемся в отель.

День 2: Домбай — жемчужина Кавказа и Карачаево-Черкессии

Домбай — это знаменитый бренд Кавказа, известный своей красотой и природным разнообразием. Этот район привлекает альпинистов, горнолыжников и туристов со всего мира.

Перевал Гумбаши

Маринский перевал, известный как Гумбаши, находится на высоте 2187 метров над уровнем моря и является самым высокогорным перевалом в России с автомобильной дорогой. С вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын и гору Эльбрус.

Озеро Кара-Кёль

Это озеро, расположенное в Тебердинском заповеднике, наполняется чистейшей водой от тающих снегов. Летом температура воды достигает +20 °C, что делает его самым теплым озером в заповеднике.

Река Уллу-Муруджу

Эта река считается одной из самых чистых в России и Европе, а ее воды обладают целебными свойствами благодаря серебряным залежам.

Домбайская поляна

Здесь соединяются три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Летом и осенью это место особенно красиво, а зимой работает горнолыжный комплекс.

Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара

Канатная дорога гондольного и кресельного типа предоставляет возможность насладиться великолепными пейзажами и сделать потрясающие фотографии.

Шоанинский храм

Не все знают, что в Карачаево-Черкесской республике сохранились одни из самых древних христианских храмов на территории России, датируемые IX-X веками. Мы обязательно посетим один из таких храмов, построенных на красивейших смотровых площадках.

Вечером нас ждет трансфер в отель в Кисловодске и знакомство с достопримечательностями города.