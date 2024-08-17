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Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Полюбоваться звёздами, насладиться палитрой горного рассвета и переночевать над обрывом
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
17 авг в 09:00
17 500₽ за человека
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
20 июля в 08:00
24 июля в 08:00
21 000₽ за человека
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
28 авг в 08:00
13 сен в 08:00
25 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «2-дневные туры»
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