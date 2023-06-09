Вы посетите московский планетарий, обзорную экскурсию, территорию Кремля, парк «Остров Мечты», аттракцион «Полеты над Россией», ВДНХ, Царь-макет. А еще сможете дополнительно посетить зоопарк и Москвариум. Отпуск пройдет активно и весело!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд от гостиниц на автобусе:
- 12:00 Космос;
- 12:30 ХИ Сущевский;
- 12:45 ХИ Лесная.
Посещение Московского планетария (входные билеты, самостоятельный осмотр).
Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.
В Планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!
Обед в кафе города.
Прогулка по зоопарку (за доп. плату).
Окончание программы не позднее 17:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиниц на автобусе:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский;
- 10:40 ХИ Лесная.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 18:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Прогулка по Канатной дороге (за доп. плату).
Воскресенье. Парк «Остров мечты»
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиниц на автобусе:
- 10:30 Космос;
- 11:00 ХИ Сущевский;
- 11:15 ХИ Лесная.
Посещение парка «Остров мечты».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Понедельник. Зарядье
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиниц на автобусе:
- 12:00 Космос;
- 12:20 ХИ Сущевский;
- 12:40 ХИ Лесная.
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите медиацентр и «Заповедное посольство».
Аттракцион «Полеты над Россией/Москвой.
Обед в кафе города.
Окончание программы не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. ВДНХ
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12 часов. Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.
Отъезд от гостиниц на автобусе:
- 09:30 Космос;
- 10:00 ХИ Сущевский;
- 10:15 ХИ Лесная.
Экскурсия в Царь-макет.
Экскурсия на ВДНХ.
Обед в кафе на ВДНХ.
Посещение Москвариума (за доп. плату), входные билеты.
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Основное место взрослый
Основное место ребенок до 14 лет
Доп. место взрослый
Доп. место ребенок до 14 лет
Одноместный номер
Космос 3*
25 050
22 350
27 100
24 300
32 300
Космос 3*
30 800
28 000
27 100
24 300
43 700
ХИ Сущевский 4* стандартный
27 350
24 550
24 300
21 500
34 500
ХИ Лесная 4*
29 650
26 850
24 400
21 600
39 100
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Холидей Инн Сущевский»
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Отель «Холидей Инн Москва Лесная»
Отель «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со 2 дня тура – шведский стол
- 3 обеда
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт – автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды (кроме 3), ужины и завтрак в 1 день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.