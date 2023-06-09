1 день

Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд от гостиниц на автобусе:

12:00 Космос;

12:30 ХИ Сущевский;

12:45 ХИ Лесная.

Посещение Московского планетария (входные билеты, самостоятельный осмотр).

Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.

В Планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!

Обед в кафе города.

Прогулка по зоопарку (за доп. плату).

Окончание программы не позднее 17:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.