Вас ждет парк Зарядье с посещением аттракциона «Полеты над Россией», экскурсия в Коломенское и музей-усадьбу Царицыно.
Отправитесь на автобусную обзорную экскурсию по городу и пешеходную экскурсию по Красной площади, прогуляетесь по территории Московского Кремля.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Москву. Зарядье
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 12:00;
- Лесная Сафмар в 12:45.
Пешеходная прогулка по паркуЗарядье с посещением аттракциона «Полеты над Россией/Москвой».
Вы начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.
Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:45.
Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»
Завтрак.
Встреча с гидом в центре зала ст. м. Кропоткинская в 11:00.
Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы» и экскурсия на смотровой площадке Храма Христа Спасителя.
На территории Москвы располагается немало исторических сооружений, которые с течением времени были преобразованы в соответствии с современными урбанистическими проектами, и теперь мы можем увидеть их в новой роли и новом статусе.
На примере строений, расположенных на Пречистенской набережной, у вас будет возможность проследить эту эволюцию вместе с экскурсоводом.
Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, увидите палаты XV-XVII века Аверкия Кириллова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры ГЭС-2, а также узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».
Далее вы увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и подниметесь на смотровую площадку Храма Христа Спасителя (сэкскурсией).
Ориентировочное окончание программы в 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»
Завтрак.
Встреча с гидом в 10:00 в центре зала ст. м. Парк Победы.
Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ».
В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.
Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.
Прогулка по Парку Победы.
Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.
Ориентировочное окончание программы в 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Сергиев Посад
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Лесная Сафмар в 08:40;
- Сущёвский Сафмар в 09:00.
Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево.
11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
13:00 Обед в кафе города.
15:00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:45.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:20.
Экскурсия «Усадьба Царицыно» —один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России.
В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-местный
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|44 750
|42 350
|36 700
|34 300
|61 100
Лесная Сафмар 4*,
стандарт
|49 050
|46 650
|36 700
|34 300
|69 700
Альянс Бородино 4*,
стандарт
|45 350
|42 950
|41 000
|38 600
|60 800
Варианты проживания
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».
В номере
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание: обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.