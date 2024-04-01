3 день

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»

Завтрак.

Встреча с гидом в центре зала ст. м. Кропоткинская в 11:00.

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы» и экскурсия на смотровой площадке Храма Христа Спасителя.

На территории Москвы располагается немало исторических сооружений, которые с течением времени были преобразованы в соответствии с современными урбанистическими проектами, и теперь мы можем увидеть их в новой роли и новом статусе.

На примере строений, расположенных на Пречистенской набережной, у вас будет возможность проследить эту эволюцию вместе с экскурсоводом.

Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, увидите палаты XV-XVII века Аверкия Кириллова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры ГЭС-2, а также узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».

Далее вы увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и подниметесь на смотровую площадку Храма Христа Спасителя (сэкскурсией).

Ориентировочное окончание программы в 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.