Московская история за 7 дней

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
В этом туре вы сможете увидеть классическую Москву всего за неделю.

Вас ждет парк Зарядье с посещением аттракциона «Полеты над Россией», экскурсия в Коломенское и музей-усадьбу Царицыно.

Отправитесь на автобусную обзорную экскурсию по городу и пешеходную экскурсию по Красной площади, прогуляетесь по территории Московского Кремля.
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Военная история
Военная история
Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями ВОВ
Москва многоликая
Москва многоликая
Пройдете по знаменитым набережным и улицам исторического города
Полёты над Россией
Полёты над Россией
Изучите парк Зарядье и отправитесь в виртуальное путешествие на аттракционе
Царская резиденция
Царская резиденция
Посетите Коломенское и зайдете в древнейшую резиденцию российских государей
Жемчужина православных святынь
Жемчужина православных святынь
Побываете в Троице-Сергиевой Лавре и осмотрите знаковые для многих места

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Москву. Зарядье

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 12:00;
  • Лесная Сафмар в 12:45.

Пешеходная прогулка по паркуЗарядье с посещением аттракциона «Полеты над Россией/Москвой».

Вы начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.

Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.

Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. Зарядье
2 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).

Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.

Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.

Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
3 день

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»

Завтрак.

Встреча с гидом в центре зала ст. м. Кропоткинская в 11:00.

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы» и экскурсия на смотровой площадке Храма Христа Спасителя.

На территории Москвы располагается немало исторических сооружений, которые с течением времени были преобразованы в соответствии с современными урбанистическими проектами, и теперь мы можем увидеть их в новой роли и новом статусе.

На примере строений, расположенных на Пречистенской набережной, у вас будет возможность проследить эту эволюцию вместе с экскурсоводом.

Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, увидите палаты XV-XVII века Аверкия Кириллова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры ГЭС-2, а также узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».

Далее вы увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и подниметесь на смотровую площадку Храма Христа Спасителя (сэкскурсией).

Ориентировочное окончание программы в 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»
4 день

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»

Завтрак.

Встреча с гидом в 10:00 в центре зала ст. м. Парк Победы.

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ».

В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по Парку Победы.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Ориентировочное окончание программы в 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»
5 день

Экскурсия в Сергиев Посад

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Лесная Сафмар в 08:40;
  • Сущёвский Сафмар в 09:00.

Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево.

11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

13:00 Обед в кафе города.

15:00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.

Экскурсия в Сергиев ПосадЭкскурсия в Сергиев ПосадЭкскурсия в Сергиев ПосадЭкскурсия в Сергиев Посад
6 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
7 день

Экскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:20.

Экскурсия «Усадьба Царицыно» —один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России.

В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Экскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-местный

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

1-местный

Сущевский Сафмар 4*, стандарт
44 75042 35036 70034 30061 100

Лесная Сафмар 4*,

стандарт

49 05046 65036 70034 30069 700
Альянс Бородино 4*,
стандарт
45 35042 95041 00038 60060 800

Варианты проживания

Отель «Лесная Сафмар»

6 ночей

Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Сущевский Сафмар»

6 ночей

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

В номере

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»

Гостиница «Альянс Бородино»

6 ночей

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание: обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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