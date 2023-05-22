2 день

Вторник. Коломенское

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

10:00 Космос;

10:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи.

Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.

Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар.

На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников.

В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.

Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.

Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.