Москва - день за днем
В программе тура: парк Зарядье, экскурсия «Царская резиденция – Коломенское», прогулка по Арбату, ВДНХ, Замоскворечье и посещение Третьяковской галереи, обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» и поездка в усадьбу Архангельское. Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели. Подробности уточняйте при бронировании.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Зарядье
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- 12:00 Космос;
- 12:20 ХИ Сущевский.
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Коломенское
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи.
Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.
Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар.
На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников.
В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.
Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.
Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Арбат
Пешеходный день.
10:00 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. м. ВДНХ с табличкой.
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.
Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.
Арбат – это символ старой Москвы.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Четверг. ВДНХ
Пешеходный день.
10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ, с табличкой.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.
Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира.
Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- 11:00 Космос;
- 11:20 ХИ Сущевский.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы.
Настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Посещение Третьяковской галереи.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно–прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Отправление на экскурсию от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая».
Уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь – пушку и Царь – колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Усадьба Архангельское
Освобождение номеров до 12:00, вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. .
Отправление на экскурсию от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.
Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Взрослый
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
Одноместный номер
Космос 3*
24 800
23 000
27 300
25 500
33 800
ХИ Сущевский 4* стандартный
28 050
26 350
23 900
22 100
37 500
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Холидей Инн Сущевский»
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура – шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт – автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Обязательно ли тур начинается с понедельника?
К туру Вы можете присоединиться в любой удобный для Вас день и выбрать продолжительность тура от двух до семи дней (далее экскурсионная программа повторяется). Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели.
- Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.