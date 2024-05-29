Семейные развлекательные туры Москвы

Найдено 93 тура в категории «Можно с детьми» в Москве, цены от 2 426 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200 за человека
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900 за человека
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
2 отзыва
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
22 июня в 08:00
15 500 за человека
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600 за человека
Московский калейдоскоп за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп за 6 дней
Начало: Россия, Москва
11 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 19 500 за человека
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
9 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 16 500 за человека
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
12 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 13 500 за человека
Май шагает по Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Май шагает по Москве
Начало: Россия, Москва
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 25 400 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400 за человека
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
18 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 9 800 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550 за человека
Зимние калужские выходные
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние калужские выходные
Начало: Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 1600013 890 за человека
Московская история за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московская история за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 44 750 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 40 650 за человека
Московская история за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московская история за 6 дней
Начало: Москва
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 37 300 за человека
Московская история за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московская история за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 600 за человека
Московская история за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 26 000 за человека
Московская история за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московская история за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 36 600 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 750 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 050 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 050 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 950 за человека
Москва собирает друзей на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва собирает друзей на 7 дней
Начало: Москва
15 мая в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 250 за человека
Москва: город чудный, город древний
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва: город чудный, город древний
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 26 800 за человека
Покажите нам Москву, москвичи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Московский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский уикенд
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 700 за человека
Московский сюжет
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Московские каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московские каникулы на 5 дней
Начало: Москва
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 32 150 за человека
Московские каникулы на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московские каникулы на 4 дня
Начало: Москва
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 26 050 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 16 700 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 700 за человека
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 800 за человека
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700 за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850 за человека
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400 за человека
Московский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 22 200 за человека
Мой московский май
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мой московский май
Начало: Россия, Москва
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 25 400 за человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700 за человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300 за человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500 за человека
Новогодний тур в Москву на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • т
    татьяна
    21 мая 2024
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
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    сух. пайки, тоже очень продуманные, все инструменты (лопата, молоток, перчатки). а главное - уникальный опыт, свежий воздух, удивительные находки и новые знакомства с увлеченными людьми 😊

    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодний тур в Москву на 3 дня
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодний тур в Москву на 3 дня
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Новогодний тур в Москву на 3 дня
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
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    и обещанное при выборе тура совпало с ожиданиями. Новогодние встречи в Москве оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Размещение прекрасное. Завтрак и в отеле включенные в стоимость проживания на пять с плюсом –широкий ассортимент еды и напитков. Внимательный и вежливый персонал. В целом, наше семейное путешествие в Москву с 2 по 7 января было прекрасным. Даже январские морозы не смогли испортить отдых. Наш гид Илона познакомила нас с разноликой Москвой. . Ей отдельная благодарность! И есть одно пожелание –при проведении экскурсии пользоваться экскурсионным громкоговорителем, так как не всем было слышно. Всем Спасибо за организацию тура!! Выходные праздничные дни прошли чудесно!

  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Спасибо вам за новогодний тур. Остались очень довольны!
  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Это был великолепный новогодний тур! Спасибо. Всё понравилось. Обязательно будем пользоваться вашими услугами. Всем рекомендуем « Большую Страну» Организация поездки на 5+) Впрочем, как и обещали. Ещё раз огромное спасибо! Отдохнули 👍 и познавательно.
  • М
    Маргарита
    22 августа 2023
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
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    удобный автобус, тайминг на всех локациях. Честно, когда бронировала не особо вчитывалась в орг. детали, т. к. интересны были сами раскопки и находки, а не еда и размещение, и была приятно удивлена, что нас покормили сухпаем на пути туда и обратно, всем выдали по 1,5 литровой бутылке воды, также в стоимость входил ужин в кафешке в Рыбинске, и проживание в гостинице. Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:) В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно. Еще раз огромное спасибо!

    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
  2. 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
  3. На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
  4. За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
  5. Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 93 тура от 2 426 до 96 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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