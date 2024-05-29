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Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
22 июня в 08:00
15 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Начало: Россия, Москва
11 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
9 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
12 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Май шагает по Москве
Начало: Россия, Москва
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
18 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 9 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город чудный, город древний
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
2 дня
Зимние калужские выходные
Начало: Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 1600013 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московская история за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 44 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 40 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Московская история за 6 дней
Начало: Москва
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 37 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московская история за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московская история за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 36 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва собирает друзей на 7 дней
Начало: Москва
15 мая в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва: город чудный, город древний
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский уикенд
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московские каникулы на 5 дней
Начало: Москва
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 32 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Начало: Москва
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 26 050₽ за человека
Авторский тур
7 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 16 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850₽ за человека
Авторский тур
10 дней
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мой московский май
Начало: Россия, Москва
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ттатьяна21 мая 2024интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна17 января 2024Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
- ЛЛариса14 января 2024Спасибо вам за новогодний тур. Остались очень довольны!
- ЛЛариса14 января 2024Это был великолепный новогодний тур! Спасибо. Всё понравилось. Обязательно будем пользоваться вашими услугами. Всем рекомендуем « Большую Страну» Организация поездки на 5+) Впрочем, как и обещали. Ещё раз огромное спасибо! Отдохнули 👍 и познавательно.
- ММаргарита22 августа 2023Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Можно с детьми»
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- Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
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- На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
- За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
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