Не забудьте посетить парк Зарядье и отправиться на аттракцион «Полеты над Москвой и Россией» для полного погружения в магию города!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на автобусно-теплоходную экскурсию от гостиниц:
- 17:00 — «Сущевский Сафмар»;
- 17:30 — «Аэростар»;
- 17:45 — «Лесная Сафмар».
Экскурсия по Москва-реке на теплоходе, с наушниками. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса — с воды. Во всей красе вашему взору предстанут кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.
Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва». Москва — одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней! По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город.
Окончание программы в гостинице не позднее 23:00.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц на автобусе:
- 10:00 «Сущевский Сафмар»;
- 10:30 «Аэростар»;
- 10:45 «Лесная Сафмар».
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Усадьба Архангельское
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 «Сущевский Сафмар»;
- 10:30 «Аэростар»;
- 10:45 «Лесная Сафмар».
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!
Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.
Понедельник. Зарядье
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 12:00 «Сущевский Сафмар»;
- 12:30 «Аэростар»;
- 12:45 «Лесная Сафмар».
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией».
Начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.
Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшего важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по парящему мосту, посетите медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города у автобуса.
Самостоятельное возвращение в гостиницу для остальных программ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Основное место*
|Основное место
(ребенок до 14 лет)
|Доп. место
|Доп. место
(ребенок до 14 лет)
|Одноместное
|Альянс Бородино 4*
|24700
|23300
|22500
|21100
|32400
|Аэростар 4*
|22500
|21100
|20400
|19000
|28600
|Сущевский Сафмар 4*
|23400
|22000
|22300
|20900
|35200
|Лесная Сафмар 4*
|25550
|24150
|22300
|20900
|39500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Сущевский Сафмар» 4
Отель «Сущевский Сафмар» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
«Лесная Сафмар» 4
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
«Аэростар» 4
Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи
- Питание: 3 завтрака (шведский стол)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины, завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Доплата для иностранных туристов
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Оптимально и содержательно формируется программа, учитываются всё пожелания клиентов.
Особо хотим отметить профессионализм, оперативность, чуткость и внимание к детям нашего гида Натальи
Она помогала переносить нам морозную погоду Москвы, учитывала в ходе экскурсий эти непростые погодные условия, и они ничуть не испортили впечатление от поездки