Авторские туры на 6 дней в Москву

Найдено 8 туров в категории «6-дневные туры» в Москве, цены от 16 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Московский калейдоскоп за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп за 6 дней
Начало: Россия, Москва
11 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 19 500 за человека
Московская история за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московская история за 6 дней
Начало: Москва
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 37 300 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 36 600 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 16 700 за человека
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
от 30 150 за человека
Московский майский калейдоскоп на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп на 6 дней
Начало: Россия, Москва
от 27 600 за человека
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Московская история за 6 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Московская история за 6 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Московская история за 6 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Мой московский май на 6 дней
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Мой московский май на 6 дней
    Отличная организация тура. Супер!
  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
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    и обещанное при выборе тура совпало с ожиданиями. Новогодние встречи в Москве оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Размещение прекрасное. Завтрак и в отеле включенные в стоимость проживания на пять с плюсом –широкий ассортимент еды и напитков. Внимательный и вежливый персонал. В целом, наше семейное путешествие в Москву с 2 по 7 января было прекрасным. Даже январские морозы не смогли испортить отдых. Наш гид Илона познакомила нас с разноликой Москвой. . Ей отдельная благодарность! И есть одно пожелание –при проведении экскурсии пользоваться экскурсионным громкоговорителем, так как не всем было слышно. Всем Спасибо за организацию тура!! Выходные праздничные дни прошли чудесно!

  • Р
    Рогонян
    8 ноября 2023
    Московский калейдоскоп за 6 дней
    В целом все понравилось. Гостиница Заря- нет розеток возле кровати и очень грязный ковролин. Но уборка на 5. В номере
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    чайник и чай, кофе. По экскурсиям. Хотелось бы не такие большие пешие переходы. Можно добавить автобусные экскурсии. Организация встреч на высшем уровне. Все вовремя . За минимум времени нам показали очень много и интересно рассказывали. Большое спасибо. Если я соберусь еще на экскурсию то буду обращаться к вам.

  • К
    Ксения
    3 октября 2023
    Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
    Все экскурсии, указанные в программе, были проведены. Экскурсоводы-замечательные профессионалы. Никаких отклонений в расписании автобуса не было.

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