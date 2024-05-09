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Авторский тур
6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Начало: Россия, Москва
11 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Московская история за 6 дней
Начало: Москва
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 37 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 36 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 16 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Московский майский калейдоскоп на 6 дней
Начало: Россия, Москва
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ННаталья3 марта 2024Мой московский май на 6 днейВсе прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Мой московский май на 6 днейОтличная организация тура. Супер!
- ТТатьяна17 января 2024Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
- РРогонян8 ноября 2023В целом все понравилось. Гостиница Заря- нет розеток возле кровати и очень грязный ковролин. Но уборка на 5. В номере
- ККсения3 октября 2023Все экскурсии, указанные в программе, были проведены. Экскурсоводы-замечательные профессионалы. Никаких отклонений в расписании автобуса не было.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «6-дневные туры»
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