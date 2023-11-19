Стартуем в 09:30 от станции метро «Анино». Микроавтобус домчит нас до секретного местечка, где вас будут ждать завтрак и приветственная дегустация. После этого заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед и вновь продегустируем вина.

В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечерней Туле. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять по городу.

В 21:00 соберёмся на ужин, во время которого таролог расскажет, что вас ждёт в будущем, или ответит на волнующие вопросы. После желающие смогут продолжить вечер в баре или клубе.