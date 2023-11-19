Женский уикенд в Туле

Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и насладиться уютом города

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Мы знаем, как провести выходные приятно и с пользой. Приглашаем вас, прекрасные дамы, отправиться в мини-путешествие в Тулу.

Будем дегустировать вина, посетим мастер-класс по созданию знаменитых тульских пряников, погуляем по исторической и современной частям города и заглянем в будущее вместе с проводником в мир таро. В свободное время вы сможете самостоятельно насладиться осенней атмосферой Тулы.
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Предусмотрено участие без детей.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологом

Стартуем в 09:30 от станции метро «Анино». Микроавтобус домчит нас до секретного местечка, где вас будут ждать завтрак и приветственная дегустация. После этого заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед и вновь продегустируем вина.

В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечерней Туле. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять по городу.

В 21:00 соберёмся на ужин, во время которого таролог расскажет, что вас ждёт в будущем, или ответит на волнующие вопросы. После желающие смогут продолжить вечер в баре или клубе.

Обзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологомОбзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологомОбзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологомОбзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологомОбзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологомОбзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологом
2 день

Тульский пряник своими руками

После завтрака в отеле отправляемся делать тульские пряники в кремль. Во время мастер-класс вы узнаете историю лакомства, а затем изготовите его самостоятельно, выбрав понравившуюся форму.

Затем мы заглянем в атмосферное пространство «Арка» и пообедаем. В 17:00 будем выезжать обратно в Москву.

Тульский пряник своими рукамиТульский пряник своими рукамиТульский пряник своими рукамиТульский пряник своими рукамиТульский пряник своими руками

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро «Анино», 09:30
Завершение: Москва, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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