Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и насладиться уютом города
Будем дегустировать вина, посетим мастер-класс по созданию знаменитых тульских пряников, погуляем по исторической и современной частям города и заглянем в будущее вместе с проводником в мир таро. В свободное время вы сможете самостоятельно насладиться осенней атмосферой Тулы.
Описание
Организационные детали
Предусмотрено участие без детей.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологом
Стартуем в 09:30 от станции метро «Анино». Микроавтобус домчит нас до секретного местечка, где вас будут ждать завтрак и приветственная дегустация. После этого заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед и вновь продегустируем вина.
В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечерней Туле. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять по городу.
В 21:00 соберёмся на ужин, во время которого таролог расскажет, что вас ждёт в будущем, или ответит на волнующие вопросы. После желающие смогут продолжить вечер в баре или клубе.
Тульский пряник своими руками
После завтрака в отеле отправляемся делать тульские пряники в кремль. Во время мастер-класс вы узнаете историю лакомства, а затем изготовите его самостоятельно, выбрав понравившуюся форму.
Затем мы заглянем в атмосферное пространство «Арка» и пообедаем. В 17:00 будем выезжать обратно в Москву.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро «Анино», 09:30Завершение: Москва, после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.