На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Авторский тур в Москве

Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру

5
1 отзыв
Ломаете голову над тем, как провести выходные весело и без забот? Мы уже составили план идеального уикенда для всей семьи! Программа такая: прогуляемся по центру Тулы с гидом и узнаем историю города, который старше Москвы, раскроем секрет знаменитых тульских пряников и сами приготовим угощение, взберёмся на вершину Романцевских гор и полюбуемся невероятной голубизной озёр. Насыщенно? Но и это ещё не всё.

Вас ждут катание на сап-бордах по самому длинному в Кандуках карьеру и чаепитие с пряниками и белёвской пастилой на уединённом острове с видом на горы.
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Ближайшие даты:
10
мая
15
июн
6
июл
3
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 8 лет.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4* в Туле, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтрак и горячий обед на костре во 2-день (шашлыки: свинина/курица, овощи, глинтвейн, сок), а также чаепитие с тульским пряником и белёвской пастилой. Обед и ужин в 1 день — за доплату.

Сложность. Данный маршрут не требует специальной физической подготовки и специального снаряжения.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на легковых авто или минивене, в зависимости от набора группы. Машины комфортные. Планируемое размещение участников в легковом авто — спереди 1 человек и сзади 3 человека (в зависимости от набора группы).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Туле и мастер-класс по пряникам

Встречаемся в Москве в 09:00 и на автомобиле отправляемся в Тулу. Дорога займёт 1,5-2 часа. По приезде вас ждёт экскурсия по центру города: прогуляемся по Тульскому кремлю 16 века, а затем пройдёмся по современной Казанской набережной — пешеходной улице вдоль реки Улы.

В галерее под открытым небом посмотрим, как выглядел город раньше, и сравним с современными видами. Затем свернём на «тульский арбат» и пройдём на территорию Кремля, где увидим археологические раскопки.

На прогулке вы узнаете историю удивительного города (он старше Москвы!) и его архитектурных памятников. На набережной желающие смогут покататься на качелях или выпить по стаканчику согревающих напитков.

Пообедаем в хинкальной у кремля или в ресторане с роботом-официантом и разнообразной кухней. Кулинарную тему продолжим на мастер-классе по выпечке тульского пряника. Вы узнаете, как зарождалось пряничное дело в России, познакомитесь с ремёслами и промыслами и раскроете секрет уникального вкуса. Созданный вами пряник вы сможете забрать с собой на память.

Вечером заселимся в отель, после чего — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по городу в свете фонарей, заглянуть в ресторан или бар, а может и вовсе протанцевать всю ночь в клубе.

Прогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникамПрогулка по Туле и мастер-класс по пряникам
2 день

Космические пейзажи Кондуки и катание на сапах

После завтрака заедем в магазин и закупимся местными сладостями — тульскими пряниками и белёвской пастилой. Отправляемся в Кондуки. Увидим Романцевские горы — искусственные насыпи, окружающие ярко-голубые озёра, образованные после затопления карьеров. Место космическое! Заберёмся на вершины и увидим почти марсианские пейзажи красноватых и оранжевых оттенков и вдоволь нафотографируемся.

Настало время исследовать удивительные Кондуки с воды — будем кататься на сапах. Вас ждёт небольшое обучение, а затем начнём маршрут по самому длинному карьеру под присмотром инструктора. Плавание займёт 1,5 часа.

Прямо на сапах или на берегу безлюдного острова устроим чаепитие со сладким, а после активности вкусно пообедаем в окружении гор и с видом на озёра. В меню шашлыки, свежие овощи и глинтвейн.

На вкусной ноте завершим тур и выдвинемся в Москву. Дорога займёт 3,4-4 часа в зависимости от дорожной ситуации. Прибудем к станции метро «Домодедовская» примерно в 19:00-21:00.

Космические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапахКосмические пейзажи Кондуки и катание на сапах

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтрак и горячий обед во 2 день
  • Трансфер на автомобиле Москва-Тула-Кондуки-Москва
  • Платная дорога обратно и оплата въезда в Кондуки
  • Экскурсия с гидом по центру Тулы
  • Мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  • Катание на сап-бордах 1,5 часа с инструктором
  • Чаепитие с тульским пряником и белёвской пастилой
  • Все активности по программе
  • Сопровождение 1-2 организаторами
Что не входит в цену
  • Обед и ужин в 1 день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете добраться до Тулы самостоятельно, мы встретим вас уже в городе - в этом случае стоимость тура будет пересчитана
Завершение: Москва, станция метро «Домодедовская», 19:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Иван
30 сен 2023
Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.

Тур входит в следующие категории Москвы

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