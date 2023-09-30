Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Вас ждут катание на сап-бордах по самому длинному в Кандуках карьеру и чаепитие с пряниками и белёвской пастилой на уединённом острове с видом на горы.
мая
июн
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 900 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 8 лет.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4* в Туле, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтрак и горячий обед на костре во 2-день (шашлыки: свинина/курица, овощи, глинтвейн, сок), а также чаепитие с тульским пряником и белёвской пастилой. Обед и ужин в 1 день — за доплату.
Сложность. Данный маршрут не требует специальной физической подготовки и специального снаряжения.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на легковых авто или минивене, в зависимости от набора группы. Машины комфортные. Планируемое размещение участников в легковом авто — спереди 1 человек и сзади 3 человека (в зависимости от набора группы).
Программа тура по дням
Прогулка по Туле и мастер-класс по пряникам
Встречаемся в Москве в 09:00 и на автомобиле отправляемся в Тулу. Дорога займёт 1,5-2 часа. По приезде вас ждёт экскурсия по центру города: прогуляемся по Тульскому кремлю 16 века, а затем пройдёмся по современной Казанской набережной — пешеходной улице вдоль реки Улы.
В галерее под открытым небом посмотрим, как выглядел город раньше, и сравним с современными видами. Затем свернём на «тульский арбат» и пройдём на территорию Кремля, где увидим археологические раскопки.
На прогулке вы узнаете историю удивительного города (он старше Москвы!) и его архитектурных памятников. На набережной желающие смогут покататься на качелях или выпить по стаканчику согревающих напитков.
Пообедаем в хинкальной у кремля или в ресторане с роботом-официантом и разнообразной кухней. Кулинарную тему продолжим на мастер-классе по выпечке тульского пряника. Вы узнаете, как зарождалось пряничное дело в России, познакомитесь с ремёслами и промыслами и раскроете секрет уникального вкуса. Созданный вами пряник вы сможете забрать с собой на память.
Вечером заселимся в отель, после чего — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по городу в свете фонарей, заглянуть в ресторан или бар, а может и вовсе протанцевать всю ночь в клубе.
Космические пейзажи Кондуки и катание на сапах
После завтрака заедем в магазин и закупимся местными сладостями — тульскими пряниками и белёвской пастилой. Отправляемся в Кондуки. Увидим Романцевские горы — искусственные насыпи, окружающие ярко-голубые озёра, образованные после затопления карьеров. Место космическое! Заберёмся на вершины и увидим почти марсианские пейзажи красноватых и оранжевых оттенков и вдоволь нафотографируемся.
Настало время исследовать удивительные Кондуки с воды — будем кататься на сапах. Вас ждёт небольшое обучение, а затем начнём маршрут по самому длинному карьеру под присмотром инструктора. Плавание займёт 1,5 часа.
Прямо на сапах или на берегу безлюдного острова устроим чаепитие со сладким, а после активности вкусно пообедаем в окружении гор и с видом на озёра. В меню шашлыки, свежие овощи и глинтвейн.
На вкусной ноте завершим тур и выдвинемся в Москву. Дорога займёт 3,4-4 часа в зависимости от дорожной ситуации. Прибудем к станции метро «Домодедовская» примерно в 19:00-21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтрак и горячий обед во 2 день
- Трансфер на автомобиле Москва-Тула-Кондуки-Москва
- Платная дорога обратно и оплата въезда в Кондуки
- Экскурсия с гидом по центру Тулы
- Мастер-класс по изготовлению тульского пряника
- Катание на сап-бордах 1,5 часа с инструктором
- Чаепитие с тульским пряником и белёвской пастилой
- Все активности по программе
- Сопровождение 1-2 организаторами
Что не входит в цену
- Обед и ужин в 1 день