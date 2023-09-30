Встречаемся в Москве в 09:00 и на автомобиле отправляемся в Тулу. Дорога займёт 1,5-2 часа. По приезде вас ждёт экскурсия по центру города: прогуляемся по Тульскому кремлю 16 века, а затем пройдёмся по современной Казанской набережной — пешеходной улице вдоль реки Улы.

В галерее под открытым небом посмотрим, как выглядел город раньше, и сравним с современными видами. Затем свернём на «тульский арбат» и пройдём на территорию Кремля, где увидим археологические раскопки.

На прогулке вы узнаете историю удивительного города (он старше Москвы!) и его архитектурных памятников. На набережной желающие смогут покататься на качелях или выпить по стаканчику согревающих напитков.

Пообедаем в хинкальной у кремля или в ресторане с роботом-официантом и разнообразной кухней. Кулинарную тему продолжим на мастер-классе по выпечке тульского пряника. Вы узнаете, как зарождалось пряничное дело в России, познакомитесь с ремёслами и промыслами и раскроете секрет уникального вкуса. Созданный вами пряник вы сможете забрать с собой на память.

Вечером заселимся в отель, после чего — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по городу в свете фонарей, заглянуть в ресторан или бар, а может и вовсе протанцевать всю ночь в клубе.