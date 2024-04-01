Московский уикенд

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Проведите время в Москве с пользой.

Вас ждет автобусная обзорная экскурсия по городу, прогулка на теплоходе, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, вечерняя экскурсия «Огни Москвы».

У вас будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок по городу, поэтому вы точно успеете увидеть все самое интересное.
Московский уикенд
Московский уикенд
Московский уикенд
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Москва многоликая
Москва многоликая
Пройдетесь по историческим улицам Москвы, открывая для себя богатство ее архитектурного наследия и исторических достопримечательностей
Прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе
Отправитесь любоваться столицей с необычного ракурса
Столичные развлечения
Столичные развлечения
Сможете самостоятельно выбрать досуговые мероприятия в свободные дни

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на автобусно-теплоходную экскурсию от гостиниц:

  • 17:00 Сущевский Сафмар;
  • 17:30 Аэростар;
  • 17:45 Лесная Сафмар.

Экскурсия по Москва-реке на теплоходе с наушниками. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса — с воды. Во всей красе вашему взору предстанут кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 23:00.

Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц на автобусе:

  • 10:00 Сущевский Сафмар;
  • 10:30 Аэростар;
  • 10:45 Лесная Сафмар.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая». Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Воскресенье. Свободный деньВоскресенье. Свободный деньВоскресенье. Свободный деньВоскресенье. Свободный день
4 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Свободный день.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Москвы на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Основное место*Основное место
(ребенок до 14 лет)		Доп. местоДоп. место
(ребенок до 14 лет)		Одноместное
Альянс Бородино 4*1790017400157001530025600
Аэростар 4*1570015300136001320021800
Сущевский Сафмар 4*1660016100155001510028400
Лесная Сафмар 4*1875018250155001510032700

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Сущевский Сафмар» 4

3 ночи

Отель «Сущевский Сафмар» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

«Сущевский Сафмар» 4«Сущевский Сафмар» 4«Сущевский Сафмар» 4«Сущевский Сафмар» 4

«Лесная Сафмар» 4

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

«Лесная Сафмар» 4«Лесная Сафмар» 4«Лесная Сафмар» 4«Лесная Сафмар» 4

«Аэростар» 4

3 ночи

Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.

«Аэростар» 4«Аэростар» 4«Аэростар» 4«Аэростар» 4«Аэростар» 4

Гостиница «Альянс Бородино»

3 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт: автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины, завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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