1 день

Пятница. Экскурсия по Москва-реке на теплоходе и автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на автобусно-теплоходную экскурсию от гостиниц:

17:00 Сущевский Сафмар;

17:30 Аэростар;

17:45 Лесная Сафмар.

Экскурсия по Москва-реке на теплоходе с наушниками. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса — с воды. Во всей красе вашему взору предстанут кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 23:00.