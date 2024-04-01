Вы сможете познакомиться с главными достопримечательностями Москвы, которые свидетельствуют о ее уникальном прошлом.
Прогуляетесь по территории Кремля, пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, посетите музей Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира, а также совершите поездку в Сергиев-Посад и посетите Троице-Сергиеву Лавру – жемчужину православных святынь России.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия на ВДНХ. Музей Космонавтики
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.
Музей Космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».
Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР и многое другое.
Место окончания программы: ВДНХ.
Продолжительность программы: ~ 4 часа.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Сергиев Посад
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу в Сергиев Посад от гостиницы на автобусе в 8:45.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Отъезд в Москву.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе в 10:20.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Место окончания программы: Центр города.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Усадьба Кусково. Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе в 10:00.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века. На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов! На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Завершение программы у гостиницы не позднее 15:00.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Проживание в отеле «Холидей Инн Москва Сущевский».
|Период действия цены
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|Ребенок до 14 лет на доп. месте
|Третий в номере
|Одноместный номер
|18.01.24 - 28.04.24
|21700
|21000
|19700
|19100
|27600
Варианты проживания
Отель Сущевский 4
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.