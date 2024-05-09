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Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
12 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский уикенд
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Начало: Москва
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 26 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
1 дек в 10:00
4 дек в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний экспромт в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 9 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
4 янв в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественское конфетти в Москве
Начало: Москва
5 янв в 10:00
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Москва
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московская история. Экскурсионный тур на 4 дня
Начало: Москва
21 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Москву на День Победы
Начало: Россия, Москва
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
- ААндрей6 января 2024Здравствуйте, хочу сказать спасибо за тур, всë было хорошо организовано, мне понравилось.
- ААнастасия6 мая 2023Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и
- ССветлана10 января 2023В целом тур интересный (с 03.01.- 06.01.2023). Есть замечания по времени начала экскурсий, например, Москва- Сити в 17-30, пока добрались
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