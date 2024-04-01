Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Насыщенный семейный тур по Москве.

Вы сможете познакомиться с главными достопримечательностями Москвы, которые свидетельствуют о ее уникальном прошлом.

Прогуляетесь по территории Кремля, Арбату, пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, посетите музей Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира, а также совершите поездку в Сергиев-Посад и посетите Троице-Сергиеву Лавру – жемчужину православных святынь России.
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней

Что вас ожидает:

Колорит московских улиц
Колорит московских улиц
Прогуляемся по Арбату, заглянем в музей космонавтики и восхитимся красотой ВДНХ
Жемчужина православных святынь России
Жемчужина православных святынь России
Поедем в Сергиев Посад и посетим Троице-Сергиеву Лавру – архитектурный ансамбль с многовековой историей
Исторический след старинной усадьбы
Исторический след старинной усадьбы
Посетим усадьбу Кусково, сохранившуюся практически без изменений со второй половины XVIII века

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Арбату

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

10:00 Встреча с гидом в центре зала ст. м. «ВДНХ» (внизу).
Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Место окончания программы: центр города, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 4 часа.

Пешеходная экскурсия по АрбатуПешеходная экскурсия по Арбату
2 день

Экскурсия на ВДНХ. Музей Космонавтики

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей Космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!

Место окончания программы: ВДНХ, не позднее 14:00.
Продолжительность программы: ~ 4 часа.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия на ВДНХ. Музей КосмонавтикиЭкскурсия на ВДНХ. Музей КосмонавтикиЭкскурсия на ВДНХ. Музей КосмонавтикиЭкскурсия на ВДНХ. Музей Космонавтики
3 день

Сергиев Посад

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу в Сергиев Посад от гостиницы на автобусе в 08:45.

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Отъезд в Москву.

Место окончания программы: гостиница, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Сергиев ПосадСергиев ПосадСергиев Посад
4 день

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе в 10:20.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:

  • Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту;
  • Большой театр и Манеж;

Увидите:

  • сталинские высотки;
  • Триумфальную арку;
  • золотые купола Храма Христа Спасителя;
  • лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
  • Воробьевы горы, здание МГУ;
  • стадион «Лужники»;
  • современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Место окончания программы: гостиница, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городу
5 день

Усадьба Кусково. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе в 10:20.

Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века. На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов! На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Завершение программы у гостиницы не позднее 15:00.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Усадьба Кусково. ОтъездУсадьба Кусково. Отъезд

Проживание

Проживание в отеле «Холидей Инн Москва Сущевский».

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 летРебенок до 14 лет на доп. местеТретий в номереОдноместный номер
17.01.24 - 28.04.242525024650224002170033300

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

4 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 4 завтрака, 1 обед
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

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