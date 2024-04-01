1 день

Пешеходная экскурсия по Арбату

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

10:00 Встреча с гидом в центре зала ст. м. «ВДНХ» (внизу).

Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Место окончания программы: центр города, не позднее 15:00.

Продолжительность программы: ~ 4 часа.