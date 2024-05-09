Авторские 5-дневные туры в Москву

Найдено 16 туров в категории «5-дневные туры» в Москве, цены от 13 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
9 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 16 500 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550 за человека
Московская история за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московская история за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 600 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 750 за человека
Москва: город чудный, город древний
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва: город чудный, город древний
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 26 800 за человека
Московские каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московские каникулы на 5 дней
Начало: Москва
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 32 150 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 700 за человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300 за человека
Пять дней новогодних встреч в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800 за человека
Москва - новогодний город чудес
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - новогодний город чудес
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 23 600 за человека
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 30 600 за человека
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Москва
25 250 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
от 26 150 за человека
Московский майский калейдоскоп. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
от 23 800 за человека
Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
Начало: Россия, Москва
от 23 800 за человека
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодний тур в Москву на 5 дней
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодний тур в Москву на 5 дней
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Новогодний тур в Москву на 5 дней
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
    Отличная организация тура. Супер!
  • П
    Павел
    7 декабря 2023
    Москва: город чудный, город древний
    Добрый день! Поездка прошла отлично. Очень доволен тем, что выбрал гостиницу "Космос" в качестве места для проживания: - рядом расположены метрополитен,
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    ВДНХ, небольшие магазинчики; - экстерьер и интерьер гостиницы создают приятное впечатление; - в музыку я так и вообще влюбился, очень приятная атмосфера; - красивый вид на ВДНХ; - очень легко оттуда добираться до центра города. Отдельную благодарность выражаю гидам-экскурсоводам за крайне информативное сопровождение экскурсий по г. Москва: они подробно рассказывали о каждом историческом объекте и отвечали на все вопросы. За 5 дней успел побывать в Замоскворечье, в Третьяковской галерее, на Красной площади, в соборах Московского Кремля, в усадьбе Кусково, в Китай-городе, в парке Зарядье и в царской резиденции Коломенское. Прокатился на канатной дороге, посетил аттракцион "Полёты над Москвой". Самостоятельно успел посетить ВДНХ и парк Горького. Настолько мне понравилось слушать истории экскурсоводов, что решил и сам подтянуть свои знания по истории России - в резиденции Коломенское приобрёл учебник истории России истфака МГУ. Москва - прекрасный город, в который можно быстро влюбиться и остаться там душой навсегда. Я думаю, что это не последняя моя поездка сюда, потому что ещё много осталось тех мест, которые посетить я не успел. Обязательно приеду ещё и не один раз. Москва - город чудный, город древний.

  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Московская история за 5 дней
    Всё классно, отпуск удался!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «5-дневные туры»

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