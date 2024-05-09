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Авторский тур
5 дней
Московский калейдоскоп. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
9 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город чудный, город древний
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московская история за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 5 дней
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва: город чудный, город древний
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московские каникулы на 5 дней
Начало: Москва
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 32 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - новогодний город чудес
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 23 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московская история. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Москва
25 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
от 26 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Московский майский калейдоскоп. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
от 23 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
Начало: Россия, Москва
от 23 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
- ППавел7 декабря 2023Добрый день! Поездка прошла отлично. Очень доволен тем, что выбрал гостиницу "Космос" в качестве места для проживания: - рядом расположены метрополитен,
- ООльга19 июня 2023Всё классно, отпуск удался!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «5-дневные туры»
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