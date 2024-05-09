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ВДНХ, небольшие магазинчики; - экстерьер и интерьер гостиницы создают приятное впечатление; - в музыку я так и вообще влюбился, очень приятная атмосфера; - красивый вид на ВДНХ; - очень легко оттуда добираться до центра города. Отдельную благодарность выражаю гидам-экскурсоводам за крайне информативное сопровождение экскурсий по г. Москва: они подробно рассказывали о каждом историческом объекте и отвечали на все вопросы. За 5 дней успел побывать в Замоскворечье, в Третьяковской галерее, на Красной площади, в соборах Московского Кремля, в усадьбе Кусково, в Китай-городе, в парке Зарядье и в царской резиденции Коломенское. Прокатился на канатной дороге, посетил аттракцион "Полёты над Москвой". Самостоятельно успел посетить ВДНХ и парк Горького. Настолько мне понравилось слушать истории экскурсоводов, что решил и сам подтянуть свои знания по истории России - в резиденции Коломенское приобрёл учебник истории России истфака МГУ. Москва - прекрасный город, в который можно быстро влюбиться и остаться там душой навсегда. Я думаю, что это не последняя моя поездка сюда, потому что ещё много осталось тех мест, которые посетить я не успел. Обязательно приеду ещё и не один раз. Москва - город чудный, город древний.