Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома

Заглянуть в гости к Снегурочке и купчихе, принять участие в смотринах и посетить Ростовский кремль
Приглашаем в путешествие по старинным городам и древним святыням.

Вы побываете в Троице-Сергиевой лавре и Александровском кремле, погуляете по «Северной Флоренции» — Костроме, — и осмотрите достопримечательности Переславля-Залесского. В Ростове увидим места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

А ещё вы примете участие в интерактивной программе «Выбор царской невесты»: переоденетесь в стилизованные костюмы и сами станете актёрами и разыграете легенду о смотринах.
Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома
Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома
Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Проживание. Будем жить в гостинице «Переславль» 3* и отеле «Астра» 3* в Ярославле, 2-местное размещение. Возможно размещение в хостелах. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов hotelpereslavl.ru и agoda.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Троице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программа

Встретимся в 9:15 на Ярославском вокзале и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра, — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.

Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. После обеда (за доплату) побываем в Александровском кремле: заглянем в царские палаты, увидим домовую церковь Ивана IV, малую трапезную палату и исторические выставки. Затем вас ждёт интерактивная программа «Выбор царской невесты», на которой вы сами примете участие в легенде о смотринах, переодевшись в костюмы.

Переберёмся в Переславль-Залесский, заселимся в гостиницу и поужинаем (за доплату).

Троице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программаТроице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программа
2 день

Спасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в Ярославле

После завтрака будем знакомиться с памятниками истории Переславля-Залесского. Посетим Красную площадь и осмотрим Спасо-Преображенский собор. А ещё именно здесь, на Плещеевом озере, в 17 веке Пётр I построил потешную флотилию, которая положила начало сильнейшему в мире флоту.

Дальше поедем в Ростов. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками 17 века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». За доплату вы сможете насладиться обедом с ростовской ухой и луковой булочкой.

Переедем в Ярославль. По прибытии отправимся в гости к купчихе Прасковье Павловне Огняновой. Хозяйка расскажет, как сервировать новогодний стол и составлять праздничное меню, поведает историю о ярославских водохлёбах.

Затем неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в 11 веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Заселимся в гостиницу, ужин за доплату.

Спасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в ЯрославлеСпасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в Ярославле
3 день

В терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и бересты

После завтрака направимся к Снегурочке, в её роскошный бревенчатый терем с резными наличниками. Здесь есть и колодец с живой водой, и комната изо льда. А ещё живут домовые и милый кот Баюн, помогающие внучке Деда Мороза. Окунёмся в сказку, на славу повеселимся и почувствуем себя детьми.

Затем желающие за доплату могут пойти в Музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.

За доплату пообедаем и насладимся костромскими оладушками. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострому и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты. У вас будет время, чтобы самостоятельно осмотреть святыню.

Следующая локация — Костромская слобода. Полюбуемся удивительными деревянными домами. Здесь и богатые огромные сооружения, и маленькие домишки. Внутри можно увидеть лавки, сундуки, иконы, а рядом — часовню, колодцы и дровницы. Кажется, будто вот-вот мимо пройдёт девушка с коромыслом или послышится звук колки поленьев.

Заглянем в Музей-усадьбу льна и бересты и понаблюдаем за тем, как мастерицы из соломы создают рубахи. Наш тур на этом подошёл к концу. Отправимся назад в Москву.

В терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и берестыВ терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и берестыВ терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и берестыВ терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и берестыВ терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и берестыВ терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и бересты

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отелях с завтраком22 900 ₽
1-местное размещение в отелях с завтраком24 800 ₽
1-местное размещение в отелях с завтраком и обедом27 000 ₽
2-местное размещение в отелях с завтраком и обедом25 100 ₽
1-местное размещение в хостеле с завтраком19 500 ₽
1-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом21 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обеды - 1950 ₽, ужины - 1500 ₽ (на 1 человека)
  • Посещение Музея сыра с дегустацией - 850 ₽
  • Стоимость тура при 1-местном размещении в хостеле с завтраком - 19 500 ₽ с завтраком и обедом - 21 700 ₽
  • Стоимость тура при размещении в гостинице "Переславль" и отеле "Астра":
  • 1-местный номер с завтраком - 24 800 ₽
  • 1-местный номер с завтраком и обедом - 27 000 ₽
  • 2-местный номер с завтраком - 22 900 ₽ за взрослого, 22 600 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 22 400 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
  • 2-местный номер с завтраком и обедом - 25 100 ₽ за взрослого, 24 800 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 24 600 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский вокзал, 9:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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