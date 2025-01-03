Встретимся в 9:15 на Ярославском вокзале и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра, — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.

Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. После обеда (за доплату) побываем в Александровском кремле: заглянем в царские палаты, увидим домовую церковь Ивана IV, малую трапезную палату и исторические выставки. Затем вас ждёт интерактивная программа «Выбор царской невесты», на которой вы сами примете участие в легенде о смотринах, переодевшись в костюмы.

Переберёмся в Переславль-Залесский, заселимся в гостиницу и поужинаем (за доплату).