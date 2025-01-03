Вы побываете в Троице-Сергиевой лавре и Александровском кремле, погуляете по «Северной Флоренции» — Костроме, — и осмотрите достопримечательности Переславля-Залесского. В Ростове увидим места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
А ещё вы примете участие в интерактивной программе «Выбор царской невесты»: переоденетесь в стилизованные костюмы и сами станете актёрами и разыграете легенду о смотринах.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Будем жить в гостинице «Переславль» 3* и отеле «Астра» 3* в Ярославле, 2-местное размещение. Возможно размещение в хостелах. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов hotelpereslavl.ru и agoda.com
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Троице-Сергиева лавра, Александров и интерактивная программа
Встретимся в 9:15 на Ярославском вокзале и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра, — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.
Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. После обеда (за доплату) побываем в Александровском кремле: заглянем в царские палаты, увидим домовую церковь Ивана IV, малую трапезную палату и исторические выставки. Затем вас ждёт интерактивная программа «Выбор царской невесты», на которой вы сами примете участие в легенде о смотринах, переодевшись в костюмы.
Переберёмся в Переславль-Залесский, заселимся в гостиницу и поужинаем (за доплату).
Спасо-Преображенский собор, Ростов Великий и в гости к купчихе в Ярославле
После завтрака будем знакомиться с памятниками истории Переславля-Залесского. Посетим Красную площадь и осмотрим Спасо-Преображенский собор. А ещё именно здесь, на Плещеевом озере, в 17 веке Пётр I построил потешную флотилию, которая положила начало сильнейшему в мире флоту.
Дальше поедем в Ростов. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками 17 века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». За доплату вы сможете насладиться обедом с ростовской ухой и луковой булочкой.
Переедем в Ярославль. По прибытии отправимся в гости к купчихе Прасковье Павловне Огняновой. Хозяйка расскажет, как сервировать новогодний стол и составлять праздничное меню, поведает историю о ярославских водохлёбах.
Затем неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в 11 веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Заселимся в гостиницу, ужин за доплату.
В терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и бересты
После завтрака направимся к Снегурочке, в её роскошный бревенчатый терем с резными наличниками. Здесь есть и колодец с живой водой, и комната изо льда. А ещё живут домовые и милый кот Баюн, помогающие внучке Деда Мороза. Окунёмся в сказку, на славу повеселимся и почувствуем себя детьми.
Затем желающие за доплату могут пойти в Музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.
За доплату пообедаем и насладимся костромскими оладушками. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострому и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты. У вас будет время, чтобы самостоятельно осмотреть святыню.
Следующая локация — Костромская слобода. Полюбуемся удивительными деревянными домами. Здесь и богатые огромные сооружения, и маленькие домишки. Внутри можно увидеть лавки, сундуки, иконы, а рядом — часовню, колодцы и дровницы. Кажется, будто вот-вот мимо пройдёт девушка с коромыслом или послышится звук колки поленьев.
Заглянем в Музей-усадьбу льна и бересты и понаблюдаем за тем, как мастерицы из соломы создают рубахи. Наш тур на этом подошёл к концу. Отправимся назад в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отелях с завтраком
|22 900 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком
|24 800 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|27 000 ₽
|2-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|25 100 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком
|19 500 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом
|21 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обеды - 1950 ₽, ужины - 1500 ₽ (на 1 человека)
- Посещение Музея сыра с дегустацией - 850 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении в хостеле с завтраком - 19 500 ₽ с завтраком и обедом - 21 700 ₽
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Переславль" и отеле "Астра":
- 1-местный номер с завтраком - 24 800 ₽
- 1-местный номер с завтраком и обедом - 27 000 ₽
- 2-местный номер с завтраком - 22 900 ₽ за взрослого, 22 600 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 22 400 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
- 2-местный номер с завтраком и обедом - 25 100 ₽ за взрослого, 24 800 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 24 600 ₽ за ребёнка на дополнительном месте