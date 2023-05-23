А после интересной экскурсии вы сможете отправиться гулять на свое усмотрение в парк, музей или театр.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Коломенское
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
С 09:30 до 10:00Встреча с представителем в холле гостиницы с табличкой.
Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.
Выезды:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском – одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Арбат
Завтрак.
10:00 Пешеходная экскурсия.
Встреча с гидом в центре зала метро ВДНХ.
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.
Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.
Арбат – это символ старой Москвы.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
ВДНХ
Завтрак.
11:00 Пешеходная экскурсия.
Встреча с гидом у центрального входа в ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Переславль-Залесский. Сергиев Посад
Завтрак.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.
Выезды:
- 07:45 ХИ Сущевский;
- 08:00 Космос.
Отъезд в Переславль-Залесский.
10:00 Прибытие в Переславль-Залесский.
Вы осмотрите архитектурный ансамбль местной Красной площади, побываете на знаменитых валах, возведённых в середине XII века и очерчивающих границы древнего Переславля.
Полюбуетесь древнейшим храмом города (и одним из самых возрастных белокаменных храмов в принципе) — Спасо-Преображенским собором.
Кроме того, вас ждёт музей-усадьба «Ботик Петра I».
Там собраны уникальная коллекция деревянной скульптуры, древнерусская иконопись, сокровища монастырских ризниц, предметы крестьянского обихода и дворянского быта.
Также можно будет посмотреть на значимый памятник русского военного кораблестроения и единственное сохранившееся до наших дней судно петровской эпохи — бот «Фортуну».
13:00 Обед в кафе города (за доп. плату).
14:00 Переезд в Сергиев Посад.
15:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 19:00.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.
Выезды:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Усадьба Кусково
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.
Выезды:
- 10:00 Космос;
- 10:20 ХИ Сущевский.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!
На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.
Окончание программы у гостиницы не позднее 15:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Взрослый
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
Одноместный номер
Космос 3*
25 450
24 550
28 000
27 000
34 400
Космос 3*
32 650
31 650
27 900
27 100
48 800
ХИ Сущевский 4* стандартный
28 750
27 850
24 500
23 500
38 100
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Холидей Инн Сущевский»
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура – шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт – автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.