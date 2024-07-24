Вы посетите самые значимые места города, узнаете много интересных фактов об одном из исторических событий в музее-диораме, а еще посетите впечатляющий Музей истории космонавтики, в котором наглядно увидите как развивалась важная для нашей страны область науки.
Программа тура по дням
Музей-диорама и экскурсия по Калуге
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» — первый в России музейный комплекс, посвященный военной кампании 1480 года. Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.
Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни. В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.
Переезд в Калугу.
Обед.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды — символ купеческой Калуги; палаты Коробовых — первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси.
Также увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй, Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль, здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге, усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размещение в гостинице г. Калуга.
Ужин самостоятельно.
Музей истории Космонавтики и дом-музей Циолковского
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
09:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.
Экскурсия по Музею истории космонавтики. Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. Между собой корпуса соединил подземный переход.
Обед.
Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (экскурсия) в Калуге находится недалеко от реки Оки. С ним связано 29 лет жизни ученого. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
Ю. А. Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея следующее: «С большим…. удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович, …. счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00 (ближайшая станция метро).
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|13 890
|Доплата за одноместное размещение
|15 390
|Размещение на дополнительном месте
|13 790
Варианты проживания
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Какой транспорт в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.