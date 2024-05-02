Двухдневные экскурсионные туры Москвы

Найдено 14 туров в категории «2-дневные туры» в Москве, цены от 9 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200 за человека
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900 за человека
Зимние калужские выходные
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние калужские выходные
Начало: Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 1600013 890 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 950 за человека
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
от 11 700 за человека
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Начало: Москва, метро Ховрино, 8:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за человека
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900 за человека
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900 за человека
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    В Москву на День Победы. Тур выходного дня
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    В Москву на День Победы. Тур выходного дня
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    В Москву на День Победы. Тур выходного дня
    Отличная организация тура. Супер!
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Зимние калужские выходные
    Организатором довольны
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Зимние калужские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Зимние калужские выходные
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
  • И
    Иван
    30 сентября 2023
    На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Все отлично!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «2-дневные туры»

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