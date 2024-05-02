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Авторский тур
2 дня
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Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
2 дня
Зимние калужские выходные
Начало: Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 1600013 890₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
от 11 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Начало: Москва, метро Ховрино, 8:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения2 мая 2024Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
- ДДмитрий18 августа 2023Все отлично!
- ЕЕкатерина13 августа 2023Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «2-дневные туры»
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