На Рождество – экскурсии в Можайске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Можайске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
63 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Пешая
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
На поле Бородинском
На машине
34 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    8 сентября 2024
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Экскурсия просто замечательная, Ян отличный рассказчик, сумел историей заинтересовать парня 10 лет, да и для взрослых. Рассказал много исторических фактов, которые ранее (для меня) были неизвестны. Рекомендую для любителей российской истории
  • А
    Анна
    24 августа 2024
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Конечно, когда бронируешь экскурсию по исторической, да еще и военной теме, да еще и не так чтобы дешевую, терзают сомнения)
    читать дальше

    Но наш мальчик 6-ти лет внезапно стал фанатом Кутузова, поэтому поддержать интерес было необходимо, а «официальные» групповые экскурсии для ребенка, конечно, тяжелы. Выбирали по отзывам и остановились на предложении Яна. Что хочу сказать: если сомневаетесь, как мы, не сомневайтесь. На одном дыхании, 6,5 часов вместо 3-х мы ездили и ходили по полю. Интересно было всем: и взрослым, и интересующемуся мальчику 6-ти лет, и особо не интересовавшейся до этого девочке 11-ти лет. Мы переодевались в костюмы, смотрели фотографии раскопок, кидали ядра, если бородинский хлеб с чем-то солдатским вместо соли (это была загадка, поэтому не раскрываю) и пили монастырский квас. Огромное количество рекомендаций про почитать и посмотреть увезли мы с собой кроме интересных впечатлений. В общем, спасибо Вам, Ян, это была очень классная экскурсия! Очень, очень Вас рекомендуем!!!

  • И
    Ирина
    21 августа 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия мне и моей семье.
  • Л
    Лариса
    16 августа 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Мы были на экскурсии в таком составе: 2 взрослых и 3 подростка. Нам-взрослым-понравилась экскурсовод Наталья, историю родного города знает глубоко, детально.
    читать дальше

    На все вопросы отвечает подробно. Подросткам (с их слов) не хватило эмоциональности в передаче информации. Какие-то для детей надо добавить интересные для их возраста моменты, связанные с известными историческими личностями. В целом нам всем очень понравился Можайск. Обязательно приедем еще раз, когда закончится реставрация Никольского храма. И закажем экскурсию с Натальей!

  • А
    Александр
    12 августа 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Интересная и познавательная экскурсия по Можайску с гидом Натальей. Посетили самые знаковые места города, много о нем узнали - как
    читать дальше

    об истории, так и о современном быте. Наталья - отличный рассказчик, прекрасно владеющая информацией и умеющая ее преподносить. 3 часа экскурсии прошли в расслабленном режиме и оставили много ярких впечатлений. Всем рекомендую эту экскурсию и этого гида для первого знакомства с городом!

  • Я
    Яна
    8 августа 2024
    На поле Бородинском
    Экскурсия превзошла все ожидания. Это тот редкий случай, когда ожидаешь многого, а по факту получаешь ещё больше. Исторический экскурс, потрясающий
    читать дальше

    рассказ о разных аспектах войны 1812 года, поездка по знаковым местам - всё присутствует. Но сколько деталей вам откроется! Здесь, вероятно, находился штаб Наполеона, тут он демонстрировал своим войскам портрет своего малолетнего сына, чтобы поднять боевой дух армии. А вот - отвесный берег реки Колочь, казалось бы, ни мы, ни французы с этой стороны атаковать не сможем, тем не менее, знаменитый рейд Платова и Уварова во время Бородинского боя был осуществлён невдалеке (они знали неизвестное французам пологое место у берега, где конница без проблем сможет спуститься). А командный пункт Кутузова находился не там, где знаменитый памятник Михаилу Илларионовичу, а на самом Бородинском поле. Сейчас там стоит памятный столбик. А как спустя 200 лет определили это место? Никогда не догадаетесь, пока Ян не подскажет. Все эти маленькие детали делают экскурсию незабываемой. Собственно, это не совсем экскурсия, частично - это квест, в ходе которого за 4-5 часов вы узнаете столько интересного, что едва можно уместить в голове. Причём неважно, каков ваш изначальный багаж знаний об Отечественной войне 1812 года, есть полная уверенность, что Ян построит рассказ так, что будет интересно всем. В отзывах к экскурсии многое упомянуто - тут и форма солдата той войны, и киверы (наши и французские), и ружьё солдата 12-го года. Но главное - рассказ и его детали. Каким способом можно было максимально быстро вывести из строя неприятельские пушки? Почему у людей той эпохи были хорошие, но равномерно сточенные сзади зубы (об этом говорят археологические находки)? Чем солдаты заменяли соль, когда её не было? Как решали проблему быстрой переправы через речку? Вы всё это узнаете на экскурсии, никаких спойлеров. Что удивляет сильнее всего, - то, что подобная экскурсия единственная на Трипстере, а сам Бородинский музей экскурсий в подобном формате вообще не организует. Ключевые объекты Бородинского поля расположены на приличном расстоянии друг от друга - без авто не обойтись. И если личным авто вы не располагаете, экскурсия Яна - единственный вариант максимального погружения в эту историю. Впрочем, эту экскурсию я рекомендую всем - людям на машине и без машины, знатокам и простым гражданам, интересующимся нашей историей. Это одна из тех экскурсий, которую хочется в том же формате повторить через день, при этом есть полная уверенность, что опять узнаешь что-то новое. В общем, спешите видеть!

  • А
    Анна
    2 августа 2024
    На поле Бородинском
    Замечательная поездка с увлеченным темой Бородинского сражения автором! Программа экскурсии хорошо продумана с учетом особенностей местности и хода сражения. Ян рассказывает много подробностей, прекрасно знает предмет. Большое спасибо, поездка получилась замечательная!
  • И
    Ирина
    21 июля 2024
    На поле Бородинском
    Замечательная экскурсия, прекрасный гид. Было очень интересно. Все понравилось, время пролетело незаметно. Большое спасибо гиду Яну.
  • В
    Виктор
    14 июня 2024
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    🙏🙏🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Можайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
  2. Война 1812 года: жизнь простого солдата
  3. На поле Бородинском
Сколько стоит экскурсия по Можайску в сентябре 2024
Сейчас в Можайске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Можайске на 2024 год на рождество, 116 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам