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рассказ о разных аспектах войны 1812 года, поездка по знаковым местам - всё присутствует. Но сколько деталей вам откроется! Здесь, вероятно, находился штаб Наполеона, тут он демонстрировал своим войскам портрет своего малолетнего сына, чтобы поднять боевой дух армии. А вот - отвесный берег реки Колочь, казалось бы, ни мы, ни французы с этой стороны атаковать не сможем, тем не менее, знаменитый рейд Платова и Уварова во время Бородинского боя был осуществлён невдалеке (они знали неизвестное французам пологое место у берега, где конница без проблем сможет спуститься). А командный пункт Кутузова находился не там, где знаменитый памятник Михаилу Илларионовичу, а на самом Бородинском поле. Сейчас там стоит памятный столбик. А как спустя 200 лет определили это место? Никогда не догадаетесь, пока Ян не подскажет. Все эти маленькие детали делают экскурсию незабываемой. Собственно, это не совсем экскурсия, частично - это квест, в ходе которого за 4-5 часов вы узнаете столько интересного, что едва можно уместить в голове. Причём неважно, каков ваш изначальный багаж знаний об Отечественной войне 1812 года, есть полная уверенность, что Ян построит рассказ так, что будет интересно всем. В отзывах к экскурсии многое упомянуто - тут и форма солдата той войны, и киверы (наши и французские), и ружьё солдата 12-го года. Но главное - рассказ и его детали. Каким способом можно было максимально быстро вывести из строя неприятельские пушки? Почему у людей той эпохи были хорошие, но равномерно сточенные сзади зубы (об этом говорят археологические находки)? Чем солдаты заменяли соль, когда её не было? Как решали проблему быстрой переправы через речку? Вы всё это узнаете на экскурсии, никаких спойлеров. Что удивляет сильнее всего, - то, что подобная экскурсия единственная на Трипстере, а сам Бородинский музей экскурсий в подобном формате вообще не организует. Ключевые объекты Бородинского поля расположены на приличном расстоянии друг от друга - без авто не обойтись. И если личным авто вы не располагаете, экскурсия Яна - единственный вариант максимального погружения в эту историю. Впрочем, эту экскурсию я рекомендую всем - людям на машине и без машины, знатокам и простым гражданам, интересующимся нашей историей. Это одна из тех экскурсий, которую хочется в том же формате повторить через день, при этом есть полная уверенность, что опять узнаешь что-то новое. В общем, спешите видеть!