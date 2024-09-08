3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман8 сентября 2024Экскурсия просто замечательная, Ян отличный рассказчик, сумел историей заинтересовать парня 10 лет, да и для взрослых. Рассказал много исторических фактов, которые ранее (для меня) были неизвестны. Рекомендую для любителей российской истории
- ААнна24 августа 2024Конечно, когда бронируешь экскурсию по исторической, да еще и военной теме, да еще и не так чтобы дешевую, терзают сомнения)
- ИИрина21 августа 2024Очень понравилась экскурсия мне и моей семье.
- ЛЛариса16 августа 2024Мы были на экскурсии в таком составе: 2 взрослых и 3 подростка. Нам-взрослым-понравилась экскурсовод Наталья, историю родного города знает глубоко, детально.
- ААлександр12 августа 2024Интересная и познавательная экскурсия по Можайску с гидом Натальей. Посетили самые знаковые места города, много о нем узнали - как
- ЯЯна8 августа 2024Экскурсия превзошла все ожидания. Это тот редкий случай, когда ожидаешь многого, а по факту получаешь ещё больше. Исторический экскурс, потрясающий
- ААнна2 августа 2024Замечательная поездка с увлеченным темой Бородинского сражения автором! Программа экскурсии хорошо продумана с учетом особенностей местности и хода сражения. Ян рассказывает много подробностей, прекрасно знает предмет. Большое спасибо, поездка получилась замечательная!
- ИИрина21 июля 2024Замечательная экскурсия, прекрасный гид. Было очень интересно. Все понравилось, время пролетело незаметно. Большое спасибо гиду Яну.
- ВВиктор14 июня 2024🙏🙏🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «На Рождество»
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