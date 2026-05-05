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Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Можайск запомнится вам чудесной природой, оригинальной планировкой и множеством храмов.

Вы осмотрите Можайский кремль, живописно расположенный на высоком холме, и архитектурный комплекс Лужецкого мужского монастыря. Прогуляетесь по главной улице и услышите интересные факты о жизни города.
4.9
95 отзывов
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Главные достопримечательности

Вы подниметесь на Никольскую гору, где раньше находилась Можайская крепость. Рассмотрите церковь Дмитрия Солунского, Ново-Никольский собор 19 века и храм Святых апостолов Петра и Павла. Далее мы отправимся к Лужецкому монастырю, основанному преподобным Ферапонтом в 1408 году. Погуляем по его территории, заглянем на Святой источник и, если позволит погода, искупаемся в купели. Затем вернемся в центр города: посетим парк Победы и пройдем по главной улице.

История и современность

«Священный город», «страж западных границ Московской Руси», «город купцов и ремесленников» — как только ни называли Можайск. Вы услышите, как складывалась его история, какие сражения здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. А также я расскажу, как сохраняются и восстанавливаются местные исторические памятники, как строятся новые микрорайоны и современные здания.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида
  • По желанию мы можем включить в маршрут интересные вам музеи
  • Я готова организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Можайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1228 туристов
Меня зовут Наталья, я родилась и живу в Можайске. С большим интересом изучаю прошлое и настоящее города. Работала научным сотрудником и заведующей историко-краеведческого музея, методистом и учителем. С радостью поделюсь накопленными знаниями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
8
3
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2
3
1
А
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
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А
Поставил 4* только за то, что, к сожалению, в Можайске не особо на что можно посмотреть и экскурсия на нашем автомобиле за 6000 рублей показалась неоправданно дорогой. Но нужно отдать должное экскурсоводу Наталье - она истинный патриот своего города, очень много знает и прекрасно преподносит материал.
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Мария
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы - Можайску. Наталья не только прекрасный рассказчик, но и человек, искренне любящий свой город. На
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экскурсии мы с мужем и двумя нашими детьми узнали много интересного о городе, который постоянно проезжаем по дороге на дачу. Очень давно хотели познакомиться с Можайском поближе. Наиболее понравились Никольский собор и Лужецкий монастырь. Домой отправились впечатленные историческими фактами и событиями, связанными с Можайском.
Наталья, спасибо за глубину знаний и теплую атмосферу, всем остались очень довольны!

От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы -
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы -
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы -
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы -
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы -
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С
С удовольствием посетили памятные места в городе Можайске с Натальей Николаевной. Отрадно, что наши древние города и память об исторических событиях, связанных с ними, начинают, наконец, восстанавливать. Мы посетили Кремль
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с его очень необычным по архитектуре Ново-Никольским и Петропавловским собором, главную улицу города, с сохранившимися купеческими домами, Лужецкий мужской монастырь и расположенный рядом с ним источник Святого Ферапонта, Аллею Славы, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Большая благодарность Наталье Николаевне за то, что поделилась своими глубокими знаниями об истории города, его знаковых событиях и о жизни города в наши дни. Особо хочу отметить удивительно красивую природу города Можайска. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

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Н
Спасибо Наталье за удивительную экскурсию. Человек который профессионально погружен в исторические и сегодняшние события в жизни Можайска и можайцев, и постаралась нас погрузить в это. Очень интересный, содержательный, а главное доходчивый и понятный рассказ. Рекомендую для обязательного заказа данной эксскурсии
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Елизавета
К самой экскурсии: рассказу, содержанию, интересности - претензий нет.
Однако экскурсия заявлена как АВТОМОБИЛЬНАЯ.
Экскурсовод Наталья почему-то не знает ПДД, где можно оставить машину при остановках, где лучше развернуться "ну наверное же можно", перепутать право-лево, не указать заранее поворот-разворот. Для водителя стресс, экскурсия не воспринимается.
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