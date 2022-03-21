Можайск, который вас удивит

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья

5
1 отзыв
Индивидуальная
Можайск запомнится вам чудесной природой, оригинальной планировкой и множеством храмов.

Вы осмотрите Можайский кремль, живописно расположенный на высоком холме, и архитектурный комплекс Лужецкого мужского монастыря.

Прогуляетесь по главной улице и услышите интересные факты о жизни города.
Можайск, который вас удивит
Можайск, который вас удивит
Можайск, который вас удивит
Можайск, который вас удивит
Можайск, который вас удивит
Можайск, который вас удивит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Вы подниметесь на Никольскую гору, где раньше находилась Можайская крепость. Рассмотрите церковь Дмитрия Солунского, Ново-Никольский собор 19 века и храм Святых апостолов Петра и Павла. Далее мы отправимся к Лужецкому монастырю, основанному преподобным Ферапонтом в 1408 году. Погуляем по его территории, заглянем на Святой источник и, если позволит погода, искупаемся в купели. Затем вернемся в центр города: посетим парк Победы и пройдем по главной улице.

История и современность

«Священный город», «страж западных границ Московской Руси», «город купцов и ремесленников» — как только ни называли Можайск. Вы услышите, как складывалась его история, какие сражения здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. А также я расскажу, как сохраняются и восстанавливаются местные исторические памятники, как строятся новые микрорайоны и современные здания.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. По запросу я могу провести экскурсию на своем легковом автомобиле. Доплата составит 2500 руб.
  • По желанию мы можем включить в маршрут интересные вам музеи
  • Я готова организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Старого города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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I
21 мар 2022
Очень рады знакомству с Натальей Николаевной. Начитанный, образованный, тактичный человек с прекрасным чувством юмором, замечательный рассказчик.
Легко согласилась на изменение маршрута, благодаря ей мы познакомились с домом-музеем С. В. Герасимова.

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