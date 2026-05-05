Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Можайск запомнится вам чудесной природой, оригинальной планировкой и множеством храмов.
Вы осмотрите Можайский кремль, живописно расположенный на высоком холме, и архитектурный комплекс Лужецкого мужского монастыря. Прогуляетесь по главной улице и услышите интересные факты о жизни города.
Вы подниметесь на Никольскую гору, где раньше находилась Можайская крепость. Рассмотрите церковь Дмитрия Солунского, Ново-Никольский собор 19 века и храм Святых апостолов Петра и Павла. Далее мы отправимся к Лужецкому монастырю, основанному преподобным Ферапонтом в 1408 году. Погуляем по его территории, заглянем на Святой источник и, если позволит погода, искупаемся в купели. Затем вернемся в центр города: посетим парк Победы и пройдем по главной улице.
История и современность
«Священный город», «страж западных границ Московской Руси», «город купцов и ремесленников» — как только ни называли Можайск. Вы услышите, как складывалась его история, какие сражения здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. А также я расскажу, как сохраняются и восстанавливаются местные исторические памятники, как строятся новые микрорайоны и современные здания.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида
По желанию мы можем включить в маршрут интересные вам музеи
Я готова организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Можайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1228 туристов
Меня зовут Наталья, я родилась и живу в Можайске. С большим интересом изучаю прошлое и настоящее города. Работала научным сотрудником и заведующей историко-краеведческого музея, методистом и учителем. С радостью поделюсь накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, погружение в историю Можайска.
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А
Алексей,
Поставил 4* только за то, что, к сожалению, в Можайске не особо на что можно посмотреть и экскурсия на нашем автомобиле за 6000 рублей показалась неоправданно дорогой. Но нужно отдать должное экскурсоводу Наталье - она истинный патриот своего города, очень много знает и прекрасно преподносит материал.
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Мария
От нашей семьи выражаем огромную благодарность гиду Наталье за приятную прогулку по городу воинской славы - Можайску. Наталья не только прекрасный рассказчик, но и человек, искренне любящий свой город. На читать дальшеуменьшить
экскурсии мы с мужем и двумя нашими детьми узнали много интересного о городе, который постоянно проезжаем по дороге на дачу. Очень давно хотели познакомиться с Можайском поближе. Наиболее понравились Никольский собор и Лужецкий монастырь. Домой отправились впечатленные историческими фактами и событиями, связанными с Можайском. Наталья, спасибо за глубину знаний и теплую атмосферу, всем остались очень довольны!
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С
Светлана
С удовольствием посетили памятные места в городе Можайске с Натальей Николаевной. Отрадно, что наши древние города и память об исторических событиях, связанных с ними, начинают, наконец, восстанавливать. Мы посетили Кремль читать дальшеуменьшить
с его очень необычным по архитектуре Ново-Никольским и Петропавловским собором, главную улицу города, с сохранившимися купеческими домами, Лужецкий мужской монастырь и расположенный рядом с ним источник Святого Ферапонта, Аллею Славы, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Большая благодарность Наталье Николаевне за то, что поделилась своими глубокими знаниями об истории города, его знаковых событиях и о жизни города в наши дни. Особо хочу отметить удивительно красивую природу города Можайска. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.
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Н
Николай
Спасибо Наталье за удивительную экскурсию. Человек который профессионально погружен в исторические и сегодняшние события в жизни Можайска и можайцев, и постаралась нас погрузить в это. Очень интересный, содержательный, а главное доходчивый и понятный рассказ. Рекомендую для обязательного заказа данной эксскурсии
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Елизавета
К самой экскурсии: рассказу, содержанию, интересности - претензий нет. Однако экскурсия заявлена как АВТОМОБИЛЬНАЯ. Экскурсовод Наталья почему-то не знает ПДД, где можно оставить машину при остановках, где лучше развернуться "ну наверное же можно", перепутать право-лево, не указать заранее поворот-разворот. Для водителя стресс, экскурсия не воспринимается.
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