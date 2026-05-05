Можайск запомнится вам чудесной природой, оригинальной планировкой и множеством храмов. Вы осмотрите Можайский кремль, живописно расположенный на высоком холме, и архитектурный комплекс Лужецкого мужского монастыря. Прогуляетесь по главной улице и услышите интересные факты о жизни города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности

Вы подниметесь на Никольскую гору, где раньше находилась Можайская крепость. Рассмотрите церковь Дмитрия Солунского, Ново-Никольский собор 19 века и храм Святых апостолов Петра и Павла. Далее мы отправимся к Лужецкому монастырю, основанному преподобным Ферапонтом в 1408 году. Погуляем по его территории, заглянем на Святой источник и, если позволит погода, искупаемся в купели. Затем вернемся в центр города: посетим парк Победы и пройдем по главной улице.

История и современность

«Священный город», «страж западных границ Московской Руси», «город купцов и ремесленников» — как только ни называли Можайск. Вы услышите, как складывалась его история, какие сражения здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. А также я расскажу, как сохраняются и восстанавливаются местные исторические памятники, как строятся новые микрорайоны и современные здания.

Организационные детали