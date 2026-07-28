4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

На поле Бородинском

Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории, — это большой музей под открытым небом.

Вы проедете и пройдёте по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и сохранившимся укреплениям русской армии. Природная красота Бородинского поля прилагается!
5
57 отзывов
На поле Бородинском
На поле Бородинском
На поле Бородинском

Описание экскурсии

Прогулка по следам Бородинского сражения

На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.

История битвы и история музея

Мы подробно расскажем о военных действиях, принёсших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет история возникновения музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Кому подойдёт экскурсия

Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — от 12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на наших экскурсиях, обязательно заинтересуют природные просторы, где можно побегать, попрыгать и поиграть, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведу я на своём автомобиле
  • Если желаемый выходной или праздничный день в календаре уже занят, возможно подключить коллегу, который проведёт экскурсию на вашем автомобиле (потребуется место для гида). Подробнее в переписке
  • Экскурсия начинается на Бородинском поле, куда вы добираетесь самостоятельно
  • За доплату можем организовать трансфер на микроавтобусе из Москвы (для компании 7-9 человек) или из Можайска (для компании до 4 человек)
  • По вашему желанию вы можете посетить Бородинский музей и Дворцово-парковый ансамбль деревни Бородино (билеты приобретаются отдельно) до или после нашей экскурсии
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников с доплатой 500 ₽ за каждого дополнительного участника
  • На территории заповедника работают сувенирные магазины и кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Можайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян
Ян — ваш гид в Можайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 800 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
Елена
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила! 4 часа экскурсии пролетели как одно мгновение! Ян замечательный рассказчик, очень увлеченный историей и влюбленный в свое дело! Побольше бы таких гидов на трипстере, однозначно рекомендую всем интересующимся, но сомневающимся!
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила! 4 часа экскурсии пролетели как одно
Вам был полезен этот отзыв?
о
Великолепная экскурсия
Великолепная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Яну за чудесное мероприятие! Очень интересно, познавательно. От души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
За свои 72 и 75 лет соответственно, побывать в роли туристов посчастливилось много раз. Какие-то экскурсии были проходными, они представляли собой сборник фактов, сухих цифр, вылетающих из головы сразу же
читать дальшеуменьшить

после мероприятий фамилий, плохо связанных между собой. Самое печальное состояло в том, что гиды всем видом показывали свою усталость от очередных перечислений давно известных им событий, а, может быть, в голове крепко засели мысли о бытовых проблемах семьи, которые нужно было решить. А туристу ведь подавай подлинные эмоции, они целый год готовились к яркому повествованию не об избитых фактах из учебника, а о тех деталях, которые можно найти только в мемуарах, воспоминаниях современников.
21 июля 2026 г. мы выбрали на сайте tripster экскурсию под названием "На поле Бородинском", которую провел для нас гид Ян Викторович. Данная экскурсия перевернула все прежние представления о таких культурных мероприятиях. Начнем с того, что гид предстал перед нами в аутентичном костюме эпохи, этот прием незамедлительно и ненавязчиво перенес нас в 1812 год на Бородинское поле. Будучи филологами, но постоянно интересующимися людьми и событиями этой невероятной эпохи, мы незаметно и сами прониклись духом крестьян, солдат, офицеров, защищавших Россию от французского нашествия. Тем более, мы будучи из Донецка, легко проводили параллели с сегодняшними событиями. Неподдельные чувства гида были не просто рассказом, а его личными переживаниями, что передалось и нам. Особенно тронули рассказы о русских женщинах, которые разделили судьбы своих любимых и всю жизнь посвятили увековечиванию памяти дорогих им людей.
Увлеченность Яна Викторовича предметом исследования темы Отечественной войны 1812 трудно не заметить и не оценить. Даже приятный жест в виде прохладной воды в жаркий день и сувениров трогает за душу.
Проведение экскурсии Яном Викторовичем трудно назвать работой, скорее, человек распахивает свое сердце и дарит даже не знания, а зажигает искры патриотизма, которые так нужны в настоящее время.
С искренней благодарностью, дончанки Киселёва Е. В. и Мережко С. Г.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Два года назад были на экскурсии с Яном по Бородинскому полю.
До сих пор вспоминаем эту удивительную встречу и день, когда погрузились в события 1812 года на Бородинском поле.
Да, для нас
читать дальшеуменьшить

это было погружение.
5-ти часовая интереснейшая экскурсия и замечательный гид, владеющий массой информации, плавно перетекла в фестиваль-реконструкцию событий Оловянный солдатик. Мы это проживали и видели. Было здорово!
Это был незабываемый день, ощущения, которые до сих пор живут и генерят внутри семьи заинтересованность вокруг событий 1812 года.
Дети интересуются полководцами, в музеях собирая интересные факты, мечтая Исторический государственный музей посетить с Яном))).
Фильмы, документы, книги, монастыри и даже желание прочитать Войну и Мир Толстого, который напитывался атмосферой Поля в стенах Монастыря, созданного Марией Тучковой на оборонительных флешах, где погиб геройски её муж во время сражения.
Очень интересное время, люди, события, продолжение этих событий в декабристах.
Так оно раскручивается после интереснейшей экскурсии в значимом месте силы для России с удивительным человеком и гидом, живущим этой эпохой.

Нам понравилось. Очень!
Ян удивительный гид, заражающий любовью к истории.
Спасибо огромное!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Насыщенная, интересная экскурсия с вдохновлённым, харизматичным гидом. Несколько часов пролетело абсолютно незаметно, экскурсия идёт в интерактивном ключе, Ян вовлекает в повествование, заставляет задуматься и погружает в историю. Исторические факты, легенды и мифы, трагические и героические моменты этого грандиозного сражения и всей войны 1812 г в целом - уехали под впечатлением и желанием вернуться ещё. Спасибо огромное, Ян!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Можайска

Похожие экскурсии на «На поле Бородинском»

Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Съездите на Бородинское поле и к Ново-Никольскому собору: свяжите события 1812 года с историей Можайска
Похожая историческая тема 1812 года + те же места региона; добавляет собор и личные истории героев
24 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Славное Бородинское поле, загадочный Ново-Никольский собор и большой сафари-парк (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Славное Бородинское поле, загадочный Ново-Никольский собор и большой сафари-парк (на вашем авто)
Проведите целый день с Бородинским полем, Ново-Никольским собором и сафари-парком - история плюс отдых на природе
Альтернатива с тем же ядром (Бородино), но более длинная и разнообразная по впечатлениям
24 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
3.5 часа
4 отзыва
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Попробуйте самостоятельный квест-путеводитель по Бородино: идите в своём темпе и отмечайте все ключевые точки
Начало: В одной из локаций г. Можайск
Та же тема и локации Бородинского поля, но формат без гида и со свободным темпом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Можайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Можайске
от 13 400 ₽ за экскурсию