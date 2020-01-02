4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по следам Бородинского сражения

На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Курганной батарее, в Спасо-Бородинском монастыре и дворцово-парковом императорском ансамбле. По желанию, можно также посмотреть на Колоцкий монастырь и экспозицию Бородинского музея.

История битвы и история музея

Я подробно расскажу о военных действиях, принесших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет возникновение музея — старейшего в мире из основанных на полях сражений.