4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии

Ян
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Ян – ваш гид
Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории, — это большой музей под открытым небом.

В компании русского солдата войны 1812 года вы проедете и пройдете по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и монастырям.

Природная красота Бородинского поля прилагается!
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Бородинском поле
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У этой экскурсии4 отзыва
5
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...

Что вас ожидает

Прогулка по следам Бородинского сражения
На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Курганной батарее, в Спасо-Бородинском монастыре и дворцово-парковом императорском ансамбле. По желанию, можно также посмотреть на Колоцкий монастырь и экспозицию Бородинского музея.

История битвы и история музея
Я подробно расскажу о военных действиях, принесших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет возникновение музея — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже на Бородинском поле (место встречи согласуем в переписке). Сюда вы добираетесь самостоятельно: доехать из Москвы можно на личном транспорте или на электричке до станции Бородино.
  • Дополнительных расходов нет.
  • Возможен трансфер из Можайска (от 1 до 5 человек/500 руб. туда-обратно).
  • Максимальное количество участников (5 человек) связано с вместимостью моего автомобиля. На вашем транспорте экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 200 руб. за каждого человека).
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Бородинском поле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ян
Ян
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Потрясающая экскурсия. Спасибо Яну за увлекательную экскурсию, интересные и малоизвестные факты истории Бородинского сражения. Время пролетело незаметно.
25 ноября 2019
Открыла для себя и для своих гостей новый формат экскурсий: с индивидуальным гидом. Ян большой молодец: умеет заинтересовать, чувствуется интерес и неравнодушие к своему "предмету". Я никогда не подумала бы что смогу 4,5 часа слушать открыв рот про Бородинскую битву))
5 августа 2019
Спасибо Яну за увлекательную экскурсию.
Наталия
5 июля 2019
Ян - вовлеченный, профессиональный, внимательный экскурсовод. Его рассказ был яркий, эмоциональный, обширный со множеством интересных малоизвестных фактов и легенд. Мы провели прекрасный день - погрузились в историю той эпохи, прониклись судьбами героев. В этом также помог образ Яна - он встретил нас в форме солдата 1812 года, а также неожиданные сюрпризы во время экскурсии. Спасибо больше Яну! Прекрасные воспоминания и полезные знания.

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