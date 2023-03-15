ежедневно в 10:00

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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из Мурманска в 10:00 и три часа (столько продлится дорога) любуемся видами Кольского полуострова из окна. Гид сопроводит поездку интересными рассказами о прошлом и настоящем Кировска.
🗻 Вершина горы Айкуайвенчорр. Поднимемся на неё на гондольном подъёмнике горнолыжного курорта Большой Вудъявр. С высоты птичьего полета рассмотрим панораму Кировска и окружающий ландшафт.
❗️Если подъёмник будет закрыт из-за тумана или сильного ветра, мы отправимся в полярно-альпийский ботсад им. Н. А. Аврорина — самый северный ботанический сад в России. Оказавшись в настоящих тропических джунглях, вы почувствуете контраст после заполярных пейзажей. В оранжерее силами энтузиастов культивируется 616 видов экзотических растений. ❗️Если же вы захотите побывать и на Айкуайвенчорре, и в ботсаду — скажите нам об этом. При согласии всех участников и за дополнительную плату (т. к. время экскурсии увеличится) это возможно.
⛄️ «Снежная Деревня». Здесь, у подножия горы Вудъяврчорр, как только выпадает первый снег, начинается грандиозное снежное строительство. Каждый год сюда съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России и создают необычные скульптуры из снега и льда.
🍽 Проголодались? Едем в авангардного вида санаторий «Тирвас», где вас ждёт «шведский стол».
💎 Музейно-выставочный центр «Апатит». Этот корпоративный музей холдинга «ФосАгро» включает в себя 8 залов с невероятной коллекцией камней, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Всё очень современно и интерактивно, скучно не будет!
🌠 «Таинственный Лес». В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Вы прогуляетесь среди многочисленных инсталляций, сделаете фото и скатитесь с горки на тюбинге.
Уставшие и полные впечатлений, возвращаемся в Мурманск.
Организационные детали
Все входные билеты и обед включены в стоимость
Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 230 км в одну сторону.
Мы заберём вас от места проживания в Мурманске и привезём обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолёт.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 285 экскурсий для 332 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Меня зовут Мила, я опытная путешественница посетившая почти 50 стран, но влюбившаяся в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельном внедорожнике по Кольскому полуострову. С удовольствием помогу вам оценить всю красоту Русского Севера и поделюсь интересной информацией о Кольском полуострове. Если вы забронируете экскурсию на тот день, когда я буду с другими гостями, ее для вас проведет другой опытный гид из нашей команды.
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