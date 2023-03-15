ежедневно в 10:00

Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе

Подняться на Айкуайвенчорр, насладиться видами, оценить ледяные скульптуры и диковинные камни

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В Хибинах именно зимой по-настоящему чувствуешь, что ты в Заполярье.

В этом путешествии вас ждут все прелести холодного Севера: белые вершины и панорама Кировска со смотровой Большого Вудъявра, зимние забавы в «Снежной деревне» и «Таинственном лесу», самый северный ботсад и музейно-выставочный центр «Апатит», где каждый найдёт себе экспозицию по душе.
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из Мурманска в 10:00 и три часа (столько продлится дорога) любуемся видами Кольского полуострова из окна. Гид сопроводит поездку интересными рассказами о прошлом и настоящем Кировска.

🗻 Вершина горы Айкуайвенчорр. Поднимемся на неё на гондольном подъёмнике горнолыжного курорта Большой Вудъявр. С высоты птичьего полета рассмотрим панораму Кировска и окружающий ландшафт.

❗️Если подъёмник будет закрыт из-за тумана или сильного ветра, мы отправимся в полярно-альпийский ботсад им. Н. А. Аврорина — самый северный ботанический сад в России. Оказавшись в настоящих тропических джунглях, вы почувствуете контраст после заполярных пейзажей. В оранжерее силами энтузиастов культивируется 616 видов экзотических растений. ❗️Если же вы захотите побывать и на Айкуайвенчорре, и в ботсаду — скажите нам об этом. При согласии всех участников и за дополнительную плату (т. к. время экскурсии увеличится) это возможно.

⛄️ «Снежная Деревня». Здесь, у подножия горы Вудъяврчорр, как только выпадает первый снег, начинается грандиозное снежное строительство. Каждый год сюда съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России и создают необычные скульптуры из снега и льда.

🍽 Проголодались? Едем в авангардного вида санаторий «Тирвас», где вас ждёт «шведский стол».

💎 Музейно-выставочный центр «Апатит». Этот корпоративный музей холдинга «ФосАгро» включает в себя 8 залов с невероятной коллекцией камней, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Всё очень современно и интерактивно, скучно не будет!

🌠 «Таинственный Лес». В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Вы прогуляетесь среди многочисленных инсталляций, сделаете фото и скатитесь с горки на тюбинге.

Уставшие и полные впечатлений, возвращаемся в Мурманск.

Организационные детали

  • Все входные билеты и обед включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 230 км в одну сторону.
  • Мы заберём вас от места проживания в Мурманске и привезём обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолёт.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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