6 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Заснеженные горы Хибин
- 🏰 Снежная деревня
- 🖼️ Музей «Апатит»
- 🌲 Таинственный лес
- 🍽️ Обед в «Тирвас»
- 🌌 Возможность увидеть северное сияние
Что можно увидеть
- Снежная деревня
- Музей «Апатит»
- Таинственный лес
Описание экскурсии
Кировск и снежные Хибины
Кировск и природа вокруг прекрасны в любое время года. Но зимой здесь царит особая атмосфера: заснеженные горы уютно окружают небольшой город, некоторые достопримечательности которого можно увидеть только в холодный сезон. Вы насладитесь зимним Заполярьем, а также послушаете рассказы гида о жизни местных.
Наш маршрут
09:00 Выезд из Мурманска
10:45 Мончегорск. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных
11:40 Озеро Имандра — самое большое в Мурманской области. Полюбуемся красивыми видами: силуэтами небольших островков и Хибин над заснеженными полями замёрзшей водной глади
12:40 Кировск — город, возникший благодаря геологам. Разработка апатито-нефелиновых руд стала стимулом для основания города
13:00 Подьём в Хибины на гору Айкуайвенчорр под руководством опытного инструктора-проводника
14:30 Обед в формате шведского стола в ресторане «Тирвас»
15:30 Снежная деревня из снега и льда. Деревня поражает своей сказочной атмосферой. Она попала в Книгу рекордов России как самый большой арт-объект из снега
16:30 Музейно-выставочный комплекс «Апатит», где вы узнаете об истории, геологии и минералогии Хибин
17:50 Таинственный лес. Вы попадёте в сказку, ведь на каждом углу — интересные фигуры, подсветка и деревянные дорожки среди 300-летнего леса. А ещё можно прокатиться на тюбингах с горки
19:10 Апатиты. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных
20:00 Выезд в Мурманск. Отвезём всех до мест проживания
22:30–23:00 Окончание тура
На обратном пути есть шанс увидеть северное сияние, если это произойдёт, то обязательно остановимся в безопасном месте для просмотра.
Организационные детали
Включены в стоимость:
✓ Поездка на комфортабельном авто Мурманск-Кировск-Мурманск
✓ Посещение мест по программе
✓ Заботливое сопровождение вас во время поездки
Не включены в стоимость:
- Завтрак, обед и ужин, перекусы по маршруту
— Вкусный обед в ресторане Тирвас «Шведский стол» — 800 ₽/чел.
- Все входные билеты на маршруте по программе:
— Снежная деревня: 800-1200₽ — полный, 400-600₽ — льготный
— Таинственный лес: 600₽ — полный, 300₽ — льготный
— Подъёмник на гору Айкуайвенчорр на высоту 820 метров — 400-650 ₽/чел.
- «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
- Дополнительное время для просмотра северного сияния — 100₽/час с чел.
Как проходит экскурсия
- Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы из-за погоды и других обстоятельств
- Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Одевайтесь тепло, чтобы провести время с максимальным комфортом
- Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Можно провести экскурсию индивидуально
- для группы 1-3 человека — 8000 ₽ + 5000 ₽/чел.
- для группы 4-8 человек — 8000 ₽/чел.
- При бронировании индивидуальной экскурсии возможно добавить в программу:
— Этническая деревня — 3000 ₽ взрослые, 2200 ₽ дети до 14 лет
— Катание на снегоходах — от 4200 ₽/чел.
— Катание на собаках — 3000 ₽ взрослый и 2500 ₽ ребенок до 14 лет, до 3 лет бесплатно
— Посещение ботанического сада: 500₽ полный, 250₽ льготный
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Утром вовремя нас забрали от дома, потом подхватили ещё четверых попутчиков. Никто не задерживался, все было быстро и оперативно. По пути были технические остановки выпить кофе,
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