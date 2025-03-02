Знакомство с Хибинами в Кировске

Откройте для себя зимние чудеса Хибин и Кировска. Погрузитесь в атмосферу заснеженных гор и уникальных достопримечательностей
Путешествие в Хибины и Кировск - это уникальная возможность насладиться красотой заснеженных гор и познакомиться с культурой региона. В программе: подъем на фуникулере на гору Айкуайвенчорр, посещение Снежной деревни и музея "Апатит". Вкусный обед в ресторане "Тирвас" и прогулка по Таинственному лесу добавят впечатлений. На обратном пути есть шанс увидеть северное сияние. Забронируйте место и откройте для себя зимнее Заполярье
4.87
70 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Заснеженные горы Хибин
  • 🏰 Снежная деревня
  • 🖼️ Музей «Апатит»
  • 🌲 Таинственный лес
  • 🍽️ Обед в «Тирвас»
  • 🌌 Возможность увидеть северное сияние
Знакомство с Хибинами в Кировске
Знакомство с Хибинами в Кировске
Знакомство с Хибинами в Кировске
Ближайшие даты:
18
мар20
мар22
мар23
мар24
мар26
мар28
мар
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Снежная деревня
  • Музей «Апатит»
  • Таинственный лес

Описание экскурсии

Кировск и снежные Хибины

Кировск и природа вокруг прекрасны в любое время года. Но зимой здесь царит особая атмосфера: заснеженные горы уютно окружают небольшой город, некоторые достопримечательности которого можно увидеть только в холодный сезон. Вы насладитесь зимним Заполярьем, а также послушаете рассказы гида о жизни местных.

Наш маршрут

09:00 Выезд из Мурманска
10:45 Мончегорск. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных
11:40 Озеро Имандра — самое большое в Мурманской области. Полюбуемся красивыми видами: силуэтами небольших островков и Хибин над заснеженными полями замёрзшей водной глади
12:40 Кировск — город, возникший благодаря геологам. Разработка апатито-нефелиновых руд стала стимулом для основания города
13:00 Подьём в Хибины на гору Айкуайвенчорр под руководством опытного инструктора-проводника
14:30 Обед в формате шведского стола в ресторане «Тирвас»
15:30 Снежная деревня из снега и льда. Деревня поражает своей сказочной атмосферой. Она попала в Книгу рекордов России как самый большой арт-объект из снега
16:30 Музейно-выставочный комплекс «Апатит», где вы узнаете об истории, геологии и минералогии Хибин
17:50 Таинственный лес. Вы попадёте в сказку, ведь на каждом углу — интересные фигуры, подсветка и деревянные дорожки среди 300-летнего леса. А ещё можно прокатиться на тюбингах с горки
19:10 Апатиты. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных
20:00 Выезд в Мурманск. Отвезём всех до мест проживания
22:30–23:00 Окончание тура

На обратном пути есть шанс увидеть северное сияние, если это произойдёт, то обязательно остановимся в безопасном месте для просмотра.

Организационные детали

Включены в стоимость:

✓ Поездка на комфортабельном авто Мурманск-Кировск-Мурманск
✓ Посещение мест по программе
✓ Заботливое сопровождение вас во время поездки

Не включены в стоимость:

  • Завтрак, обед и ужин, перекусы по маршруту
    — Вкусный обед в ресторане Тирвас «Шведский стол» — 800 ₽/чел.
  • Все входные билеты на маршруте по программе:
    — Снежная деревня: 800-1200₽ — полный, 400-600₽ — льготный
    — Таинственный лес: 600₽ — полный, 300₽ — льготный
    — Подъёмник на гору Айкуайвенчорр на высоту 820 метров — 400-650 ₽/чел.
  • «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
  • Дополнительное время для просмотра северного сияния — 100₽/час с чел.

Как проходит экскурсия

  • Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы из-за погоды и других обстоятельств
  • Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Одевайтесь тепло, чтобы провести время с максимальным комфортом
  • Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Можно провести экскурсию индивидуально

  • для группы 1-3 человека — 8000 ₽ + 5000 ₽/чел.
  • для группы 4-8 человек — 8000 ₽/чел.
  • При бронировании индивидуальной экскурсии возможно добавить в программу:
    — Этническая деревня — 3000 ₽ взрослые, 2200 ₽ дети до 14 лет
    — Катание на снегоходах — от 4200 ₽/чел.
    — Катание на собаках — 3000 ₽ взрослый и 2500 ₽ ребенок до 14 лет, до 3 лет бесплатно
    — Посещение ботанического сада: 500₽ полный, 250₽ льготный
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 70 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
1
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Знакомство с Хибинами в Кировске (Мария)Знакомство с Хибинами в Кировске (Мария)Знакомство с Хибинами в Кировске (Мария)Знакомство с Хибинами в Кировске (Ольга)Знакомство с Хибинами в Кировске (Ольга)Знакомство с Хибинами в Кировске (Ольга)Знакомство с Хибинами в Кировске (Ольга)Знакомство с Хибинами в Кировске (Ольга)Знакомство с Хибинами в Кировске (Вера)Знакомство с Хибинами в Кировске (Вера)Знакомство с Хибинами в Кировске (Вера)Знакомство с Хибинами в Кировске (Вера)Знакомство с Хибинами в Кировске (Вера)Знакомство с Хибинами в Кировске (Виктория)Знакомство с Хибинами в Кировске (Виктория)Знакомство с Хибинами в Кировске (Сергей)Знакомство с Хибинами в Кировске (Алла)Знакомство с Хибинами в Кировске (Алла)Знакомство с Хибинами в Кировске (Алла)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Дарья)Знакомство с Хибинами в Кировске (Екатерина)Знакомство с Хибинами в Кировске (Екатерина)Знакомство с Хибинами в Кировске (Екатерина)Знакомство с Хибинами в Кировске (Екатерина)
Е
2 мар 2025
Все очень понравилось!
Денис
24 фев 2025
Отличное наполнение экскурсии. Грамотный экскурсовод Валерия. Пунктуальная, все в соответствии с заявленным временем. На обратном пути несколько раз останавливались для фотографий Северного Сияния. Однозначно рекомендую.
Мария
8 мая 2024
Ездили в Кировск с Валерией.
Утром вовремя нас забрали от дома, потом подхватили ещё четверых попутчиков. Никто не задерживался, все было быстро и оперативно. По пути были технические остановки выпить кофе,
читать дальше

перекусить. Таинственный лес и Ботанический сад, к сожалению, были закрыты. Но всё остальное удалось посмотреть. В Кировске мы пообедали в столовой комплекса «Тирвас» (яркое впечатление, очень понравилось, кормят вкусно!), потом были экскурсии/прогулки. Можно было посмотреть Снежную деревню, прокатиться на сноубасе; был подъем на фуникулёре и небольшая прогулка наверху с вкусным глинтвейном после; посетили музей «Апатит» (там удалось попасть на экскурсию, музей сам по себе интересный, а с экскурсией - ещё интереснее: теперь мы знаем про иризацию спектролита!), заезжали на заброшенный ж/д вокзал.
В дороге Валерия рассказывала интересные факты из истории края, про фильмы, которые там снимались, про природу, советовала что ещё можно посмотреть. А посмотреть можно много чего, мы уже составили список и планируем следующее путешествие на Север! Спасибо за отлично проведённое время! Хочется ещё!

Ездили в Кировск с Валерией.Ездили в Кировск с Валерией.Ездили в Кировск с Валерией.
Евгения
1 мая 2024
Экскурсия довольно красочная и интересная. В Ботанический сад и в Таинственный лес не попали, но и без этого впечатлений хватило. Очень красивые виды с горы (подъем на Б. Вудьявр). Интересный
читать дальше

музей камня в Кировске. Экскурсовод Валерия рассказала много познавательного о Мурманской области. Из недостатков - очень далеко ехать (3 часа в одну сторону) и отсутствие контроля времени со стороны гида. В группе было 6 человек, и при этом не было четких указаний, где сколько можно гулять. В итоге кто-то куда-то уходил на полчаса, а остальные были вынуждены его ждать. Удобнее, когда есть однозначное понимание, сколько времени отведено на осмотр того или иного объекта, и когда произойдет возвращение обратно в Мурманск

Ольга
31 мар 2024
23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним стажем, много путешествовала сама, очень эрудированна и любящая Кольский полуостров, Весь тур проходил в
читать дальше

движении, много интересного рассказала нам Виктория, о тундре, тайге, сопках, о флоре Арктики, о городах Кольского полуострова. С нетерпением ждём летний период чтобы посетить Арктику. Рекомендую проехать с Викторией хоть один тур.

23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним23 марта 2024 года нашим гидом по г. Кировску и Хибинам была Виктория. Гид с многолетним
Н
29 мар 2024
Ездили на экскурсию с Алексеем. Это наша лучшая экскурсия по Мурманску. Гид интересно и ненавязчиво выдавал много интересной информации. Видно, что человек интересуется, многое знает, а не выдает заученный текст.
читать дальше

Интересовался, что нам рассказывали уже, и если этот материал нам уже давали - то переключался на другую тему. Учел все наши пожелания. Мы и к Саамам заехали и в снежную деревню и в таинственный лес и в музей. И Северное сияние на обратном пути поймали, да еще и лучше того, за которым ездили на специальную охоту.
И я и дочь 14 лет очень довольны нашим путешествием. Большое спасибо Алексею, и дальнейшего процветания. Если судьба занесет нас в Мурманск на китов - обязательно обратимся к Вам вновь!

Ю
25 мар 2024
Спасибо гиду Валерии. Очень интересный рассказчик и внимательный гид. Спланировала всё и внесла корректировки в маршрут в соответствии со сложной ситуацией (ездили 24.03). Всю дорогу интересно и доступно рассказывала. Дала рекомендации по многим вопросам
В
22 мар 2024
Большое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. Валерия хороший водитель и отлично знает места, куда водит экскурсии, составила оптимальный маршрут, в результате чего мы увидели все, что планировали и даже немного больше. Приятным бонусом оказались профессиональные фотографии.
Большое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. ВалерияБольшое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. ВалерияБольшое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. ВалерияБольшое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. ВалерияБольшое спасибо гиду Валерии. Несмотря на то, что нас было двое, экскурсия все равно состоялась. Валерия
А
18 мар 2024
У нас была гид Валерия. Особо вау не стоит ожидать. Это просто трансфер с рассказами. Не продуман тайминг. Не успели в ботанический сад((могли и завезти тех кто не хотел в
читать дальше

снежную деревню в ботанический сад! А не терять время, когда поднялась метель подниматься вверх на горе к зданию(не помню что там). Или мы могли в кафе посидеть пока другие полезли туда, а то ждали то торопили … не поняли этого момента. если нам надо было где- то побыть(не торопимся типа) пока стемнеет для таинственного леса, как сказал гид. Понравился музей камня он бесплатный. Таинственный лес,туда на мой взгляд классно с детьми. В кафе наверху, где подъёмник не вкусно. Можете поесть внизу.

Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Спасибо за Ваш отзыв, каждый отзыв делает нас лучше.
Нам очень жаль что Вам не понравилась наша экскурсия.
В этой экскурсии у путешественников есть выбор и это был Ваш выбор.
В
18 мар 2024
Нам очень понравилась экскурсия, огромная благодарность Алексею,лучшего гида мы не встречали! Очень много интересных рассказов, нам были показаны лучшие виды, бонусом увидели ночное Баренцево море. Обязательно вернемся еще!
Нам очень понравилась экскурсия, огромная благодарность Алексею,лучшего гида мы не встречали! Очень много интересных рассказов, намНам очень понравилась экскурсия, огромная благодарность Алексею,лучшего гида мы не встречали! Очень много интересных рассказов, нам
В
13 мар 2024
Супер экскурсия и гид Алексей. Ну абсолютно все рассказал и все показал!
Рекомендую
С
11 мар 2024
Заказывали индивидуальную экскурсию. Водитель и гид в одном лице, Анатолий, отлично все организовал. Слушать его истории о городах Мурманск, Кировск и Апатиты было одно удовольствие. Также посоветовал посетить и другие
читать дальше

места региона, о которых мы не пожалеем, что для себя отметили в будущем для посещения.
Также хочется отметить, что нам удалось посетить много мест, что оставило нас довольными: снежная деревня и автобус, гора Айкуайвенчорр и ресторан-шайба на высоте более 800 метров, таинственный лес и местная достопримечательность Кировска - башня с часами "Биг-Бен" (музей).
Поэтому, рекомендуем данных организаторов и экскурсию, мы остались в полном восторге.
Спасибо большое организаторам и Анатолию!

Заказывали индивидуальную экскурсию. Водитель и гид в одном лице, Анатолий, отлично все организовал. Слушать его истории
А
7 мар 2024
Всё замечательно, гид Алексей эрудированный и очень интересный собеседник, узнали много нового. Посетили все точки, которые планировали. Отдельно хочется отметить музей Камня в Кировке - восторг! Впечатлений масса!
А
6 мар 2024
В общем и целом экскурсия понравилась. Да, это скорее трансфер с дополнительными рассказами по пути о том, что окружает, и при покупке экскурсии, надо обязательно учитывать, что 90% мест, посещаемых за время поездки - платные) очень понравилась экскурсовод Валерия, все интересно, навыки вождения на высшем уровне! Также понравилось заведение в котором был обед) подводя итог - рекомендуем
В общем и целом экскурсия понравилась. Да, это скорее трансфер с дополнительными рассказами по пути оВ общем и целом экскурсия понравилась. Да, это скорее трансфер с дополнительными рассказами по пути оВ общем и целом экскурсия понравилась. Да, это скорее трансфер с дополнительными рассказами по пути о
О
4 мар 2024
Экскурсия с гидом Алексеем в Кировск очень понравилась. Посетили много местных достопримечательностей. Получили массу удовольствия. Алексею - респект и спасибо!

Похожие экскурсии из Мурманска

Величественные Хибины и Кировск за один день
На машине
10 часов
-
45%
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Групповая экскурсия по Хибинам и Кировску подарит незабываемые впечатления. Вас ждут ледяные скульптуры, ботанический сад и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
9075 ₽16 500 ₽ за человека
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
На машине
На микроавтобусе
10 часов
29 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
20 мар в 08:30
10 000 ₽ за человека