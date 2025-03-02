Путешествие в Хибины и Кировск - это уникальная возможность насладиться красотой заснеженных гор и познакомиться с культурой региона. В программе: подъем на фуникулере на гору Айкуайвенчорр, посещение Снежной деревни и музея "Апатит". Вкусный обед в ресторане "Тирвас" и прогулка по Таинственному лесу добавят впечатлений. На обратном пути есть шанс увидеть северное сияние. Забронируйте место и откройте для себя зимнее Заполярье

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Кировск и снежные Хибины

Кировск и природа вокруг прекрасны в любое время года. Но зимой здесь царит особая атмосфера: заснеженные горы уютно окружают небольшой город, некоторые достопримечательности которого можно увидеть только в холодный сезон. Вы насладитесь зимним Заполярьем, а также послушаете рассказы гида о жизни местных.

Наш маршрут

09:00 Выезд из Мурманска

10:45 Мончегорск. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных

11:40 Озеро Имандра — самое большое в Мурманской области. Полюбуемся красивыми видами: силуэтами небольших островков и Хибин над заснеженными полями замёрзшей водной глади

12:40 Кировск — город, возникший благодаря геологам. Разработка апатито-нефелиновых руд стала стимулом для основания города

13:00 Подьём в Хибины на гору Айкуайвенчорр под руководством опытного инструктора-проводника

14:30 Обед в формате шведского стола в ресторане «Тирвас»

15:30 Снежная деревня из снега и льда. Деревня поражает своей сказочной атмосферой. Она попала в Книгу рекордов России как самый большой арт-объект из снега

16:30 Музейно-выставочный комплекс «Апатит», где вы узнаете об истории, геологии и минералогии Хибин

17:50 Таинственный лес. Вы попадёте в сказку, ведь на каждом углу — интересные фигуры, подсветка и деревянные дорожки среди 300-летнего леса. А ещё можно прокатиться на тюбингах с горки

19:10 Апатиты. Познакомимся с историей города, его возникновения и жизнью местных

20:00 Выезд в Мурманск. Отвезём всех до мест проживания

22:30–23:00 Окончание тура

На обратном пути есть шанс увидеть северное сияние, если это произойдёт, то обязательно остановимся в безопасном месте для просмотра.

Организационные детали

Включены в стоимость:

✓ Поездка на комфортабельном авто Мурманск-Кировск-Мурманск

✓ Посещение мест по программе

✓ Заботливое сопровождение вас во время поездки

Не включены в стоимость:

Завтрак, обед и ужин, перекусы по маршруту

— Вкусный обед в ресторане Тирвас «Шведский стол» — 800 ₽/чел.

— Вкусный обед в ресторане Тирвас «Шведский стол» — 800 ₽/чел. Все входные билеты на маршруте по программе:

— Снежная деревня: 800-1200₽ — полный, 400-600₽ — льготный

— Таинственный лес: 600₽ — полный, 300₽ — льготный

— Подъёмник на гору Айкуайвенчорр на высоту 820 метров — 400-650 ₽/чел.

— Снежная деревня: 800-1200₽ — полный, 400-600₽ — льготный — Таинственный лес: 600₽ — полный, 300₽ — льготный — Подъёмник на гору Айкуайвенчорр на высоту 820 метров — 400-650 ₽/чел. «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)

Дополнительное время для просмотра северного сияния — 100₽/час с чел.

Как проходит экскурсия

Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы из-за погоды и других обстоятельств

Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Одевайтесь тепло, чтобы провести время с максимальным комфортом

Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Можно провести экскурсию индивидуально