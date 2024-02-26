Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

Представьте себе мир, где каждый шаг открывает новую страницу зимней сказки. Эта индивидуальная экскурсия в Кировск из Мурманска предлагает именно такое путешествие.Первая остановка - город Кировск, жемчужина среди Хибин, где

история и современность переплетаются в удивительном сочетании. Следующий этап - Таинственный лес, место, наполненное загадками и легендами, где каждое дерево и камень хранят свои тайны. Но путешествие не заканчивается на этом. Вас ждет посещение арт-парка «Снежная деревня», где мастера ежегодно создают невероятные скульптуры из снега и льда, превращая это место в настоящее чудо зимнего искусства. Экскурсия проводится с 25 декабря до мая, и каждый ее момент наполнен удивительными открытиями и впечатлениями. Подготовьтесь к приключению в мире зимней красоты и тайн, которые ждут вас в Кировске и его окрестностях

Описание экскурсии

Город в сердце Хибин

Мы отправимся в сказочный город Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне «апатит» (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане. Мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор.

Новая сказка

Вы обязательно посетите «Снежную деревню»: каждый год мастера населяют ее новыми скульптурами из снега и льда. Огромные залы и холлы соединены между собой проходами: стены их украшены выразительными росписями, барельефами и инсталляциями. Вы удивитесь таланту их авторов и прочувствуете то душевное тепло, которое они вложили в свои ледяные работы.

Организационные детали