Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Город в сердце Хибин

Мы отправимся в сказочный город 🏙️ Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне «апатит» (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане. Мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор ⛰️.

Новая сказка

Вы обязательно посетите «Снежную деревню»: каждый год мастера населяют ее новыми скульптурами из снега и льда. Огромные залы и холлы соединены между собой проходами: стены их украшены выразительными росписями, барельефами и инсталляциями. Вы удивитесь таланту их авторов и прочувствуете то душевное тепло, которое они вложили в свои ледяные работы.

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