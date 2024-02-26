Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

Мы отправимся в сказочный город Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне «апатит» (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане. Мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор.
Новая сказка
Вы обязательно посетите «Снежную деревню»: каждый год мастера населяют ее новыми скульптурами из снега и льда. Огромные залы и холлы соединены между собой проходами: стены их украшены выразительными росписями, барельефами и инсталляциями. Вы удивитесь таланту их авторов и прочувствуете то душевное тепло, которое они вложили в свои ледяные работы.
Организационные детали
Экскурсия проводится с 25 декабря до мая
Дополнительно оплачивается входные билеты при необходимости: подъём на гору и использование подъемника, вход в Снежную деревню и таинственный лес — 500-1000 рублей с человека (стоимость зависит от сезона посещения), питание
Для поездки одевайтесь тепло, ведь мы с Вами на Севере:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 853 туристов
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
1
2
–
1
–
Алексей
Отличная получилась экскурсия, огромное спасибо Ростиславу ещё раз! Пополнили багаж знаний о Севере в целом, о Кольском полуострове, о Кировске, Апатитах и других местах. С нами был сын 9 лет, читать дальшеуменьшить
с удовольствием ходил по музею минералов в сопровождении Ростислава, интерактивил там всё, что можно))) Благодаря Ростиславу не заблудились в Таинственном лесу😁 Всё было организовано отлично, остановки по дороге, питание. Где надо, останавливались для фото. Бонусом Ростислав свозил нас на карьер Северстали. На обратном пути немного даже поохотились за северным сиянием🤩 В снежной деревне по нашей просьбе ребёнок час катался на горке. В итоге наш вояж затянулся до 12 ночи, но Ростислав был готов даже отвезти нас в ресторан, сами уж отказались, поняв, что впечатлений более чем достаточно! Всем рекомендую данный маршрут
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А
Александр
Великолепная поездка! По дороге в Кировск мы заехали в саамскую деревню, а после ночью ещё взяли охоту на северное сияние!)) Хибины завораживают, очень сильно рекомендую арт-объект «Таинственный лес», место завораживает. читать дальшеуменьшить
Очень хочется отметить Ростислава! Он везде нас сопровождал, фотографировал, поездка была очень насыщенна, а Ростислав безумно интересно все рассказывал. Мурманская область оставила дичайшие желание вернуться, и не раз! Не волнуйтесь за выбора гида, Ростислав выбирает индивидуальный подход для каждого, всегда будет на связи, и не оставит вас равнодушными к Арктике!))
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К
Ксения
Поездка хорошая. Ростислав- замечательный гид, щедро поделился разнообразной информацией, не только по предмету поездки, но и вообще о регионе. Ориентировался на пожелания, сделал поездку максимально интересной и комфортной, не смотря читать дальшеуменьшить
на погодные условия. Поднялись на вершину, посетили музей, снежную деревню и таинственный лес. Есть время и выбор мест для перекуса. На обратном пути, если повезет, можно увидеть Северное сияние. Стоит поехать, чтобы увидеть красивые места и просто для расширения кругозора)
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Михаил
Отличная экскурсия, особенно с детьми Дорога того стоит. Разнообразно и много всего. Ростислав не мог провести ее в нужный нам день и предложил подмену, Илью. Если будете в подобной ситуации, смело соглашайтесь. Илья везде проводил, все рассказал, все показал. Спасибо.
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Айрат
Все хорошо
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А
Алексей
Дорога из Мурманска занимает очень продолжительное время, это огромный минус.
Ростислав
Ответ организатора:
Я рад что вам понравилась экскурсия, но к сожалению уменьшить количество км до этих интересных объектов не могу)
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