Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

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Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин

Отправиться из Мурманска в центр полуострова и проникнуться сказочной атмосферой заснеженного города

Ростислав
Ростислав – Гид из Мурманска
В этом путешествии вы перешагнете черту реальности и окажетесь в зимней грёзе.

Мы поговорим о том, как живут люди в таком суровом арктическом климате, попадем под чары Таинственного леса и, если получится, полюбуемся Хибинами с высоты 850 метров.

А еще вы увидите фантастические скульптуры и постройки изо льда в арт-парке «Снежная деревня» и узнаете, как мастера создают такую красоту.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 15 000 ₽ за экскурсию

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Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин

Что вас ожидает

Город в сердце Хибин
Мы отправимся в сказочный город 🏙️ Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне «апатит» (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане. Мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор ⛰️.

Новая сказка
Вы обязательно посетите «Снежную деревню»: каждый год мастера населяют ее новыми скульптурами из снега и льда. Огромные залы и холлы соединены между собой проходами: стены их украшены выразительными росписями, барельефами и инсталляциями. Вы удивитесь таланту их авторов и прочувствуете то душевное тепло, которое они вложили в свои ледяные работы.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 25 декабря до мая
  • Дополнительно оплачивается входные билеты 🎫 при необходимости: подъём на гору и использование подъемника, вход в Снежную деревню и таинственный лес 🌳 — 500-1000 рублей с человека (стоимость зависит от сезона посещения), питание
  • Для поездки одевайтесь тепло, ведь мы с Вами на Севере 😃
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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