Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

Город в сердце Хибин Мы отправимся в сказочный город 🏙️ Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне «апатит» (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане. Мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор ⛰️.
Новая сказка Вы обязательно посетите «Снежную деревню»: каждый год мастера населяют ее новыми скульптурами из снега и льда. Огромные залы и холлы соединены между собой проходами: стены их украшены выразительными росписями, барельефами и инсталляциями. Вы удивитесь таланту их авторов и прочувствуете то душевное тепло, которое они вложили в свои ледяные работы.
Организационные детали
Экскурсия проводится с 25 декабря до мая
Дополнительно оплачивается входные билеты 🎫 при необходимости: подъём на гору и использование подъемника, вход в Снежную деревню и таинственный лес 🌳 — 500-1000 рублей с человека (стоимость зависит от сезона посещения), питание
Для поездки одевайтесь тепло, ведь мы с Вами на Севере 😃
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).