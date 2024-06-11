Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)

Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
В одной программе мы объединили два популярных маршрута — Саамскую деревню и невероятные Хибины.

Поедем навстречу бескрайней тундре вдоль многочисленных озёр, через ловозёрский хребет, мимо городов Оленегорск, Мончегорск и Апатиты.

Увидим самый большой чум в России, покатаемся на оленьей упряжке, погуляем по ледяному лабиринту и покорим гору Айкуайвенчорр.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Этническая деревня народов Крайнего севера. Вы увидите самый большой чум в России и уникальные артефакты саамов, покормите северных оленей, тибетского яка и ослика, покатаетесь на оленьих упряжках. Узнаете истории и легенды о коренных народах Севера. И, если захотите, попробуете свои силы в метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе.

Гигантский ледяной лабиринт «Снежная Деревня». Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идёт самая тщательная и кропотливая: заранее определяется тема, заготавливаются материалы, затем съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России. Снег и лёд — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.

Горы и Кировск с высоты. Вас ждёт подъём на гору Айкуайвенчорр на фуникулёре. Вы окажетесь на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и полюбуетесь невероятными горными панорамами.

Таинственный лес — арт-парк под открытым небом. Это потрясающие место у подножия горы Айкуайвенчорр! Обыграв локацию подсветкой и музыкой, авторам удалось создать действительно таинственную и уникальную территорию! Пройдём неизведанными тропами и насладимся спокойствием природы.

Вы узнаете:

  • Как возник и как живёт сейчас древнейший народ Северный Европы — саамы
  • Какую гору называют «Спящей красавицей»
  • Где обитает Йети
  • Как сделать скульптуру из снега и льда
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Kuga, Honda Step Wagon Spada, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander или Toyota Rav4. Есть детские кресла и бустеры.
  • Время в пути — 2,5 часа в одну сторону, поэтому рекомендуем взять с собой воду и перекус
  • В стоимость включены услуги гида и трансфер

Дополнительные расходы:

  • Этническая деревня — 2200 руб. /взрослый, 1700 руб. /детский и пенсионный
  • Фуникулёр — 300-500 руб.
  • Снежная деревня — 800 руб. /взрослый, 400 руб. /детский и пенсионный
  • Таинственный лес — 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский и пенсионный
  • Обед — 550 руб. в Тирвасе или 1300 руб. в деревне

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Дети до 12 лет8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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