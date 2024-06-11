В одной программе мы объединили два популярных маршрута — Саамскую деревню и невероятные Хибины. Поедем навстречу бескрайней тундре вдоль многочисленных озёр, через ловозёрский хребет, мимо городов Оленегорск, Мончегорск и Апатиты. Увидим самый большой чум в России, покатаемся на оленьей упряжке, погуляем по ледяному лабиринту и покорим гору Айкуайвенчорр.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Этническая деревня народов Крайнего севера. Вы увидите самый большой чум в России и уникальные артефакты саамов, покормите северных оленей, тибетского яка и ослика, покатаетесь на оленьих упряжках. Узнаете истории и легенды о коренных народах Севера. И, если захотите, попробуете свои силы в метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе.

Гигантский ледяной лабиринт «Снежная Деревня». Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идёт самая тщательная и кропотливая: заранее определяется тема, заготавливаются материалы, затем съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России. Снег и лёд — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.

Горы и Кировск с высоты. Вас ждёт подъём на гору Айкуайвенчорр на фуникулёре. Вы окажетесь на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и полюбуетесь невероятными горными панорамами.

Таинственный лес — арт-парк под открытым небом. Это потрясающие место у подножия горы Айкуайвенчорр! Обыграв локацию подсветкой и музыкой, авторам удалось создать действительно таинственную и уникальную территорию! Пройдём неизведанными тропами и насладимся спокойствием природы.

Вы узнаете:

Как возник и как живёт сейчас древнейший народ Северный Европы — саамы

Какую гору называют «Спящей красавицей»

Где обитает Йети

Как сделать скульптуру из снега и льда

И многое другое

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Kuga, Honda Step Wagon Spada, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander или Toyota Rav4. Есть детские кресла и бустеры.

Время в пути — 2,5 часа в одну сторону, поэтому рекомендуем взять с собой воду и перекус

В стоимость включены услуги гида и трансфер

Дополнительные расходы: