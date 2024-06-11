Поедем навстречу бескрайней тундре вдоль многочисленных озёр, через ловозёрский хребет, мимо городов Оленегорск, Мончегорск и Апатиты.
Увидим самый большой чум в России, покатаемся на оленьей упряжке, погуляем по ледяному лабиринту и покорим гору Айкуайвенчорр.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Этническая деревня народов Крайнего севера. Вы увидите самый большой чум в России и уникальные артефакты саамов, покормите северных оленей, тибетского яка и ослика, покатаетесь на оленьих упряжках. Узнаете истории и легенды о коренных народах Севера. И, если захотите, попробуете свои силы в метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе.
Гигантский ледяной лабиринт «Снежная Деревня». Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идёт самая тщательная и кропотливая: заранее определяется тема, заготавливаются материалы, затем съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России. Снег и лёд — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.
Горы и Кировск с высоты. Вас ждёт подъём на гору Айкуайвенчорр на фуникулёре. Вы окажетесь на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и полюбуетесь невероятными горными панорамами.
Таинственный лес — арт-парк под открытым небом. Это потрясающие место у подножия горы Айкуайвенчорр! Обыграв локацию подсветкой и музыкой, авторам удалось создать действительно таинственную и уникальную территорию! Пройдём неизведанными тропами и насладимся спокойствием природы.
Вы узнаете:
- Как возник и как живёт сейчас древнейший народ Северный Европы — саамы
- Какую гору называют «Спящей красавицей»
- Где обитает Йети
- Как сделать скульптуру из снега и льда
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Kuga, Honda Step Wagon Spada, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander или Toyota Rav4. Есть детские кресла и бустеры.
- Время в пути — 2,5 часа в одну сторону, поэтому рекомендуем взять с собой воду и перекус
- В стоимость включены услуги гида и трансфер
Дополнительные расходы:
- Этническая деревня — 2200 руб. /взрослый, 1700 руб. /детский и пенсионный
- Фуникулёр — 300-500 руб.
- Снежная деревня — 800 руб. /взрослый, 400 руб. /детский и пенсионный
- Таинственный лес — 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский и пенсионный
- Обед — 550 руб. в Тирвасе или 1300 руб. в деревне
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
|Дети до 12 лет
|8 000 ₽