Рождество на Кольском. Териберка
Групповой тур в Мурманске

Рождество на Кольском

4.7
3 отзыва
Хочешь провести новогодние каникулы нетривиально? Приглашаем перешагнуть Полярный круг и провести праздничные выходные в Арктике! Путешествие продумано так, чтобы за 4 дня мы смогли отдохнуть с комфортом, увидеть самые важные локации, познакомиться с саамской культурой, и, конечно, полюбоваться северным сиянием!
Рождество на Кольском. Териберка
Рождество на Кольском. Териберка
Рождество на Кольском. Териберка
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Саамы, хаски и олени
Саамы, хаски и олени
Отправимся в Саамскую деревню, покатаемся на оленьей упряжке и полакомимся ухой из саамской рыбы
Незабываемый впечатления
Незабываемый впечатления
Побываем на краю земли у Баренцева моря и, если повезет, увидим северное сияние!
Суровая красота Севера
Суровая красота Севера
Нас ждут знаменитые места Териберки, соленый морской воздух, тишина и бескрайний океан

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка

Место и время встречи группы: 09:00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращению на базу — ужин и отдых, накроем стол и отпразднуем наше новогоднее знакомство.

Возможно именно сегодня — в самую первую нашу северную ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!

  • Проживание: база.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: 5 км.
  • Питание: обед и ужин.
Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка
2 день

Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы!

Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

  • Проживание: база.
  • Пешком 12 км.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад
3 день

Дорога в Мурманск. Экскурсия по городу

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

Далее оставим вещи и пообедаем в хостеле.

После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол «Ленин», при наличии возможности сходим на экскурсию.

На ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

  • Проживание: хостел.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: около 5 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Дорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городу
4 день

Саамская деревня

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!

Важно: из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22:00. При наличии возможности — на следующий день после дня окончания тура.

  • Автобус: 200 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Териберке база «45 причал», 2-, 3- и 4-местное размещение в номерах, удобства на этаже, есть кухня;
  • в Мурманске хостел «Ягель»/«МурманЛофт», 2-, 3- и 4-местное размещение, удобства на этаже, есть кухня, бесплатный wi-fi. Расположен в центре города.

Возможность одноместного размещения уточняйте при бронировании тура, доплата ориентировочно 8000–10000 руб.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

База «45 причал»

2 ночи

В Териберке живем в домиках, на базе «45 причал» на берегу моря — на самом узнаваемом песчаном пляже.

Условия проживания:

  • 2-, 3- и 4-местное размещение (2 этажа);
  • душевая комната и туалет на этаже;
  • полотенца, посуда предоставляются.
База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»

Хостел «Ягель»

1 ночь

Условия:

  • 2-, 3- и 4-местное размещение (двухъярусные кровати),
  • удобства на этаже,
  • есть кухня,
  • бесплатный wi-fi.

Расположен в центре города.

Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»

МурманЛофт

1 ночь

Условия:

  • 2-, 3- и 4-местное размещение;
  • удобства на этаже;
  • есть кухня;
  • бесплатный wi-fi.

Расположен в центре города.

МурманЛофтМурманЛофтМурманЛофтМурманЛофтМурманЛофт

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Териберка - Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
  • Проживание на базе «45 причал» в Териберке, 2-, 3 - и 4-местное размещение (2 ночи)
  • Проживание в хостеле "Ягель"/"МурманЛофт" в Мурманске, 2-, 3 - и 4-местное размещение (1 ночь)
  • Питание (кроме ужина в ресторане в Мурманске на 3 день): обед в ресторане "Сияние Севера", 2 ужина и 2 завтрака на базе "45 причал" (готовит гид), праздничный стол, перекус во время прогулки, обед и завтрак в хостеле (готовит гид), обед в Саамской деревне
  • Посещение Саамской деревни
  • Сопровождение гидом
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Ужин в ресторане в Мурманске на 3 день
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой (в Т.Ч. экскурсия на ледокол Ленин)
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • небольшой рюкзак 15–20 л для прогулок;
  • хоба (сидушка на резинке);
  • химические грелки для рук и ног.

Одежда и обувь:

  • ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА;
  • куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
  • штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик);
  • шапка утеплённая, теплый бафф;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (синтетика);
  • носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
  • балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (1 литр);
  • маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
7 янв 2023
Идеальный вариант встречи Нового Года! На краю света, в супер зимнем месте среди хорошей компании! Нам даже удалось поймать сияние, прямо в Новый год!

Отличная организация, уютные места проживания, сбалансированная программа и энергичный гид - классное решение для визита в Арктику.
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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