Е Екатерина Кольский полуостров. Навстречу китам Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

Е Екатерина За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться, что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.

П Палишева Кольский полуостров. Навстречу китам Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

К Католиков Кольский полуостров. Навстречу китам Всё прошло без сучка и задоринки.

К Католиков За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!

Д Дарья Тур на полуострова Средний и Рыбачий Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!

Н Наталия За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!

А Анна Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)

И Ирина За китами под яркие огни Авроры Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».