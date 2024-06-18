Авторские туры в Мурманске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Россия, Мурманск
10 мая
7 июня
21 июня
5 июля
от 53 750 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя
6 дек
34 000 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Аэропорт Мурманска
Завтра
61 000 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
г. Мурманск
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
от 47 900 за человека
Три дня в Териберке
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Три дня в Териберке
Мурманск
12 мая
16 мая
19 мая
23 мая
26 900 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
42 000 за человека
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Мурманск
3 окт
10 окт
17 окт
24 окт
6160052 360 за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
2 мая
4 мая
9 мая
10 мая
49 900 за человека
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Экскурсионный тур «Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге» на 3 дня
Мурманск
Сегодня
3 мая
4 мая
7 мая
42 900 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
Мурманск, холл отеля на 1 этаже, рекомендуем приле...
23 мая
31 мая
7 июня
14 июня
32 600 за человека
Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Авторский тур
3 дня
Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Мурманск
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 30 900 за человека
Курс на Север
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Курс на Север
Россия, Мурманск
от 46 000 за человека
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
Аэропорт Мурманска, 09:40
3 мая
54 600 за человека
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
г. Мурманск
18 июня
24 июля
41 600 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
62 900 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
4 янв
от 53 000 за человека
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Мурманск, после 14:00
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
36 400 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
г. Мурманск
4 янв
от 93 000 за человека
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Аэропорт Мурманска
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
4488840 400 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
53 000 за человека
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Мурманск, 7:30
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
26 000 за человека
Гастротур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский полуостров
Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
59 900 за человека
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Мурманск, 9:00
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
146 800 за человека
За северным сиянием на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
2 дек
35 000 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики
Мурманск, до 12:30
3 мая
8 мая
9 мая
10 мая
37 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Мурманск
4 янв
от 200 000 за человека
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Авторский тур
3 дня
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Мурманск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 27 900 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Мурманск, отель размещения, около 18:00
11 окт
1 ноя
40 000 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
31 дек
52 000 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
2 мая
5 мая
9 мая
12 мая
29 900 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт
86 000 за человека
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэро...
10 мая
24 мая
7 июня
28 июня
35 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
г. Мурманск
26 окт
62 000 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Аэропорт Мурманска
4 мая
9 мая
11 мая
18 мая
54 900 за человека
Зимнее очарование Заполярья
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
г. Мурманск
1 мар
от 57 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
32 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Россия, Мурманск
3 янв
5 янв
от 92 000 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя
6 дек
45 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
г. Мурманск
30 дек
от 98 000 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт
29 ноя
47 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
56 900 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
11 мая
30 мая
8 июня
20 июня
5488849 400 за человека
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Мурманск, 8:30
3 окт
10 окт
17 окт
24 окт
72 500 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен
3 окт
10 окт
26 окт
63 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Мурманск
30 дек
от 200 000 за человека

Что посмотреть в Мурманске на экскурсиях?

В Мурманске не так много достопримечательностей, но это тот город где вы можете познакомиться с необычной арктической культурой, удивительными природными явлениями, также вы сможете познакомиться с многочисленными памятниками и мемориалами разбросанными по всему городу

Местные экскурсоводы

В Мурманске не так много достопримечательностей и его легко обойти самостоятельно, но главные сокровища этого региона находятся за городом, поэтому рекомендуем присоединится к организованным турам. Вы не нужно будет ломать голову с тем как добраться до нужного места, где поесть и т.д профессиональные гиды возьмут эти хлопоты на себя. Ваша задача только выбрать для себя подходящий тур или экскурсию ✌🏻😉

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться, что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.
    Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
  • Д
    Дарья
    10 апреля 2024
    Тур на полуострова Средний и Рыбачий
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    За китами под яркие огни Авроры
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску

Самые популярные туры в Мурманске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
  2. Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
  3. Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
  4. Арктические каникулы под северным сиянием
  5. Три дня в Териберке
Что посмотреть в Мурманске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Полуостров Рыбачий
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Средний
  5. Снежная деревня
  6. Сейдозеро
  7. Набережная
  8. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в апреле 2024
Сейчас в Мурманске можно забронировать 126 авторских туров от 13 100 ₽ до 2 507 620 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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