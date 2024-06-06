Туры на автобусе в Мурманске

Найдено 65 туров в категории «На автобусе» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
За китами на Кольский
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900 за человека
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
Океан, киты, Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800 за человека
Заполярные каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900 за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900 за человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Мурманск
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 30 000 за человека
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600 за человека
Осеннее очарование Рыбачьего
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Осеннее очарование Рыбачьего
Начало: Россия, Мурманск
31 авг в 10:00
14 сен в 10:00
35 000 за человека
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000 за человека
Арктическая осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300 за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Киты и сияние Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700 за человека
В Териберку осенью
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800 за человека
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700 за человека
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000 за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Короткий, но полный впечатлений тур. Великолепное суровое море и красота северной природы, возможность окунуться в Баренцево с борта судна, много, очень много вкусных морепродуктов и рыбы. Отличный детокс.
  • П
    Павел
    24 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
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    и, конечно, спасибо китам, которые любезно обозначили свое присутствие и, тем самым, доставили мгновения непередаваемых эмоций) Все было очень здорово и интересно! Спасибо всем причастным!

    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Тур понравился. Природа впечатляющая.
    Тур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющая
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
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    все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
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    на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. На встречу с Арктикой. По знаковым местам
  2. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  3. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  4. За китами на Кольский
  5. Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На автобусе" можно забронировать 65 авторских туров от 21 510 до 189 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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