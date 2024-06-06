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Авторский тур
3 дня
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Мурманск
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осеннее очарование Рыбачьего
Начало: Россия, Мурманск
31 авг в 10:00
14 сен в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 июня 2024Короткий, но полный впечатлений тур. Великолепное суровое море и красота северной природы, возможность окунуться в Баренцево с борта судна, много, очень много вкусных морепродуктов и рыбы. Отличный детокс.
- ППавел24 мая 2024Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
- ААндрей22 мая 2024Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
- ВВиктория20 мая 2024Тур понравился. Природа впечатляющая.
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На автобусе»
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