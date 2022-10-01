Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка

Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики

Это короткое трехдневное путешествие позволит сформировать первое впечатление о Мурманской области и влюбит в Русский Север! Мы посмотрим самые основные и популярные места, куда при этом довольно сложно добираться общественным транспортом — это поселок Териберка на побережье Баренцева моря.

У вас будет возможность насладиться северной морской кухней, послушать шум волн и оказаться внутри знаменитой кинокартины «Левиафан» с манящими видами заброшенных кораблей.
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
7
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14
окт
21
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде — гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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