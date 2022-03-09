Навстречу северному сиянию

Наш уникальный трехдневный тур по самым ярким местам Кольского полуострова! За эти дни вы увидите как Териберку

5
3 отзыва
Наш уникальный трехдневный тур по самым ярким местам Кольского полуострова! За эти дни вы увидите как Териберку и Мурманск, так и Ловозерские тундры с мистическим и таинственным Сейдозером.
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Навстречу северному сиянию
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Уникальная возможность увидеть невероятный природный феномен
Саамская деревня
Саамская деревня
Услышим рассказы о народе саами и познакомимся знакомство с его бытом и историей
Поездка на санях
Поездка на санях
Укрывшись оленьими шкурами мы помчим на затерянную в лесу турбазу
Сейдозеро и Куйва
Сейдозеро и Куйва
На снегоходах доедем до мистического озера и увидим священное изображение на скале
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Побываем на краю света на берегу Баренцева моря

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Териберка, охота за северным сиянием

Мы встретим Вас в аэропорту в 9:35, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.

Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.

Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами.

В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

Попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, где заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска.

После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).

Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска – Пяти углам, либо отдохнуть.

Ориентировочно в 21 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается как правило 2-4 часа.

После возвращаемся в отель.

Встреча, Териберка, охота за северным сияниемВстреча, Териберка, охота за северным сияниемВстреча, Териберка, охота за северным сияниемВстреча, Териберка, охота за северным сиянием
2 день
Саамская деревня, поездка на санях на берег Ловозеро

Второй день нашей приключенческой саги мы начнем с завтрака в отеле.

Около 10 утра мы выселяемся из отеля и на автомобилях направляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, в саамскую деревню «Самь Сыйт» (примерно 1,5 часа в пути).

В деревне нас ждет катание на оленьих упряжках и снегоходах, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.

После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 40 минут в пути).

Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлианская Салма» или «Медвежий угол» (в зависимости от даты тура).

Вдали от цивилизации нас накормят вкусным ужином.

Ночевать мы будем в комнатах по 2-3 человека.

Ночью мы снова будем ждать северное сияние.

В этих местах оно частый гость.

Саамская деревня, поездка на санях на берег ЛовозероСаамская деревня, поездка на санях на берег ЛовозероСаамская деревня, поездка на санях на берег ЛовозероСаамская деревня, поездка на санях на берег Ловозеро
3 день
Сейдозеро, отъезд

Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов – Сейдозеро.

Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».

Мы увидим Куйву – священное изображение на скале.

Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.

Куйво – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.

На озере нас так же ждет горячий чай и легкий перекус.

После этого мы возвращаемся на базу, где нас накормят вкусным обедом и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск (аэропорт Мурманск, если планируется вечерний вылет).

Время в пути займет около 2,5 часов.

Сейдозеро, отъездСейдозеро, отъездСейдозеро, отъездСейдозеро, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Мурманске (1-я ночь) и на базе на берегу Ловозера (2-я ночь).

Проживание на берегу Ловозера в зависимости от дат:
«Юлианская салма» «Медвежий угол»
24-26.12.2021 14-16.01.2022
04-06.02.2022 21-23.01.2022
21-23.02.2022 11-13.02.2022
06-08.03.2022 01-03.03.2022
25-27.03.2022 21-23.03.2022

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в Мурманске (1-я ночь) и на базе на берегу Ловозера (2-я ночь)
  • Питание, указанное в программе тура (кроме обеда и ужина в первый день)
  • Транспортное обслуживание, автомобили, снегоходы, оленьи упряжки
  • Услуги гидов и экскурсоводов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Обед и ужин в первый день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Рекомендованные рейсы

Прибытие: рекомендованный рейс SU 6373.

Отъезд: рекомендованный рейс SU 6484.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
9 мар 2022
От поездки в полном восторге! Посетили потрясающие места, видели сияние каждую ночь! Гиды тоже очень профессиональные. Теперь мечтаем посетить Кольский полуостров летом)
О
10 мар 2022
Поездка на Кольский полуостров на мартовские праздники превзошла все наши ожидания, восторг просто не описать словами! Насколько прекрасна Русская земля! Северное сияние являлось к нам каждую ночь, даже не приходилось за ним охотиться! Пейзажи Териберки, Ловозера и Сейдозера миротворяюще прекрасны. Гиды очень профессиональны и влюблены в свой край. Всем советую данный тур)
И
28 дек 2021
Очень понравилась поездка. Душевность, внимание, организованность сотрудников были отличными. Интересные места, чудесная зимняя природа, катание на снегоходах, местная кухня на отлично. Была с ребенком 8 с половиной лет и ребенок и я комфортно чувствовали себя на протяжении всей поездки.

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