Мы встретим Вас в аэропорту в 9:35, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.

Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.

Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами.

В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

Попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, где заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска.

После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).

Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска – Пяти углам, либо отдохнуть.

Ориентировочно в 21 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается как правило 2-4 часа.

После возвращаемся в отель.