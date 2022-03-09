Мы встретим Вас в аэропорту в 9:35, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.
Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.
Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами.
В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).
Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
Попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, где заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска.
После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).
Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска – Пяти углам, либо отдохнуть.
Ориентировочно в 21 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.
В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.
Охота продолжается как правило 2-4 часа.
После возвращаемся в отель.
Второй день нашей приключенческой саги мы начнем с завтрака в отеле.
Около 10 утра мы выселяемся из отеля и на автомобилях направляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, в саамскую деревню «Самь Сыйт» (примерно 1,5 часа в пути).
В деревне нас ждет катание на оленьих упряжках и снегоходах, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.
После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 40 минут в пути).
Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлианская Салма» или «Медвежий угол» (в зависимости от даты тура).
Вдали от цивилизации нас накормят вкусным ужином.
Ночевать мы будем в комнатах по 2-3 человека.
Ночью мы снова будем ждать северное сияние.
В этих местах оно частый гость.
Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов – Сейдозеро.
Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».
Мы увидим Куйву – священное изображение на скале.
Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.
Куйво – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.
На озере нас так же ждет горячий чай и легкий перекус.
После этого мы возвращаемся на базу, где нас накормят вкусным обедом и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск (аэропорт Мурманск, если планируется вечерний вылет).
Время в пути займет около 2,5 часов.
Тур предусматривает проживание в отеле в Мурманске (1-я ночь) и на базе на берегу Ловозера (2-я ночь).Проживание на берегу Ловозера в зависимости от дат:
|«Юлианская салма»
|«Медвежий угол»
|24-26.12.2021
|14-16.01.2022
|04-06.02.2022
|21-23.01.2022
|21-23.02.2022
|11-13.02.2022
|06-08.03.2022
|01-03.03.2022
|25-27.03.2022
|21-23.03.2022
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Прибытие: рекомендованный рейс SU 6373.
Отъезд: рекомендованный рейс SU 6484.