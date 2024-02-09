В древний Муром обычно едут к Петру и Февронии, за семейным счастьем и уютом. Чтобы приятно провести время и окунуться в атмосферу творчества, приходите на мастер-класс по изготовлению славянского оберега. Я угощу вас чаем, расскажу о народных куклах и покажу основные приёмы. И вот перед вами сувенир ручной работы, который будет напоминать о поездке в «семейную столицу» России!

Описание

Что вас ожидает

С давних времен куклы-обереги были неотъемлемой частью жизни человека. Их дарили в подарок на свадьбу, рождение детей и другие значимые события, чтобы они оберегали семью от бед и помогали в исполнении заветных желаний. Сколько тайн лежит в этом удивительном ремесле! Я раскрою все поверья, связанные с народными куклам, а также секреты их изготовления. Все материалы я обеспечу — вам останется только выбрать свой талисман:

Кукла Столбушка на деревянной основе (один из вариантов на выбор)

— Желанница помогает исполнить добрые желания.

— Успешница помогает достичь успеха в делах.

— Берегиня охраняет семью и род

Кукла Травница с ароматными сухоцветами внутри (один из вариантов на выбор)

— лаванда

— мята

— эвкалипт

— чабрец

Организационные детали