Мастер-класс «Кукла-оберег по народным мотивам»
Личный мастер-класс в Муроме

Прикоснуться к обрядовому творчеству и изготовить собственный талисман

В древний Муром обычно едут к Петру и Февронии, за семейным счастьем и уютом.

Чтобы приятно провести время и окунуться в атмосферу творчества, приходите на мастер-класс по изготовлению славянского оберега. Я угощу вас чаем, расскажу о народных куклах и покажу основные приёмы.

И вот перед вами сувенир ручной работы, который будет напоминать о поездке в «семейную столицу» России!
Мастер-класс «Кукла-оберег по народным мотивам»
Мастер-класс «Кукла-оберег по народным мотивам»
Мастер-класс «Кукла-оберег по народным мотивам»
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
11
фев
16
фев
17
фев
18
фев
23
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

С давних времен куклы-обереги были неотъемлемой частью жизни человека. Их дарили в подарок на свадьбу, рождение детей и другие значимые события, чтобы они оберегали семью от бед и помогали в исполнении заветных желаний. Сколько тайн лежит в этом удивительном ремесле! Я раскрою все поверья, связанные с народными куклам, а также секреты их изготовления. Все материалы я обеспечу — вам останется только выбрать свой талисман:

  • Кукла Столбушка на деревянной основе (один из вариантов на выбор)
    — Желанница помогает исполнить добрые желания.
    — Успешница помогает достичь успеха в делах.
    — Берегиня охраняет семью и род
  • Кукла Травница с ароматными сухоцветами внутри (один из вариантов на выбор)
    — лаванда
    — мята
    — эвкалипт
    — чабрец

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы для изготовления куклы. Шить и кроить не придётся, но определённая сноровка всё же потребуется. Рекомендуемый возраст 12+.
  • Чаепитие также входит в стоимость
  • Перед бронированием мастер-класса сообщите, какую программу мероприятия вы выбираете (Столбушка или Травница)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Мурома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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