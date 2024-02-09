Прикоснуться к обрядовому творчеству и изготовить собственный талисман
В древний Муром обычно едут к Петру и Февронии, за семейным счастьем и уютом.
Чтобы приятно провести время и окунуться в атмосферу творчества, приходите на мастер-класс по изготовлению славянского оберега. Я угощу вас чаем, расскажу о народных куклах и покажу основные приёмы.
И вот перед вами сувенир ручной работы, который будет напоминать о поездке в «семейную столицу» России!
Чтобы приятно провести время и окунуться в атмосферу творчества, приходите на мастер-класс по изготовлению славянского оберега. Я угощу вас чаем, расскажу о народных куклах и покажу основные приёмы.
И вот перед вами сувенир ручной работы, который будет напоминать о поездке в «семейную столицу» России!
Ближайшие даты:
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
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фев
17
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18
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
С давних времен куклы-обереги были неотъемлемой частью жизни человека. Их дарили в подарок на свадьбу, рождение детей и другие значимые события, чтобы они оберегали семью от бед и помогали в исполнении заветных желаний. Сколько тайн лежит в этом удивительном ремесле! Я раскрою все поверья, связанные с народными куклам, а также секреты их изготовления. Все материалы я обеспечу — вам останется только выбрать свой талисман:
- Кукла Столбушка на деревянной основе (один из вариантов на выбор)
— Желанница помогает исполнить добрые желания.
— Успешница помогает достичь успеха в делах.
— Берегиня охраняет семью и род
- Кукла Травница с ароматными сухоцветами внутри (один из вариантов на выбор)
— лаванда
— мята
— эвкалипт
— чабрец
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы для изготовления куклы. Шить и кроить не придётся, но определённая сноровка всё же потребуется. Рекомендуемый возраст 12+.
- Чаепитие также входит в стоимость
- Перед бронированием мастер-класса сообщите, какую программу мероприятия вы выбираете (Столбушка или Травница)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Мурома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Муроме
Меня зовут Ольга, я живу в городе Муром и увлекаюсь созданием кукол-оберегов по народным мотивам. И я очень хочу, чтобы вы не только посетили достопримечательности, но и разнообразили свой досуг творческим процессом, прикоснулись к народному творчеству и увезли домой неповторимый сувенир, сделанный своими руками. До встречи на мастер-классе!
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