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Нас было пять человек от 9 до 66 лет, и всем нам было очень, очень интересно. Экскурсия пролетела незаметно. Очень важно, что экскурсия носила интерактивный характер, мы не просто слушали, а задавали вопросы, высказывали свое мнение, давали свои комментарии. Экскурсовод проявила себя очень эрудированным, глубоким и интересным собеседником. Напоследок экскурсовод ответила на все наши вопросы и дала очень точные и важные рекомендации о том, что нам еще стоит посмотреть, исходя из тех обсуждений, которые у нас происходили по ходу экскурсии. Ну и конечно, очень подкупает дружелюбие и открытость. Общение с экскурсоводом было настоящим удовольствием для всех нас. В итоге мы все решили, что мы хотим снова приехать в Муром!