Все экскурсии в Муроме
Доступно 35 экскурсий 🚌 в Муроме на 2021 год, 421 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Муромскими дорожками
Почувствовать древний пульс одного из самых «былинных» городов России и посетить его обители
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 100₽
за 1-10 чел.
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
Муром - это родина Ильи Муромца, Петра и Февронии, столица свадеб, любви и калачей! Здесь сбудутся все...
Суббота и Воскресенье по договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Муром!
Услышать историю древнего города и посетить его главные монастыри на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-7 чел.
Добро пожаловать в Муром!
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 800₽
за 1-7 чел.
Путешествие в древний Муром
Приглашаю вас на обзорную экскурсия по Мурому - путешествие, историческое полотно которого...
по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 860₽
за 1-6 чел.
Муром впервые
Погулять по историческому центру и услышать о городе самые интересные факты и легенды
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 200₽
за 1-10 чел.
Муром купеческий и современный
Старинные дома, знаменитые горожане и местные предания на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Муром — страж земли русской
Полюбоваться древними церквями, посетить село Карачарово и узнать об Илье Муромце
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Древний Муром — град Петра и Февронии
Понять душу города, пройдя по святым местам и услышав истории о покровителях счастливого супружества
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Прогулка по столице празднования "Дня семьи, любви и верности"
Прогулка по Мурому - лучший познавательный отдых выходного дня
Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 200₽
за 1-10 чел.
Святые муромской земли
Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Муром сквозь века
В ходе прогулки по историческому центру города перед вашими глазами пройдут 12 веков истории Мурома
Ежедневно с 8:30 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-7 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Таланты муромской земли
Экскурсия во время которой, вы не только полюбуетесь на древнюю архитектуру города, но и узнаете истории...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 100₽
за 1-10 чел.
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
Услышать правдивые и сказочные истории о знаменитом богатыре и его родном городе на пешей прогулке
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
История, архитектура, былины и знаменитые горожане — на прогулке по красотам старинного города
1ч
1 000₽
за 1 чел.
Знакомство с Муромом
Приглашаю вас на прогулку по старому центру Мурома
С четверга по воскресенье в 10:00
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Последние отзывы «Экскурсии Мурома»
- Отзыв на: Добро пожаловать в Муром!ИИрина24 октября 2021Великолепная экскурсия! Очень интересно. Столько раз были в Муроме, но на экскурсии город заиграл другими красками. Прекрасная подача информации. Было интересно как взрослым, так и детям! Всем рекомендую!
- Отзыв на: Древний Муром — град Петра и ФевронииВВЕРА21 октября 2021Посетили с сестрой древний город Муром. Были приятно удивлены. Гид замечательный, любит свой город. Большое спасибо за экскурсию.
- Отзыв на: Муромскими дорожкамиААриадна19 октября 2021Совершенно потрясающая экскурсия! Владимир - удивительный гид, профессионал, человек, который не просто что-то знает о городе и рассказывает, а который участвует в истории города изнутри! У нас сложилось впечатление, что лучшего гида в городе не найти! Особенно интересно, что Владимир знает такие детали о городе, о которых нигде не прочитать. Если вам хочется живого рассказа с деталями и подробностями и ответами на ваши вопросы, то советую сразу обращаться к Владимиру! И всем православным тоже!
- Отзыв на: Муромскими дорожкамиЕЕлена16 октября 2021Были с Владимиром на экскурсии по Мурому просто в восторге. Человек любит свой город, гордится им. Великолепно подаёт материал, было интересно слушать. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендуем всем, не пожалеете.
- Отзыв на: Древний Муром — град Петра и ФевронииННаталья15 октября 2021Экскурсовод очень профессиональный. Учитывает все пожелания клиентов. Экскурсия содержательная, особенно приятно, что экскурсовод любит свой родной город.
- ННадежда12 октября 2021Ксюша, спасибо большое за такую интересную и познавательную экскурсию! Нашей большой компании все очень понравилось, вы были нашей путевой звездой! 😍🤗
- Отзыв на: Муром впервыеВВалентина10 октября 2021Отлично. При следующей поездке в Муром, воспользуемся услугами это го же гида. Анна спасибо вам большое.
- ТТатьяна4 октября 2021Отличная экскурсия, не долгая, но ёмкая, дети не успели заскучать. Узнали много нового, но не в скучной форме. Отличный гид Ксения. Нашла с ними общий язык, сумела преподать информацию в нескучной форме, с юмором, у детей остались положительные воспоминания и новые знания!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Муром!ННаталья3 октября 2021Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод! Очень все душевно
- Отзыв на: Муром — страж земли русскойННадежда3 октября 2021Нам невероятно повезло с гидом! Ольга, спасибо огромное за ваш труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показали все что просили и даже больше. Все рассказывала доступным языком, с любовью к своему городу, благодаря чему многое запомниться навсегда. А самое главное, отвечала абсолютно на все вопросы! Ольга профессионал своего дела, очень советую.