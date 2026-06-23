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о людях! О тех, кто жил в городе раньше и оставил след в его истории, о тех, о ком складывались городские легенды, о тех, кто посещал город и писал о нем, о тех, кто живет сейчас - кажется, что она знакома с ними всеми! Спасибо!