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Экскурсии в Муроме

Найдено 46 экскурсий в Муроме, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Муром впервые
Пешая
2 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7194 ₽ за всё до 10 чел.
Муром за 2 часа
Пешая
2 часа
122 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Муром: путешествие вглубь веков
Пешая
2 часа
52 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : у памятника Ермакову А. В, в сквере на ул. Ленин...
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Илья Муромец: от былин к реальности
На машине
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Илья Муромец: от былин к реальности
Автомобильное путешествие из Мурома по следам легендарного героя
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Муром купеческий и современный
Пешая
1.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 5072 ₽ за всё до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
Пешая
1 час
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 7600 ₽ за всё до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Побывать в стенах обители и получить представление о важнейших святынях и символах города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Муром - страж земли русской
Пешая
3 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Пешая
1 час
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Завтра в 12:00
11 авг в 11:00
от 1200 ₽ за человека
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Пешая
1 час
40 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00 и 15:15, в воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
Добро пожаловать в Муром
Пешая
3 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 8900 ₽ за всё до 7 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
Узнать и увидеть самое интересное в городе на Оке с пассажирского сиденья
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
Святые муромской земли
Пешая
1.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Святые муромской земли
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от 5072 ₽ за всё до 10 чел.
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Муроме с любовью
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 7747 ₽ за всё до 4 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Познакомиться с Ильёй Муромцем, узнать легенды и набраться богатырской силушки на семейной прогулке
Начало: На улице Лакина
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 8 чел.
В гости к Владимирским мономахам
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
В гости к Владимирским мономахам
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 7043 ₽ за всё до 5 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
3 часа
139 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 15 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
Начало: По согласованию
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 6057 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
О муромских святых и святогонах
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
О муромских святых и святогонах
Познакомьтесь с житиями муромских святых, откройте для себя тайны древнерусской литературы и насладитесь красотой старинных монастырей
Начало: На площади Крестьянина
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Впервые в Муроме: калачи, Илья Муромец и вид на Оку
Пешая
1.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Впервые в Муроме: калачи, Илья Муромец и вид на Оку
Начало: Улица Ленина, 17
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Мурома - в Дивеевский монастырь (на вашем авто)
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мурома - в Дивеевский монастырь (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Дивеево, посетите святые места и ощутите духовное обновление. Экскурсия на вашем авто станет незабываемым путешествием
11 авг в 06:00
13 авг в 06:00
от 14 930 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия для автопутешественников: Муром и Карачарово ждут вас! Узнайте легенды о богатыре Илье Муромце и посетите целебный источник
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в древний Муром: калачи, богатыри и монастыри на Оке
Пешая
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в древний Муром: калачи, богатыри и монастыри на Оке
Начало: Площадь Крестьянина, 3А
Расписание: по согласованию
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
8900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Дата посещения: 19 июн 2026
Все прошло хорошо. Екатерина - замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла как будто мы со своим родственником из местных были
Все прошло хорошо. Екатерина - замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла как будто мы со своим родственником из местных были
Все прошло хорошо. Екатерина - замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла как будто мы со своим родственником из местных были
Все прошло хорошо. Екатерина - замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла как будто мы со своим родственником из местных были
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С
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия просто замечательная , большое спасибо, нам очень понравилось
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Г
В гости к Владимирским мономахам
Дата посещения: 23 фев 2026
Отличная экскурсия. Очень эмоциональный и интересный рассказ гида. Внимательное отношение к пожеланиям туристов. Рекомендую
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Н
Муром: путешествие вглубь веков
Дата посещения: 29 окт 2025
Были на экскурсии с Ириной, всего в группе было 4 человека. Очень понравилась подача экскурсии - шли вместе, Ирина рассказывала
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интересно, не нудно, как будто просто с давно знакомым человеком шли. Ирина много знает, рассказывала не только про исторические объекты, но и и про современные. Много, что успели посмотреть, время пролетело незаметно.

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Л
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Дата посещения: 18 окт 2025
18 октября 2025 года экскурсоводом Ольгай была организована экскурсия по городу Мурому. Оля, спасибо огромное за такую чудесную прогулку, за полнейшая, интереснейшую информацию. Дети в восторге. Все прошло замечательно. Очень замечательно все прошло. Всем рекомендую!
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А
Муром: путешествие вглубь веков
Дата посещения: 9 окт 2025
Была на экскурсии, к сожалению, без семьи. Понравилось очень! С какой любовью Ирина рассказывала о городе, зданиях, монастырях, церквях… и
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о людях! О тех, кто жил в городе раньше и оставил след в его истории, о тех, о ком складывались городские легенды, о тех, кто посещал город и писал о нем, о тех, кто живет сейчас - кажется, что она знакома с ними всеми! Спасибо!

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А
Муром впервые
Дата посещения: 17 сен 2025
Мы провели прекрасный день в Муроме,в том числе,благодаря гиду Василию!Приятный внешне и в общении человек!
Экскурсия 2-х часовая была очень интересной,
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содержательной! Василий выделил самые главные моменты из истории Мурома,его правителей,жителей, меценатов.Узнали интересные факты из истории древнейшего города,!Рекомендуем экскурсию и лучшего гида Василия!
Спасибо за интересную экскурсию!!!

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Н
Сказ о любви Петра и Февронии
Дата посещения: 24 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, Ксения интересно рассказывает, завораживает своими знаниями и историей. Время пролетело не заметно) Спасибо огромное за увлекательную историю о Муроме)
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Н
Муром за 2 часа
Дата посещения: 16 авг 2025
Спасибо за интересную экскурсию,открыли для себя много нового, очень рекомендую!!!!
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А
Сказ о любви Петра и Февронии
Дата посещения: 8 авг 2025
Всей семьёй были на экскурсии с Ксенией 08.08.2025. Экскурсия была короткая, но очень интересная и содержательная, благодаря Ксении. Мы узнали
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историю образования Мурома, чем славился и славится город, о коренных народах и современных жителях. Осмотрели два монастыря. Увидели главные иконы. Услышали историю святых Петра и Февронии. Ксюша хороший экскурсовод, которая может заинтересовать и взрослого и ребенка.

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Всего 2343 отзыва в Муроме

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурому

Самые популярные экскурсии в Муроме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Муром впервые;
  2. Знакомьтесь, Муром;
  3. Муром за 2 часа;
  4. Муром: путешествие вглубь веков;
  5. Илья Муромец: от былин к реальности.
Что посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Спасо-Преображенский мужской монастырь;
  2. Памятник Илье Муромцу;
  3. Свято-Троицкий женский монастырь;
  4. Окский парк;
  5. Водонапорная башня;
  6. Водонапорная башня Раушена;
  7. Памятник Петру и Февронии;
  8. Свято-Благовещенский мужской монастырь;
  9. Площадь 1100-летия Мурома;
  10. По следам Ильи Муромца.
Сколько стоит экскурсия по Мурому в августе 2026
Сейчас в Муроме можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 750 до 14 930. Туристы уже оставили гидам 2343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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