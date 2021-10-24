Великолепная экскурсия! Очень интересно. Столько раз были в Муроме, но на экскурсии город заиграл другими красками. Прекрасная подача информации. Было интересно как взрослым, так и детям! Всем рекомендую!

Отзыв на: Муромскими дорожками

А Ариадна 5

Совершенно потрясающая экскурсия! Владимир - удивительный гид, профессионал, человек, который не просто что-то знает о городе и рассказывает, а который участвует в истории города изнутри! У нас сложилось впечатление, что лучшего гида в городе не найти! Особенно интересно, что Владимир знает такие детали о городе, о которых нигде не прочитать. Если вам хочется живого рассказа с деталями и подробностями и ответами на ваши вопросы, то советую сразу обращаться к Владимиру! И всем православным тоже!