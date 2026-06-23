Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7194 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : у памятника Ермакову А. В, в сквере на ул. Ленин...
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Илья Муромец: от былин к реальности
Автомобильное путешествие из Мурома по следам легендарного героя
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 5072 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 7600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Побывать в стенах обители и получить представление о важнейших святынях и символах города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Завтра в 12:00
11 авг в 11:00
от 1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00 и 15:15, в воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 8900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
Узнать и увидеть самое интересное в городе на Оке с пассажирского сиденья
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Святые муромской земли
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от 5072 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Муроме с любовью
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 7747 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Познакомиться с Ильёй Муромцем, узнать легенды и набраться богатырской силушки на семейной прогулке
Начало: На улице Лакина
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
В гости к Владимирским мономахам
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 7043 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
Начало: По согласованию
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 6057 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О муромских святых и святогонах
Познакомьтесь с житиями муромских святых, откройте для себя тайны древнерусской литературы и насладитесь красотой старинных монастырей
Начало: На площади Крестьянина
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Впервые в Муроме: калачи, Илья Муромец и вид на Оку
Начало: Улица Ленина, 17
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мурома - в Дивеевский монастырь (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Дивеево, посетите святые места и ощутите духовное обновление. Экскурсия на вашем авто станет незабываемым путешествием
11 авг в 06:00
13 авг в 06:00
от 14 930 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия для автопутешественников: Муром и Карачарово ждут вас! Узнайте легенды о богатыре Илье Муромце и посетите целебный источник
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в древний Муром: калачи, богатыри и монастыри на Оке
Начало: Площадь Крестьянина, 3А
Расписание: по согласованию
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
8900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 19 июн 2026
Все прошло хорошо. Екатерина - замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла как будто мы со своим родственником из местных были
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С
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия просто замечательная , большое спасибо, нам очень понравилось
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Г
Дата посещения: 23 фев 2026
Отличная экскурсия. Очень эмоциональный и интересный рассказ гида. Внимательное отношение к пожеланиям туристов. Рекомендую
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Н
Дата посещения: 29 окт 2025
Были на экскурсии с Ириной, всего в группе было 4 человека. Очень понравилась подача экскурсии - шли вместе, Ирина рассказывала
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Л
Дата посещения: 18 окт 2025
18 октября 2025 года экскурсоводом Ольгай была организована экскурсия по городу Мурому. Оля, спасибо огромное за такую чудесную прогулку, за полнейшая, интереснейшую информацию. Дети в восторге. Все прошло замечательно. Очень замечательно все прошло. Всем рекомендую!
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А
Дата посещения: 9 окт 2025
Была на экскурсии, к сожалению, без семьи. Понравилось очень! С какой любовью Ирина рассказывала о городе, зданиях, монастырях, церквях… и
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А
Дата посещения: 17 сен 2025
Мы провели прекрасный день в Муроме,в том числе,благодаря гиду Василию!Приятный внешне и в общении человек!
Экскурсия 2-х часовая была очень интересной,
Экскурсия 2-х часовая была очень интересной,
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Н
Дата посещения: 24 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, Ксения интересно рассказывает, завораживает своими знаниями и историей. Время пролетело не заметно) Спасибо огромное за увлекательную историю о Муроме)
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Н
Дата посещения: 16 авг 2025
Спасибо за интересную экскурсию,открыли для себя много нового, очень рекомендую!!!!
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А
Дата посещения: 8 авг 2025
Всей семьёй были на экскурсии с Ксенией 08.08.2025. Экскурсия была короткая, но очень интересная и содержательная, благодаря Ксении. Мы узнали
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Всего 2343 отзыва в Муроме
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурому
Самые популярные экскурсии в Муроме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в августе 2026
Сейчас в Муроме можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 750 до 14 930. Туристы уже оставили гидам 2343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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