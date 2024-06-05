🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 61 отзыв Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей Начало: На площади 1100-летия Мурома 3 070 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 56 отзывов Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест Начало: у памятника Петру и Февронии 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время от 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Таланты муромской земли: путешествие по историческому центру Мурома Погрузитесь в историю Мурома, узнайте о великих людях, которые превратили его в жемчужину России Начало: Пл. Крестьянина, 3а, Муром Расписание: Ежедневно по договоренности 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии Расписание: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Муром богатырей и героев: увлекательное путешествие для детей Погрузитесь в мир русских богатырей и героических легенд во время экскурсии по Мурому, полной удивительных открытий Начало: Площадь Крестьянина, 3а Расписание: Суббота в 14:00 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Муром в былинах и сказаниях: погружение в историю и легенды Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит тайны веков и легенды о былинных героях Начало: Муром, ул. Лакина, 1а 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По столице празднования «Дня семьи, любви и верности» Прогулка по Мурому - это уникальная возможность узнать больше о богатыре Илье Муромце и истории любви князя Петра и княгини Февронии Начало: Площадь Крестьянина, памятник Петру и Февронии Расписание: Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Пётр и Февронья в Муроме: путешествие в духовное наследие Руси Погрузитесь в атмосферу древней Руси, узнайте о жизни святых Петра и Февроньи, их вкладе в историю и культуру Начало: Пл. Крестьянина, 3а Расписание: В любой день и любое время 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва По Мурому - с любовью: путешествие по святыням и истории Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома: монастыри, иконы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии Начало: Пл. Крестьянина Расписание: Согласно расписанию в календаре 5 500 ₽ за всё до 10 чел.