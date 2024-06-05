1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
3 070₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца
Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таланты муромской земли: путешествие по историческому центру Мурома
Погрузитесь в историю Мурома, узнайте о великих людях, которые превратили его в жемчужину России
Начало: Пл. Крестьянина, 3а, Муром
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
30 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
23 июня в 09:00
22 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Муром богатырей и героев: увлекательное путешествие для детей
Погрузитесь в мир русских богатырей и героических легенд во время экскурсии по Мурому, полной удивительных открытий
Начало: Площадь Крестьянина, 3а
Расписание: Суббота в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Муром в былинах и сказаниях: погружение в историю и легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит тайны веков и легенды о былинных героях
Начало: Муром, ул. Лакина, 1а
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по Мурому - это уникальная возможность узнать больше о богатыре Илье Муромце и истории любви князя Петра и княгини Февронии
Начало: Площадь Крестьянина, памятник Петру и Февронии
Расписание: Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
23 июня в 08:00
1 сен в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пётр и Февронья в Муроме: путешествие в духовное наследие Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, узнайте о жизни святых Петра и Февроньи, их вкладе в историю и культуру
Начало: Пл. Крестьянина, 3а
Расписание: В любой день и любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мурому - с любовью: путешествие по святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома: монастыри, иконы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: Пл. Крестьянина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Экскурсию подарила мужу на ДР и нам очень понравилось, намного лучше, чем сидеть дома у компа. В монастырях мы были,
- ЮЮлия21 мая 2024Елена прекрасно провела экскурсию, мы заходили в храмы, слушали легенды, смотрели архитектуру города. Даже 3 летний ребенок был заинтересован. Будущим покупателям услуги рекомендую взять платки на голову(мне мысль пришла поздно)
- ААнна14 мая 2024Очень хорошая, интересная экскурсия! Елена учла наши пожелания и составила прекрасный пешеходный маршрут, показала наиболее интересные и важные места в
- ЕЕкатерина14 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Владимиру, подобрал подход ко всей нашей группе, рассказывал все доступным языком для детей и для взрослых.
- ССофья12 мая 2024Елена спокойно, со знанием дела познакомила нас с Муромом, приправляя рассказ шутками и охотно отвечая на самые разные вопросы. Без
- РРавиль4 мая 2024Все супер
- ИИрина19 марта 2024Ксения очень интересно рассказывает про Петра и Февронию. Обратила мое внимание на некоторые казалось бы незначительные вещи. Огромная благодарность за экскурсию, Муром - город, куда хочется вернуться еще благодаря Ксении.
- ААлександра11 марта 2024Ксения, спасибо! Нам было очень интересно слушать Вас! Узнали много нового и получили ответы на интересующие нас вопросы ❤️
- ААнна26 февраля 2024Все было очень интересно, гид отличный. Все безумно понравилось.
- ГГалина26 февраля 2024Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного об истории Мурома.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Необычные»
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