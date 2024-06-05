Необычные экскурсии по Мурому

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные» в Муроме, цены от 3 070 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром купеческий и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
3 070 за всё до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
56 отзывов
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца
Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Таланты муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таланты муромской земли: путешествие по историческому центру Мурома
Погрузитесь в историю Мурома, узнайте о великих людях, которые превратили его в жемчужину России
Начало: Пл. Крестьянина, 3а, Муром
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
30 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
23 июня в 09:00
22 июля в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Муром богатырей и героев - экскурсия для детей
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Муром богатырей и героев: увлекательное путешествие для детей
Погрузитесь в мир русских богатырей и героических легенд во время экскурсии по Мурому, полной удивительных открытий
Начало: Площадь Крестьянина, 3а
Расписание: Суббота в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
4 500 за всё до 10 чел.
Муром в былинах и сказаниях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Муром в былинах и сказаниях: погружение в историю и легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит тайны веков и легенды о былинных героях
Начало: Муром, ул. Лакина, 1а
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
По столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по Мурому - это уникальная возможность узнать больше о богатыре Илье Муромце и истории любви князя Петра и княгини Февронии
Начало: Площадь Крестьянина, памятник Петру и Февронии
Расписание: Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
23 июня в 08:00
1 сен в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Пётр и Февронья - святые древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Пётр и Февронья в Муроме: путешествие в духовное наследие Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, узнайте о жизни святых Петра и Февроньи, их вкладе в историю и культуру
Начало: Пл. Крестьянина, 3а
Расписание: В любой день и любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
По Мурому - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
По Мурому - с любовью: путешествие по святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома: монастыри, иконы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: Пл. Крестьянина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
Индивидуальная
3 часа
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсию подарила мужу на ДР и нам очень понравилось, намного лучше, чем сидеть дома у компа. В монастырях мы были,
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    поэтому я выбрала экскурсию без них и не ошиблась, рассказ был интересный и актуальный, переплетение истории и современности. Город хорошеет и преобразуется, надеемся, что скоро в нём будет много туристов и у нашего замечательного экскурсовода будет много заинтересованных слушателей.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Муром в былинах и сказаниях
    Елена прекрасно провела экскурсию, мы заходили в храмы, слушали легенды, смотрели архитектуру города. Даже 3 летний ребенок был заинтересован. Будущим покупателям услуги рекомендую взять платки на голову(мне мысль пришла поздно)
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Муром купеческий и современный
    Очень хорошая, интересная экскурсия! Елена учла наши пожелания и составила прекрасный пешеходный маршрут, показала наиболее интересные и важные места в
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    Муроме, живописные дома, необычные постройки, рассказала много увлекательных историй про жителей города разных эпох, ответила на все наши многочисленные вопросы. Очень познавательная, неутомительная, приятная экскурсия. Мы узнали о городе как раз то, что не знали, хотя бывали в Муроме не раз.

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Муром богатырей и героев - экскурсия для детей
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Владимиру, подобрал подход ко всей нашей группе, рассказывал все доступным языком для детей и для взрослых.
  • С
    Софья
    12 мая 2024
    Муром купеческий и современный
    Елена спокойно, со знанием дела познакомила нас с Муромом, приправляя рассказ шутками и охотно отвечая на самые разные вопросы. Без
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    этой экскурсии поездка в город была бы неполной. Особенно понравилось, с какой любовью — и реализмом — гид рассказала про родной Муром: про включение города в Золотое кольцо, что позволит наконец обновить исторический центр, про жизнь людей в разных районах города (на улице совсем рядом с центром не во всех домах есть водопровод), про купеческое прошлое, театр, который всё никак не дождется труппы. Спасибо!

  • Р
    Равиль
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
    Все супер
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Сказ о любви Петра и Февронии
    Ксения очень интересно рассказывает про Петра и Февронию. Обратила мое внимание на некоторые казалось бы незначительные вещи. Огромная благодарность за экскурсию, Муром - город, куда хочется вернуться еще благодаря Ксении.
  • А
    Александра
    11 марта 2024
    Сказ о любви Петра и Февронии
    Ксения, спасибо! Нам было очень интересно слушать Вас! Узнали много нового и получили ответы на интересующие нас вопросы ❤️
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
    Все было очень интересно, гид отличный. Все безумно понравилось.
  • Г
    Галина
    26 февраля 2024
    По Мурому - с любовью
    Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного об истории Мурома.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Необычные»

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  4. Таланты муромской земли
  5. Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
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