Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Преподобный богатырь

На Муромской земле из поколения в поколение, из уст в уста передаются сказания об удивительном герое. Мы поднимемся на бывшую Кремлевскую гору и, стоя у памятника воину и монаху, вы узнаете, как выглядел Илья Муромец, и вспомните самые известные былины. Я расскажу, как в Спасо-Преображенском монастыре оказался его «перст», а после провожу вас в родное село героя — Карачарово, где вы полюбуетесь следами его подвига и вкусите чудодейственной водицы из святого источника.

Мы поговорим о тех, кого издавна в обязательном порядке знакомили с подвигами былинного героя, кому он покровительствует в наши дни и кто всерьез считает его своим предком. А напоследок вы узнаете, каким образом в XX веке «Илье Муромцу» удалось победить самого «Адольфа Гитлера»!