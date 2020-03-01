Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Познакомиться с Ильей Муромцем, узнать легенды и набраться богатырской силушки на семейной прогулке

Ирина
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Ирина – ваш гид
Кто из нас не перелистывал страницы былин с замиранием сердца, с трепетом следя за жизнью богатыря: его, казалось бы, неизлечимой болезнью, неожиданным исцелением и героическими подвигами.

Оказавшись на его малой родине нельзя миновать памятные местечки.

Я стану вашим проводником в мир народных преданий и погружу в атмосферу стародавних времен.
3900 ₽
2535 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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По стопам былинного героя
По стопам былинного героя

Что вас ожидает

Преподобный богатырь

На Муромской земле из поколения в поколение, из уст в уста передаются сказания об удивительном герое. Мы поднимемся на бывшую Кремлевскую гору и, стоя у памятника воину и монаху, вы узнаете, как выглядел Илья Муромец, и вспомните самые известные былины. Я расскажу, как в Спасо-Преображенском монастыре оказался его «перст», а после провожу вас в родное село героя — Карачарово, где вы полюбуетесь следами его подвига и вкусите чудодейственной водицы из святого источника.

Мы поговорим о тех, кого издавна в обязательном порядке знакомили с подвигами былинного героя, кому он покровительствует в наши дни и кто всерьез считает его своим предком. А напоследок вы узнаете, каким образом в XX веке «Илье Муромцу» удалось победить самого «Адольфа Гитлера»!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В случае, если у вас нет личного транспорта, можно организовать трансфер за дополнительную плату.
  • Возможно сопровождение организованных групп.
  • Дополнительных расходов нет.
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете в «мировой паутине». Я не только знаю, где найти эксклюзивный, интересный и , что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей, но и умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — теплые слова благодарности гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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1 отзыв
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