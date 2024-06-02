Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение трех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города. Первым делом мы побываем в Музее Мыши, который является единственным в своем роде в мире. При его посещении вы окажетесь в настоящем мышином царстве и сможете осмотреть большую коллекцию игрушек, посвященных мышам.

Следующим пунктом нашей экскурсии станет Музей уникальной техники "Мышкинский Самоход

Ъ". Собирать экспонаты начали в 1970-х годах. Первопроходцем в этом деле стал Николай Иванович Осокин. Благодаря его умелым рукам в коллекцию музея были внесены легендарные автомобили: грузовик ЗИС-5 В, выпущенный в 1944 году, и ГАЗ-АА, известный как "полуторка", датированный 1938 годом. Со временем коллекция обогатилась разнообразной техникой, включая даже речные суда. Среди уникальных экспонатов нашлось место паровому локомобилю, авиационной турбине, а также древним машинам для производства лимонада и колбас из XIX века. В Музее крестьянской архитектуры малых форм вас ожидает осмотр образцов строительного и плотницкого искусства. Прямо под открытым небом размещаются кузницы, амбары, риги и другие крестьянские постройки, которые были доставлены в Мышкин из разных уголков России. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 2400 руб.