Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение трех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города. Первым делом мы побываем в Музее Мыши, который является единственным в своем роде в мире. При его посещении вы окажетесь в настоящем мышином царстве и сможете осмотреть большую коллекцию игрушек, посвященных мышам.
Следующим пунктом нашей экскурсии станет Музей уникальной техники "Мышкинский Самоход
Ъ". Собирать экспонаты начали в 1970-х годах. Первопроходцем в этом деле стал Николай Иванович Осокин. Благодаря его умелым рукам в коллекцию музея были внесены легендарные автомобили: грузовик ЗИС-5 В, выпущенный в 1944 году, и ГАЗ-АА, известный как "полуторка", датированный 1938 годом. Со временем коллекция обогатилась разнообразной техникой, включая даже речные суда. Среди уникальных экспонатов нашлось место паровому локомобилю, авиационной турбине, а также древним машинам для производства лимонада и колбас из XIX века. В Музее крестьянской архитектуры малых форм вас ожидает осмотр образцов строительного и плотницкого искусства. Прямо под открытым небом размещаются кузницы, амбары, риги и другие крестьянские постройки, которые были доставлены в Мышкин из разных уголков России. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 2400 руб.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Мыши
- Музей крестьянской архитектуры малых форм
- Музею уникальной техники «Мышкинский Самоходъ»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи. Стоимость: взрослый - 350 руб., дети - 200 руб.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 2400 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия с Ольгой пр городу Мышкин была великолепно)! Экскурсия расчитана на 3 часа. Мы прошли основные достопримечательности и услышали интересные,и необычные истории о городе и жителях). Почувствовали любовь к городу, которую Ольга передала очень красочно! Спасибо, рекомендуем). Экскурсия будет интересна взрослым и детям.
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