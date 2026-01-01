Найдено 2 экскурсии в Мышкине , цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1.5 часа 25 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5000 ₽ за всё до 10 чел. 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Мышкин + 3 музея (Программа №1) Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 6900 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину Самые популярные экскурсии в Мышкине Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину; Мышкин + 3 музея (Программа №1). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Мышкину в августе 2026 Сейчас в Мышкине можно забронировать 2 экскурсии от 5000 до 6900. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Приглашаем вас в Мышкин — город, который удивит вас своими традициями и культурными достопримечательностями. Наши экскурсии разработаны так, чтобы показать вам лучшее, что может предложить Мышкин, от индивидуальных путешествий до групповых экскурсий на автобусе. Отправьтесь в путешествие из Москвы или Ярославля и позвольте Мышкину завоевать ваше сердце