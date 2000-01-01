Все экскурсии в Мышкине
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Мышкине на 2021 год, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
6ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Большая экскурсия «Мышкин - Мартыново»
Вас ждёт увлекательная и познавательная прогулка по уютному Мышкину и посещение Мышиных палат,...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
Понять всё очарование Мышкина позволит пешеходная экскурсия по городу, которая начинается на Верхнем...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
В программу входит обзорная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь видами на Волгу и...
Ежедневно