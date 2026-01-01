Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мышкин + 3 музея (Программа №1)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину
Самые популярные экскурсии в Мышкине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Мышкину в августе 2026
Сейчас в Мышкине можно забронировать 2 экскурсии от 5000 до 6900. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас в Мышкин — город, который удивит вас своими традициями и культурными достопримечательностями. Наши экскурсии разработаны так, чтобы показать вам лучшее, что может предложить Мышкин, от индивидуальных путешествий до групповых экскурсий на автобусе. Отправьтесь в путешествие из Москвы или Ярославля и позвольте Мышкину завоевать ваше сердце