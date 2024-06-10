Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)

Мышкин - Столица лоцманов
Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение четырех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города.
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Музей Мыши
  • Музей крестьянской архитектуры малых форм
  • Музею уникальной техники «Мышкинский Самоходъ»
  • Музей Столицы лоцманов

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Первым делом мы побываем в Музее Мыши, который является единственным в своем роде в мире. При его посещении вы окажетесь в настоящем мышином царстве и сможете осмотреть большую коллекцию игрушек, посвященных мышам. Следующим пунктом нашей экскурсии станет Музей Столицы лоцманов, который повествует о быте старого города. Он располагается в историческом здании на улице Угличская и предлагает осмотреть коллекцию прялок, мебели, оружия, храмовой скульптуры. Среди его экспонатов есть такие интересные экземпляры, как письменный стол Николая Некрасова и личные вещи флотоводца Федора Ушакова.
Далее мы посетим Музей уникальной техники "Мышкинский Самоход
Ъ". Собирать экспонаты начали в 1970-х годах. Первопроходцем в этом деле стал Николай Иванович Осокин. Благодаря его умелым рукам в коллекцию музея были внесены легендарные автомобили: грузовик ЗИС-5 В, выпущенный в 1944 году, и ГАЗ-АА, известный как "полуторка", датированный 1938 годом. Со временем коллекция обогатилась разнообразной техникой, включая даже речные суда. Среди уникальных экспонатов нашлось место паровому локомобилю, авиационной турбине, а также древним машинам для производства лимонада и колбас из XIX века. В Музее крестьянской архитектуры малых форм вас ожидает осмотр образцов строительного и плотницкого искусства. Прямо под открытым небом размещаются кузницы, амбары, риги и другие крестьянские постройки, которые были доставлены в Мышкин из разных уголков России. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 2500 руб.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Мыши
  • Музей крестьянской архитектуры малых форм
  • Музею уникальной техники «Мышкинский Самоходъ»
  • Музей Столицы лоцманов
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи. Стоимость: взрослый - 500 руб., дети - 300 руб.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 2500 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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