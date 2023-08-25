Понять всё очарование Мышкина позволит пешеходная экскурсия по городу, которая начинается на Верхнем Бульваре. Вас ждут неповторимые панорамы Волги и Юхоти, прогулка по остаткам булыжной мостовой XVIII века.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В Мышкине стараются работать над аутентичностью (есть даже ограничение на строительство домов высотой больше двух этажей), поэтому вы сможете полюбоваться сохранившимися купеческими домами с резными наличниками и другими интересными зданиями. Вы посетите пронзительный мемориал 60-летия Победы в Великой Отечественной войне — с плакучими ивами, непридуманными письмами ушедших на фронт мышкинцев, запечатленными на мраморных плитах, и Вечным огнём. Увидите городскую «Красную» площадь и Нижний бульвар. Во время экскурсии сможете познакомиться со знаменитым Успенским собором, спроектированный итальянским архитектором Иоганесом Манфрини, который ни разу не приезжал в Мышкин — бывает и такое. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний Бульвар
- Панорамы Волги и Юхоти
- Булыжная мостовая XVIII века
- Купеческие дома
- «Красная» площадь
- Нижний бульвар
- Успенский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Приятная прогулка, экскурсия даёт возможность сориентироваться в музеях и достопримечательностях города. Наш маршрут шел от музея мыши, через Успенский собор и памятник павшим в ВОВ, завершился у памятника труженикам тыла. Посещение музеев не включено в программу, но это от обзорной экскурсии и не требуется.
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E
Были на экскурсии 29 августа в г. Мышкин. Очень интересно и познавательно. Город с незабываемой энергетикой. Не хотелось уезжать. Обязательно вернемся. Экскурсовод Светлана очень интересно и с душой рассказывала историю города. Спасибо за проведенное время! ❤️ Елизавета
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Е
Были на экскурсии 29 августа в г. Мышкин. Очень интересно и познавательно. Город с незабываемой энергетикой. Не хотелось уезжать. Обязательно вернемся. Экскурсовод Светлана очень интересно и с душой рассказывала историю города. Спасибо за проведенное время! ❤️ Елизавета
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М
Были в мае. Очень понравилось экскурсия, несмотря на то, что с погодой нам не повезло! Спасибо огромное! Впечатления отличный, гид грамотная!
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М
Были в мае. Очень понравилось экскурсия, несмотря на то, что с погодой нам не повезло! Спасибо огромное! Впечатления отличный, гид грамотная!
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Б
Спасибо. Экскурсия понравилась. Хочется приехать ещё, не успели все посмотреть.
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