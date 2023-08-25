Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Понять всё очарование Мышкина позволит пешеходная экскурсия по городу, которая начинается на Верхнем Бульваре. Вас ждут неповторимые панорамы Волги и Юхоти, прогулка по остаткам булыжной мостовой XVIII века. 4.9 25 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Мышкине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 25 отзывов 1.5 часа 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В Мышкине стараются работать над аутентичностью (есть даже ограничение на строительство домов высотой больше двух этажей), поэтому вы сможете полюбоваться сохранившимися купеческими домами с резными наличниками и другими интересными зданиями. Вы посетите пронзительный мемориал 60-летия Победы в Великой Отечественной войне — с плакучими ивами, непридуманными письмами ушедших на фронт мышкинцев, запечатленными на мраморных плитах, и Вечным огнём. Увидите городскую «Красную» площадь и Нижний бульвар. Во время экскурсии сможете познакомиться со знаменитым Успенским собором, спроектированный итальянским архитектором Иоганесом Манфрини, который ни разу не приезжал в Мышкин — бывает и такое. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь. Важная информация: После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Верхний Бульвар

Панорамы Волги и Юхоти

Булыжная мостовая XVIII века

Купеческие дома

«Красная» площадь

Нижний бульвар

Успенский собор Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация После бронирования программы Вам необходимо внести предоплату в размере 1700 руб. За экскурсионное обслуживание требуется предварительная оплачиваемая бронь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.